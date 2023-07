Bundesverband Geriatrie begrüßt Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (Pressemitteilung).

Bundesverband Geriatrie begrüßt Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz Das Bundeskabinett hat heute den Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer Rehabilitation in der gesetzlichen Krankenversicherung (Intensivpflege- und

Rehabilitationsstärkungsgesetz, GKV-IPReG) beschlossen. Die

geriatriespezifische Rehabilitation wird vor dem Hintergrund der demografischen

Entwicklung angemessen gestärkt.

Mit dem Gesetzentwurf sollen Intensiv-Pflegebedürftige besser versorgt,

Fehlanreize in der Intensivpflege beseitigt und die Selbstbestimmung der

Betroffenen gestärkt werden. Der Bundesverband Geriatrie (BV Geriatrie)

begrüßt, dass unter anderem der Zugang zur geriatriespezifischen Rehabilitation

erleichtert werden soll.

Zukünftig soll die medizinische Erforderlichkeit einer vertragsärztlich

verordneten geriatrischen Rehabilitation nicht mehr durch die Krankenkasse

überprüft werden. Dirk van den Heuvel, Geschäftsführer des BV Geriatrie, sieht

in dem Gesetzentwurf insbesondere eine Stärkung des Grundsatzes „Reha vor

Pflege“: „Betagte und hochbetagte Patienten werden davon maßgeblich

profitieren.“

Des Weiteren soll die Dauer einer geriatriespezifischen Rehabilitation auf 20

Behandlungstage bei ambulanter Rehabilitation beziehungsweise drei Wochen bei

stationärer Rehabilitation festgelegt werden. Hierdurch wird einer Verkürzung

der Rehabilitationsdauer durch einzelne Krankenkassen ein Riegel vorgeschoben.

Damit Rehabilitationseinrichtungen zukünftig sachgerecht finanziert werden

können, soll die Grundlohnsummenbindung für Vergütungsverhandlungen aufgehoben

werden.

Der Gesetzgeber kommt damit langjährigen Forderungen des BV Geriatrie nach.

Der Bundesverband Geriatrie ist ein Verband von Klinikträgern die rund 400

geriatrische Kliniken beziehungsweise Einrichtungen betreiben und über zirka

23.000 Betten/Rehaplätze verfügen. So sind unter anderem fast alle größeren

Klinikverbünde und -Konzerne mit ihren geriatrischen Einrichtungen Mitglieder

des Bundesverbandes. Geriatrie, oder auch Altersmedizin, befasst sich mit den

speziellen Erkrankungen oder Unfallfolgen älterer Menschen. Das Besondere an

dieser Patientengruppe ist, dass ältere Menschen zumeist mehrfach krank

(multimorbid) sind. Die geriatrischen Kliniken bieten, hierauf abgestimmt,

multidimensionale geriatrische Therapien. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz

verfolgt, der sich auf psychische, funktionelle, soziale und ökonomische

Belange erstreckt. Ziel ist es, die Selbstständigkeit der älteren Menschen zu

erhalten, beziehungsweise soweit wie möglich wiederherzustellen. Neben der

Interessenwahrnehmung als politischer Verband sieht der Bundesverband Geriatrie

e.V. seine besondere Aufgabe in der Sicherung und Weiterentwicklung der

Qualität der Versorgung. Dazu wurde frühzeitig ein Daten- und Vergleichssystem

mit Namen GEMIDAS aufgebaut und zu GEMIDAS Pro weiterentwickelt sowie die

Erfahrungen für die Entwicklung eines eigenen Qualitätssiegels Geriatrie,

welches von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle vergeben wird, genutzt.

Finanziell trägt sich der Verband über die Beiträge seiner Mitglieder. Der

Bundesverband ist daher auch aus finanzieller Sicht eine unabhängige

Organisation.

Quelle: Pressemitteilung, 12.02.2020