BWKG-Indikator 2/2021: Fast zwei Drittel der Krankenhäuser in 2021 mit roten Zahlen (Krankenhausgesellschaft Baden-Württemberg).

Krankenhausschutzschirm 2021 absolut unzureichend – Krankenhäusern droht mitten in der Pandemie ein finanzielles Desaster – Pflegepersonal dringend gesucht . Das Pandemiejahr 2021 droht für die Krankenhäuser zum finanziellen Desaster zu werden. Die Politik muss hier umgehend tätig werden, und zwar auf

der Bundes- und der Landesebene“, macht der Vorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Heiner Scheffold, mit Blick auf die Ergebnisse

des BWKG-Indikators 2/2021 deutlich. Die Krankenhausfinanzierung müsse ein

hervorgehobenes Thema für die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und

Ministerpräsidenten der Bundesländer am 09.12.2021 und für die neue

Bundesregierung sein!

Nach den Ergebnissen des BWKG-Indikators rechnen 65 % der bis November

befragten baden-württembergischen Krankenhausgeschäftsführungen damit, dass ihr

Haus das Jahr 2021 mit roten Zahlen abschließen wird. Eine derartig hohe

Defizitquote gab es noch nie bei den Indikator-Umfragen. „Inmitten einer

Pandemie, in der die Krankenhäuser eine zentrale Rolle für die COVID-19

Patientinnen und Patienten einnehmen, lässt die Politik die Kliniken bisher

finanziell im Regen stehen!“, stellt Heiner Scheffold fest.

Ein weiterer Höchstwert wird beim Indikator für den Fachkräftemangel erreicht:

92,6 % der Kliniken haben Schwierigkeiten, offene Stellen in der Pflege zu

besetzen.

Im Rahmen des BWKG-Indikators werden die Geschäftsführer der

BWKG-Mitgliedseinrichtungen seit Frühjahr 2010 regelmäßig zu ihrer Einschätzung

der wirtschaftlichen Situation und zur Gewinnung von Fachkräften befragt.

Zu Beginn der Pandemie hat der aktuell noch geschäftsführende

Bundesgesundheitsminister, Jens Spahn, versprochen, „dass entstehende

wirtschaftliche Folgen für die Krankenhäuser ausgeglichen werden und kein

Krankenhaus dadurch ins Defizit kommt“.

„Die Krankenhäuser erwarten, dass die

neue Bundesgesundheitsministerin oder der neue Bundesgesundheitsminister zu

diesem Versprechen steht. Die Realität heute, 20 Monate nach Beginn der

Pandemie, sieht leider anders aus, wie die BWKG-Umfrage zeigt. Die neue

Bundesregierung muss umgehend handeln und den finanziellen Rahmen der

Krankenhäuser schnell und nachhaltig absichern“, fordert Scheffold und fasst

die Forderungen wie folgt zusammen: „Zum einen müssen die durch die Pandemie

wegfallenden Erlöse aus der Patientenbehandlung für alle Krankenhäuser

vollständig und nicht nur anteilig ausgeglichen werden. Zum anderen müssen die

überdurchschnittlichen Kosten, die für die Behandlung von COVID-19-Patientinnen

und -Patienten entstehen, durch dauerhafte Erlöszuschläge finanziert werden.

Und da die Pandemie nicht am 31.12.2021 enden wird, muss auch für das Jahr 2022

ein wirksamer Schutzschirm für die Finanzen der Krankenhäuser etabliert

werden.“

„Die Umsetzung dieser Forderungen würde wichtige Finanzlücken aus der

Patientenbehandlung schließen. Gleichzeitig würden aber noch weitere

Defizitbereiche bestehen bleiben, denn viele Zusatzkosten und wegbrechende

Erlöse in anderen Bereichen würden noch gar nicht erfasst“, so Scheffold

weiter. Dies betreffe beispielsweise die fehlenden Erlöse von Privatpatienten,

die zurückgegangenen Patientenzahlen in den Ambulanzen und die Einnahmeausfälle

aus anderen Geschäftsfeldern (z. B. ambulante Physiotherapie, Parkhäuser,

Cafeteria, usw.), die ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung des

Krankenhausbetriebs leisten. Auch würden die Kliniken nach wie vor erheblich

durch pandemiebedingte Zusatzkosten und -investitionen belastet. Deshalb sei es

wichtig, dass auch das Land – wie im Jahr 2020 – einen finanziellen Beitrag zur

Stabilisierung der Kliniken leiste, um sicherzustellen, dass die Krankenhäuser

nicht auf den Kosten der Pandemie sitzen bleiben.

