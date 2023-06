BWKG zum Bund-Länder-Gespräch zur Krankenhausreform

BWKG: Krankenhäuser warten vergeblich auf schnelle finanzielle Hilfen / Abmangel werde lediglich umgeschichtet (Krankenhausgesellschaft Baden-Württemberg).

Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (DKG) kritisiert, dass sich Bund und Länder bei ihren Gesprächen am 01.06.2023 in Berlin ein weiteres Mal nicht auf schnelle Hilfen für die Krankenhäuser verständigt haben. Dazu erklärt Heiner Scheffold, Vorstandsvorsitzender des Baden-Württembergischen

Krankenhausgesellschaft (BWKG): „Für die Krankenhäuser im Land ist es inakzeptabel, dass ihre aktuell sehr schwierige Finanzsituation bei den Gesprächen der Bundes- und

Landesgesundheitsminister offenbar keine Rolle gespielt hat. Das Vorgehen des

Bundesgesundheitsministers in dieser Frage grenzt schon an Ignoranz und negiert

die dramatische finanzielle Situation der Krankenhäuser. Diese brauchen jetzt

schnell Hilfe. Das Vertrösten auf eine Reform, deren Umsetzung Jahre brauchen

wird, reicht absolut nicht aus. Zudem wird die Reform in der vorgeschlagenen

Form das Finanzierungsproblem auch nicht lösen können.

Ohne vorherige Stabilisierung der Krankenhausfinanzen macht die geplante Reform

schlicht keinen Sinn. Wer das Gegenteil behauptet, blendet die Realität aus.

Dann droht ein kalter Strukturwandel und jegliche Reform droht ins Leere zu

laufen. Zum einen sind die Krankenhäuser, die reformiert werden sollen, dann

möglicherweise gar nicht mehr da. Zum anderen erreicht die geplante

Vorhaltefinanzierung nur dann ihr Ziel, wenn zuvor die Betriebskosten gedeckt

und die Investitionskosten voll vom Land getragen werden, wie gesetzlich

normiert. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird lediglich ein Abmangel

umgeschichtet.

Außerdem ist bisher auch absolut unklar, wie die Vorhaltekosten auf Basis der

Leitungsgruppen gerechnet werden sollen und welche Effekte das hätte. Ohne eine

vorherige Finanzierung der Betriebskosten würden Vorhaltekosten von

beispielsweise 60 % aber auf jeden Fall den unternehmerischen Spielraum

beschränken. Die Krankenhäuser müssten dann im verbleibenden Bereich mehr

erwirtschaften, um die Defizite zu decken. Dadurch wird das ökonomische

Hamsterrad schneller statt langsamer und der ökonomische Druck deutlich

erhöht.

Darüber, dass wir einen Wandel der Krankenhausstrukturen brauchen, besteht ein

breiter Konsens und in Baden-Württemberg sind wir hier schon viel weiter als in

vielen anderen Ländern. Den Eckpunkten scheinen aber nach wie vor die Thesen

„Groß ist immer gut“ und „je mehr Spezialisierung desto besser“ zugrunde zu

liegen. Diese Vorgaben führen aber nicht zwangsläufig zu einer guten Qualität.

Eine zukunftsfähige Krankenhausstruktur kann es nur geben, wenn sie die

Bedürfnisse der Menschen vor Ort berücksichtigt und auch die Versorgung in der

Fläche im Blick hat. Hierzu braucht es den Dialog in den Regionen, eine starke

Krankenhausplanung durch das Land und nicht zentralistische Vorgaben von der

Bundesebene.

Höchste Zeit ist es tatsächlich die überbordende Bürokratie in den

Krankenhäusern anzugehen und die Entbürokratisierung wird ja auch als weiteres

zentrales Ziel der Reform benannt. Allerdings sind bislang keine konkreten

Vorschläge bekannt, wie dieses Ziel erreicht werden soll.

Was die Krankenhäuser jetzt brauchen, ist erstens ein ausreichender und

stabiler finanzieller Rahmen. Zweitens muss schnell Klarheit geschaffen werden,

wie die Reformvorschläge konkret umgesetzt werden sollen. Aktuell ist die

Unsicherheit bei den Krankenhäusern extrem groß. Wir erleben es mittlerweile

tagtäglich, dass die Krankenhäuser freie Stellen, nicht besetzen können, da die

Bewerber nicht wissen, was aus dem Krankenhaus in Zukunft wird. Viele

Krankenhausträger stellen auch dringend notwendige Investitionen zurück, da

auch sie nicht wissen, was aus dem Krankenhaus wird. Das führt dann dazu, dass

die Krankenhäuser weniger Menschen behandeln können und wieder Einnahmen

fehlen.“

Quelle: Krankenhausgesellschaft Baden-Württemberg, 02.06.2023