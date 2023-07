Bundesverband Geriatrie begrüßt DKG-Eckpunkte zur Pflegepersonalausstattung und -finanzierung im Krankenhaus (Pressemitteilung).

Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) hat der Bundesverband Geriatrie e.V. (BV Geriatrie) im vergangenen Jahr wiederholt die Einführung eines

Instruments zur Ermittlung einer bedarfsgerechten Pflegepersonalausstattung gefordert. Aus Sicht des Verbandes führen die seit Anfang 2019 in der Geriatrie geltenden

Pflegepersonaluntergrenzen nicht zu einer qualitativen Verbesserung in der

Krankenhauspflege geriatrischer Patienten. Umso mehr begrüßt der BV Geriatrie

die am 20. März 2019 von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG)

veröffentlichten Eckpunkte zur Pflegepersonalausstattung und -finanzierung im

Krankenhaus.

Mit dem vorliegenden Eckpunktepapier der DKG sieht der BV Geriatrie seine

Position zur Ablehnung starrer Pflegepersonaluntergrenzen und die Forderung

nach einem Personalbemessungsinstrument bestätigt: „Die Einschätzungen aus den

Mitgliedseinrichtungen des Verbandes knapp drei Monate nach Inkrafttreten der

Personaluntergrenzen zeigen, dass diese nicht geeignet sind, eine

kontinuierliche Versorgungsqualität zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere

mit Blick auf das Pflegekonzept der Aktivierend-therapeutischen Pflege in der

Geriatrie (ATP-G) und seinen ohnehin hohen Zeit- und Personalaufwänden“, sagte

Dirk van den Heuvel, Geschäftsführer des BV Geriatrie. „Vielmehr gehen mit den

Untergrenzen fehlsteuernde Effekte und durch die Nachweis- und

Übermittlungspflichten enorme administrative Aufwände für die betroffenen

Einrichtungen einher“, erklärte van den Heuvel.

Die DKG beabsichtigt, gemeinsam mit Deutschem Pflegerat, Pflegekammern und

Gewerkschaften ein Personalbemessungsinstrument für das gesamte Krankenhaus

(Ganzhausansatz) zu entwickeln. Der BV Geriatrie hat in der Vergangenheit

bereits eine geriatriespezifische Pflegepersonalregelung (PPR GER) unter

besonderer Berücksichtigung der zeitlichen und pflegepersonellen Aufwände zur

Anwendung der ATP-G entwickelt. Die nun von der DKG erklärte Absicht versteht

der BV Geriatrie als Bestätigung dieser Entwicklungsarbeit und als Anerkenntnis

der Krankenhausträger, auch in Zukunft eine hochwertige, bedarfs- und

patientengerechte Versorgungsqualität gewährleisten zu wollen.

Quelle: Pressemitteilung, 05.04.2019