„Die bisherigen Maßnahmen des Bundesgesetzgebers sind unzureichend, da bislang

nur 98 % des Leistungsniveaus abgesichert werden. Wenn ein Krankenhaus 2 % der

Erlöse verliert, summiert sich das schnell zu einem Millionenbetrag“, ergänzt

Scheffold. Der im Rahmen des gerade geänderten Infektionsschutzgesetzes

eingeführte Versorgungsaufschlag habe eine kleine Verbesserung für die

Krankenhäuser gebracht, die COVID-19-Patientinnen und -Patienten behandeln.

„Das ist aber nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein“, betont

Scheffold. Dafür sorge die überaus komplexe Gesetzeslage. Danach erhält ein

Krankenhaus beispielsweise einen Versorgungsaufschlag von 7.800 Euro pro

Coronafall. „Das klingt erstmal nicht schlecht. Am Jahresende bleibt dem

Krankenhaus aber nur 15 % davon als Erlös. Das sind 1.170 Euro. Die restlichen

85 %, also 6.630 Euro helfen zwar kurzfristig bei der Liquidität, müssen aber

durch komplizierte Verrechnungen wieder zurückgegeben werden“, erläutert

Scheffold.

„In der vergangenen Woche hat die Landesregierung beschlossen, dass die

Krankenhäuser 40 % ihrer Intensivkapazitäten für COVID-19-Patientinnen und

Patienten bereithalten müssen. Wie die daraus folgenden finanziellen

Belastungen ausgeglichen werden sollen, ist bislang nicht geklärt. Wer die

Freihaltung von Betten anordnet, muss dies auch finanzieren“, so der

Vorstandsvorsitzende weiter. Es sei mehr als überfällig, dass sich Bund und

Länder zusammensetzen und tragfähige Lösungen für die Krankenhäuser für die

Jahre 2021 und 2022 finden. Nicht vergessen werden dürften dabei auch die

Krankenhäuser, die aufgrund ihres Leistungsspektrums keine COVID-19-Patienten

behandeln, aber massive Einnahmeeinbrüche haben, da die Patientenzahlen

pandemiebedingt dramatisch sinken. Dies gelte beispielsweise für psychiatrische

Krankenhäuser und Fachkrankenhäuser, etwa in der Neurologie.

„Die Suche nach qualifiziertem Personal bleibt immer öfter erfolglos“, bringt

Scheffold ein weiteres zentrales Ergebnis des aktuellen BWKG-Indikators

(2/2021) auf den Punkt. 92,6 % der Krankenhäuser haben Probleme, Pflegekräfte

zu finden. Seit dem Beginn der BWKG-Indikator-Befragungen im Jahr 2010 war es

noch nie so schwierig, freie Stellen in der Pflege zu besetzten.

„Es muss alles getan werden, damit jeder, der eine Ausbildung zur

Pflegefachkraft machen möchte, auch eine machen kann“, fordert Scheffold. Dafür

müssen die Reha-Kliniken als Ausbildungsträger schnell zugelassen werden, wie

das im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ja auch vorgesehen sei.

Außerdem müsse es endlich möglich sein, dass ambulante Ausbildungsphasen auch

in den Ambulanzen der Krankenhäuser absolviert werden können. Ausländische

Fachkräfte müssen schneller anerkannt werden. „Ein ganz zentraler Baustein ist,

dass der dringend notwendige Bürokratieabbau endlich angegangen werden muss.

Denn die Mitarbeiter der Krankenhäuser, Reha-Kliniken und Pflegeeinrichtungen

verbringen einen stetig wachsenden Teil ihrer Arbeitszeit mit der

Dokumentation. Diese Zeit fehlt für die Behandlung und Pflege der Patienten und

führt zu einer sinkenden Arbeitszufriedenheit“, so Scheffold abschließend.

Quelle: Krankenhausgesellschaft Baden-Württemberg, 26.11.2021