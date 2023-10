BVMed zur Anhörung zum Krankenhaus-Zukunftsgesetz (KHZG) (Pressemitteilung).

Hightech-Medizintechnologien werden nach Ansicht des Bundesverbandes Medizintechnologie, BVMed, im aktuellen Entwurf des Krankenhaus-Zukunftsgesetzes (KHZG) zu wenig berücksichtigt. Es ist großartig, das für die technische Modernisierung der Kliniken in Deutschland bis zu 4,3 Milliarden Euro aus Bundes- und Landesmitteln zur Verfügung stehen. Um eine

nachhaltige technische und digitale Ausstattung der Krankenhäuser zu

verwirklichen, muss aber auch verstärkt in moderne Medizintechnik investiert

werden“, sagte BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll im Vorfeld der

Gesetzesanhörung am 14. September 2020 im Gesundheitsausschuss des Bundestages.

Die ausführliche BVMed-Stellungnahme kann unter www.bvmed.de/positionen

abgerufen werden.

Der BVMed weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass es sich bei

zahlreichen digitalen Gesundheitsanwendungen, die den medizinischen Fortschritt

und die Patientenversorgung betreffen, explizit um Medizinprodukte handelt.

„Fortschrittliche Medizinprodukte, mit und ohne digitale Funktion, sollten sich

im Sinne einer modernen Gesundheitsversorgung in der Förderung wiederfinden“,

so der deutsche MedTech-Verband, der eine entsprechende konkrete Ergänzung im

ersten Gesetzesparagraph vorschlägt. „Für eine umfassende technische und

digitale Ausstattung der Krankenhäuser – auch im Kontext einer

fortschrittlichen Patientenversorgung – müssen moderne Medizintechnologien,

beispielsweise digitale Endgeräte, in besonderem Maße berücksichtigt werden“,

so der BVMed.

Zusätzlich zur Evaluierung des digitalen Reifegrades der Krankenhäuser schlägt

der BVMed zudem ein unabhängiges Gutachten im Auftrag des

Bundesgesundheitsministeriums vor, um auf Basis von GKV-Routinedaten die

positiven Effekte der Investitionen nachzuweisen. Hierbei sollten Indikatoren

für die Ergebnisqualität, wie beispielsweise Revisionsraten oder auch die

Prozessqualität gemessen an der Verweildauer im Fokus stehen.

Der BVMed vertritt als Wirtschaftsverband über 220 Industrie- und

Handelsunternehmen der Medizintechnik-Branche. Im BVMed sind u. a. die 20

weltweit größten Medizinproduktehersteller im Verbrauchsgüterbereich

organisiert. Die Medizinprodukteindustrie beschäftigt in Deutschland über

215.000 Menschen und investiert rund 9 Prozent ihres Umsatzes in die Forschung

und Entwicklung neuer Produkte und Verfahren. Der Gesamtumsatz der Branche

liegt bei über 33 Milliarden Euro. Die Exportquote beträgt rund 65 Prozent.

Quelle: Pressemitteilung, 10.09.2020