BWKG-Indikator 1/2022: Dauerkrise verschärft Fachkräftemangel und Unterfinanzierung

BWKG-Indikator 1/2022: Corona, Ukraine-Krieg, Energie-Knappheit und explodierende Sachkosten führen zu schwieriger Lage und düsteren Zukunftserwartungen (Download, 1 MB).

Bundespolitik muss rasch handeln und langfristig verlässlichen Rahmen sichern. „Der andauernde Krisenmodus durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg hat spürbare Auswirkungen auf die Gesundheitseinrichtungen und die Versorgung der Menschen im Land. Die größten

Probleme sind der Fachkräftemangel, die Explosion der Sachkosten, die unzureichende Finanzierung der Pandemiefolgen und die

Unsicherheit, wie sich die aktuellen Krisen weiterentwickeln. Das Fatale ist,

dass die Einrichtungen nach zwei Pandemiejahren nun mit einer Inflationskrise

und einem verschärftem Fachkräftemangel konfrontiert werden“, fasst Heiner

Scheffold, Vorstandsvorsitzender der Baden-Württembergischen

Krankenhausgesellschaft (BWKG) die zentralen Ergebnisse des aktuellen

BWKG-Indikators zusammen. Die Befragungen der Geschäftsführenden der

BWKG-Mitgliedseinrichtungen wurde erst vor wenigen Tagen abgeschlossen.

„Der Fachkräftemangel ist keine Theorie mehr, sondern längst bittere Realität“,

so Scheffold. Die Geschäftsführenden von 92 % der Krankenhäuser, 88,6 % der

Reha-Kliniken und 93,4 % der Pflegeeinrichtungen haben Schwierigkeiten,

Pflegefachkräfte zu finden. Rund drei Viertel der Geschäftsführenden von

Krankenhäusern und Reha-Kliniken haben Probleme, freie Stellen im Ärztlichen

Dienst neu zu besetzen.

„Diese abstrakten Zahlen haben direkte Auswirkungen auf die Versorgung der

Menschen. Schon vor der Corona-Pandemie konnten die Krankenhäuser aufgrund des

bestehenden Fachkräftemangels 10 bis 15 % der Krankenhausbetten nicht belegen.

Der Durchschnitt der nicht belegbaren Betten liegt aktuell bei 14,3 %, Tendenz

steigend. In Einzelfällen werden uns Kapazitätsreduzierungen von über 30 %

gemeldet“, sagt der BWKG-Vorstandsvorsitzende. Das habe konkrete Auswirkungen

auf die Versorgung. So seien Verschiebungen von Operationen aktuell in vielen

Kliniken an der Tagesordnung. Wenn nun noch steigende Infektionszahlen

hinzukämen, sei es infolge Corona oder auch durch eine Grippewelle, sei eine

weitere Verschärfung der Situation abzusehen.

„Alarmierend ist auch die Situation in den Altenpflegeeinrichtungen. Denn als

Folge der Corona-Pandemie und des Personalmangels können aktuell nur 90 % der

Pflegeplätze belegt werden, normalerweise ist die Belegung deutlich höher und

geht oft in Richtung 100 %. Weniger verfügbare Pflegeplätze bedeuten eine

enorme Belastung für die Betroffenen und ihre Familien“, so der

Vorstandsvorsitzende, der auch Landrat des Alb-Donau-Kreises ist. Der akute

Personalmangel zeige sich an den Zahlen des BWKG-Indikators deutlich: 93,4 %

der Altenpflegeeinrichtungen haben Probleme, freie Stellen bei den

Pflegefachkräften zu besetzen. Genau zwei Drittel der Einrichtungen haben

Schwierigkeiten, Pflegeschüler zu finden und 60 % der Altenpflegeeinrichtungen

haben außerdem Schwierigkeiten, Pflegehilfskräfte zu finden. Die letzten beiden

Werte stellen neue Höchststände im Rahmen des BWKG-Indikators dar, der seit

2010 durchgeführt wird.

„Auch bei der Belegung der Reha-Kliniken sind die Spuren der Corona-Pandemie

und des Personalmangels sichtbar. Ihre Auslastung ist von 88,3 % im Jahr 2019

auf 68,3 % im Jahr 2021 gesunken“, so Scheffold. Aktuell belaufe sich die

Belegung auf 73,0 %. Diese Zahlen müssten eigentlich steigen, da der

Reha-Bedarf einer alternden Bevölkerung ja zunehme. Ursache des

Belegungsrückgangs seien auch hier der Fachkräftemangel und die

Corona-Pandemie.

Handlungsbedarf zum Fachkräftemangel

„Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, müssen verschiedene Maßnahmen ergriffen

werden. Kurzfristig könnte eine Verringerung der Corona-Quarantänezeiten

Entlastung bringen. Mittelfristig ist der Abbau von Bürokratie sicherlich ein

ganz zentraler Punkt“, so Scheffold. Wenn Pflegekräfte und Ärzte immer mehr

Zeit mit Bürokratie verbringen und so immer weniger Zeit für ihre Patienten

hätten, sei es kein Wunder, wenn sie weniger im eigentlichen Berufsfeld

arbeiten wollen. Hier müsse die Politik endlich ansetzen. „Außerdem müssen

ausländische Fachkräfte schneller anerkannt werden“, fordert der

Vorstandsvorsitzende. Alle Einrichtungen, die ausbilden können und wollen,

müssen das auch dürfen. Im Koalitionsvertrag auf der Bundesebene sei

vorgesehen, dass die Pflegeausbildung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe

und der Rehabilitation ermöglicht werden soll, soweit diese die Voraussetzungen

erfüllen. Dieser Plan müsse nun endlich umgesetzt werden. Außerdem müsse die

Leiharbeit begrenzt werden, denn hier werde der bestehende Personalmangel

ausgenutzt und die Einrichtungen müssten überzogene Preise bezahlen. Hier werde

eine Begrenzung dieser Preise gefordert.

