Corona-Beschränkungen bis ins Jahr 2021 nötig (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßt die punktuellen Verschärfungen des Corona-Lockdowns und den Verzicht der Regierungen von Bund und Ländern auf voreilige Lockerungen. Der bisherige Lockdown hat zwar das rasante Wachstum der Infektionszahlen gebrochen, sie sind aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Da die

hohen Patientenzahlen auf den Intensivstationen Folge hoher Infektionszahlen sind, war es klar, dass die Beschränkungen weiter

aufrechterhalten werden müssen. Die Kapazitäten der Krankenhäuser dürfen nicht

ausgereizt werden. Denn noch im Laufe des Dezembers werden wir voraussichtlich

5.000 bis 6.000 Intensivpatienten haben. Die Situation bleibt angespannt, aber

noch beherrschbar. Deshalb begrüßen wir, dass nicht vorzeitig und voreilig

gelockert wird. Auch die punktuelle Ausweitung von Beschränkungen ist aus Sicht

der Kliniken ein notwendiger Schritt, um das Infektionsgeschehen einzubremsen,

sodass die Krankenhäuser nicht überlastet werden“, erklärt DKG-Präsident Dr.

Gerald Gaß.

Allein die Zahl der freien Betten ist kein Maßstab für die Auslastung der

Krankenhäuser. Denn COVID-19-Patienten erfordern einen deutlich höheren

Personalaufwand. Vorhandene freie Betten sind aber ohne ausreichendes Personal

nicht zu betreiben. Zwar besteht derzeit nicht das Risiko einer absoluten

Überlastung, aber in bestimmten Regionen und an einzelnen Standorten sind die

Kapazitäten bereits ausgeschöpft. Zunehmend führen die Krankenhäuser die

Versorgung im Regelsystem zurück, um ihre Reaktionsfähigkeit für ankommende

COVID-Patienten zu erhalten. Die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

auf den Stationen ist und bleibt hoch. Wir müssen darauf achten, dass wir durch

organisatorische Maßnahmen und Belegungssteuerung einer Überlastung vorbeugen.

„Wir haben im Zusammenhang mit den jüngsten Entscheidungen der Politik zum

finanziellen Rettungsschirm darauf hingewiesen, dass der Entscheidungsspielraum

der Länder für die Zuweisung von Freihaltepauschalen an die Kliniken dringend

erweitert werden muss, um eine zu starke Konzentration von COVID-Patienten in

einzelnen Standorten zu vermeiden. Hier erwarten wir eine schnelle und

gemeinsame Beurteilung vom Bundesgesundheitsministerium und den Ländern zur

aktuellen Lage mit den entsprechenden Reaktionen“, betont der DKG-Präsident zur

wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser in der zweiten Corona-Welle.

„Fest steht auch: Es ist nicht realistisch, der Bevölkerung zu vermitteln, dass

wir im Januar und Februar eine signifikant andere Situation haben werden. Die

Politik darf hier keine falschen Hoffnungen wecken. Ein geringes

Infektionsgeschehen wie in den Sommermonaten ist im Winter nicht realistisch.

Beschränkungen werden bis ins Jahr 2021 notwendig sein, erst eine Impfung wird

für spürbare Entspannung sorgen“, so DKG-Präsident Gaß.

Für die Aufrechterhaltung der vollen Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens

ist es wichtig, dass Krankenhausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter bereits in

einer sehr frühen Phase das Angebot zur Impfung erhalten. So können wir das

Risiko reduzieren, dass durch infizierte oder in Quarantäne befindliche

Fachkräfte die Behandlungsmöglichkeiten in den Krankenhäusern eingeschränkt

werden müssen. Die DKG begrüßt entsprechende Impfstrategien von Bund und

Ländern und fordert eine unkomplizierte und zügige Umsetzung.

„Wir hoffen, dass die Menschen so verantwortungsvoll handeln, dass die

Feiertage nicht völlig unkontrolliert verlaufen und damit all das, was wir

durch den Lockdown erreicht haben, wieder zunichte gemacht wird“, so Gaß.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 25.11.2020