Caritas-Initiative für bedarfsgerechte Krankenhausfinanzierung

Katholische Kliniken appellieren an die Kandidaten bei der Landtagswahl (Erzbistum Paderborn).

Zwei Wochen vor der Landtagswahl in NRW wenden sich die katholischen Kliniken in einer Aktionswoche an die Direktkandidaten für den Landtag. In Diskussionen mit Politikerinnen und Politikern thematisieren sie mögliche Auswirkungen der Krankenhaus-Reform auf die Gesundheitsversorgung in der Region. Der Krankenhausplan NRW soll nach der Wahl

umgesetzt werden. Die katholischen Krankenhäuser befürchten Einschränkungen der Gesundheitsversorgung, die Reduzierung der Trägervielfalt und ausufernde Kosten ohne ausreichende Refinanzierung.

„Die Caritas in NRW begleitet die Reform der Krankenhausstrukturen in NRW

konstruktiv“, betont Esther van Bebber, Diözesan-Caritasdirektorin im Erzbistum

Paderborn. Oberstes Ziel müsse eine bedarfsgerechte und regional vernetzte

Versorgung sein, bei der die Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt stehen.

„Doch die geplanten Strukturveränderungen sind kostenintensiv und stellen

unsere katholischen Kliniken vor große Herausforderungen“, warnt van Bebber.

[...]

Quelle: Erzbistum Paderborn, 02.05.2022