„In der Altenpflege werden die qualifizierten Hilfskräfte immer wichtiger.

Hierzu gibt es die einjährige Helferausbildung und es wäre eine große Hilfe,

wenn diese – wie schon die dreijährige Fachkraftausbildung – solidarisch über

einen bundesweiten Fonds finanziert werden könnte“, macht Scheffold deutlich.

Momentan werden die ausbildenden Einrichtungen einschließlich deren Bewohner

einseitig durch die Ausbildungskosten belastet. Außerdem müsse die Ausbildung

zur Pflegehilfskraft auch künftig einjährig bleiben, denn jeder, der in der

Altenpflege arbeiten wolle und die Fähigkeiten dazu habe, sollte einen

passenden Ausbildungsweg finden.

„Außerdem ist und bleibt es natürlich von zentraler Bedeutung, dass der

finanzielle Rahmen stimmt“, so Scheffold. Nach den Zahlen des BWKG-Indikators

sei man aber nach wie vor weit davon entfernt und die Situation verschlechtere

sich spürbar. 45,6 % der Krankenhäuser, 65,7 % der Reha-Kliniken und 23 % der

Pflegeeinrichtungen im Land haben das Jahr 2021 mit roten Zahlen abgeschlossen.

Große Befürchtungen zeigen sich mit Blick auf das Jahr 2022: 61,1 % der

Krankenhäuser, 61,4 % der Reha-Kliniken und 45,3 % der Pflegeeinrichtungen

gehen aktuell davon aus, dass sie das Jahr 2022 mit roten Zahlen abschließen

werden.

Handlungsbedarf bei den finanziellen Rahmenbedingungen

„Diese Zahlen machen deutlich, dass vor allem die Finanzierungssysteme der

Krankenhäuser und Reha-Kliniken auf externe Schocks nicht ausgerichtet sind.

Sinkende Patientenzahlen durch eine Pandemie oder unerwartete

Sachkostensteigerungen treffen hier ungebremst auf die bereits bestehende

Unterfinanzierung“, erläutert der Vorstandsvorsitzende. Hier müsse der

Bundesgesetzgeber unverzüglich handeln.

Zum einen sind die Krankenhäuser und Reha-Kliniken auf einen

Inflations-Zuschlag durch den Bundesgesetzgeber angewiesen. „Dieser muss jetzt

schnell kommen und könnte auf Basis des Vorschlags der CDU-Fraktion im

Bundestag schnell umgesetzt werden“, so Scheffold. Zum anderen müssten die

Kliniken gegen Verluste aufgrund von pandemiebedingten Reduzierungen der

Patientenzahl abgesichert werden. „Der Krankenhaus-Schutz-schirm für das Jahr

2022 ist hier unzureichend, weil er einen Teil des Pandemie-Risikos auf die

Kliniken abwälzt. Hier muss dringend nachgebessert werden, wenn wir nicht neue

Höchststände bei den Defizitquoten der Kliniken erleben wollen“, so Scheffold.

Auch die Corona-Pandemie bereitet weiterhin Sorgen. Die Inzidenzen steigen

aktuell und es ist noch nicht abzusehen, wie sich diese „Sommerwelle“

weiterentwickeln wird. Prognosen für den Herbst sind derzeit kaum seriös

möglich. Sicher ist allerdings, dass die meisten Corona-Schutzschirme bereits

ausgelaufen sind und die letzten Maßnahmen spätestens Ende des Jahres

auslaufen. Wenn die Corona-Zahlen wieder anstiegen, müssten die

Corona-Schutzschirme für die Krankenhäuser, die Pflegeeinrichtungen und die

Reha-Kliniken reaktiviert werden. Flankierend müssen mögliche Infektionswellen

eingedämmt werden. „Wir fordern eine Impfkampagne für Corona und für die

Grippe. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht muss ausgesetzt werden, da durch

sie weitere Personalausfälle drohen, wenn demnächst Betretungsverbote verhängt

werden sollen. Außerdem ist sie aufgrund der gescheiterten allgemeinen

Impfpflicht nicht mehr zu rechtfertigen“, ergänzt Scheffold.

„Der Bundesgesundheitsminister warnt unablässig vor einem schwierigen

Coronawinter. Logische Konsequenzen daraus will er aber nicht ziehen.

Corona-Schutzschirme müssen schnell wieder aufgespannt und die unerwarteten

Preissteigerungen müssen ausgeglichen werden. Das ist der Minister den

Gesundheitseinrichtungen schuldig, aber vor allem den Menschen, die von ihnen

versorgt werden.“, macht Scheffold deutlich.

Quelle: Pressemitteilung, 18.07.2022