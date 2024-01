Corona: Hartmannbund warnt vor übereilten Schlussfolgerungen (Pressemitteilung).

Der Arbeitskreis Ambulante Versorgung im Hartmannbund hat mit Blick auf die in den vergangenen Wochen aufgetretenen Schwachstellen des Gesundheitssystems vor übereilten Schlussfolgerungen gewarnt. Auch wenn angesichts der fehlenden Bereitstellung von Schutzausrüstung und nicht angemessen umgesetzter Pandemiepläne das eine oder andere politische

Versäumnis auf der Hand liegt, bedarf es in den nächsten Wochen und Monaten einer gründlichen Analyse und der

sachlich-konstruktiven Auseinandersetzung mit Problemen und Unzulänglichkeiten,

um das Gesundheitswesen wirklich nachhaltig für die Zukunft zu wappnen“, sagte

der Vorsitzende des Ausschusses, Marco Hensel.

Kurzfristigen Handlungsdruck sieht Hensel dagegen für die Kassenärztlichen

Vereinigungen, wenn es nun gelte, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise

für die Kolleginnen und Kollegen in der ambulanten Versorgung soweit wie

möglich aufzufangen. „Hier sind neben den KVen besonders auch die Kassen im

Wort“, sagte Hensel, der die Selbstverwaltung grundsätzlich auf einem guten Weg

sieht. Es liege jetzt vor allem an den Krankenkassen, schnell und unkompliziert

die notwendigen Gelder zur Verfügung zu stellen. Dies sei die Stunde der

gemeinsamen Selbstverwaltung.

Hensel betonte noch einmal die Bedeutung der ambulanten Versorgung für das gute

Management der Pandemie. Trotz eklatanter Versorgungsprobleme mit essentiellen

Schutzausrüstungen – vor allem zu Beginn der Krise – habe die ambulante

Versorgungsebene keinen Zweifel an ihrer Bereitschaft aufkommen lassen, die

Versorgung aller (nicht nur an Covid-19) Erkrankten rasch wieder auf dem

gewohnt hohen Niveau umfassend sicherzustellen. Damit dies so bleibe, sei

allerdings die Verlässlichkeit des im Krankenhausentlastungsgesetz

implementierten Schutzschirmes für die Praxen unabdingbar.

Quelle: Pressemitteilung, 22.05.2020