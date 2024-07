BWKG formuliert Forderungen an eine neue Bundesregierung (Pressemitteilung).

Eine neue Bundesregierung muss sich sehr intensiv mit der Situation und Zukunft der Gesundheitseinrichtungen befassen. Wir erwarten von den Verhandlern aus dem Land, dass sie die zentralen Punkte in die anstehenden Koalitionsverhandlungen einbringen und dabei vor allem die baden-württembergische

Perspektive im Blick haben“, fordert Heiner Scheffold, der Vorstandsvorsitzende der

Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG). Mit Blick auf die

anstehenden Koalitionsverhandlungen habe die BWKG die zentralen Forderungen der

baden-württembergischen Gesundheitseinrichtungen zusammengefasst und den

potentiellen Verhandlungspartnern aus dem Land übermittelt.

„Die neue Bundesregierung muss für einen sicheren und verlässlichen Rahmen für

die Gesundheitseinrichtungen im Land sorgen. Ganz zentral für die

Krankenhäuser, Reha-Kliniken und Pflege-Einrichtungen ist, dass die neue

Bundesregierung den Personalmangel ins Zentrum ihrer Politik stellt und hier

Lösungen findet“, so Scheffold weiter. Auch die nachhaltige Finanzierung der

Digitalisierung und der Abbau der Bürokratie seien Themen, die alle

Gesundheitseinrichtungen gleichermaßen beträfen.

„Aus Sicht der Krankenhäuser ist es überfällig, dass die Finanzierung der

überdurchschnittlich hohen Personal- und Sachkosten im Land endlich in der

Krankenhausfinanzierung berücksichtigt wird“, so der Vorstandsvorsitzende

weiter, der auch Landrat des Alb-Donau-Kreises ist. Außerdem müsse es den

Krankenhäusern ermöglicht werden, mehr ambulante Leistungen anzubieten. Nur so

sei es möglich, die Versorgung der Menschen in den kommenden Jahren

sicherzustellen. Scheffold fordert, dass „der „kalte Strukturwandel“ über eine

unzureichende Finanzierung gestoppt und die zukünftige Krankenhausstruktur in

einem abgestimmten, definierten und demokratisch legitimierten Prozess

entschieden werden muss.“

„Die medizinische Rehabilitation muss endlich die Aufmerksamkeit und

Unterstützung erhalten, die sie verdient“, fordert Scheffold. Dazu müsse

beispielsweise der Zugang der Patientinnen und Patienten zu einer Reha

vereinfacht, die Pflegeversicherung an der Finanzierung beteiligt und auch der

finanzielle Rahmen der Kliniken verbessert werden.

„In der Altenpflege ist in den vergangenen Jahren viel passiert. Dennoch

besteht bei den Eigenanteilen der Pflegebedürftigen weiter Handlungsbedarf und

die Bürokratiebelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss dringend auf

den Prüfstand“, so Scheffold.

Weitere Informationen zu den Forderungen der BWKG an eine neue Bundesregierung

sind in der Anlage zusammengefasst. Die BWKG hat sich mit diesen Forderungen an

die potentiellen Verhandlungsteilnehmer aus dem Land gewandt.

Quelle: Pressemitteilung, 18.10.2021