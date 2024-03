Corona-Pandemie wird zum Existenzrisiko für Kliniken - Hohe Verluste werden nicht aufgefangen (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen).

Die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen geraten durch die Folgen der Corona-Pandemie in eine bedrohliche Existenzkrise, weil die anhaltend hohen Erlöseinbußen nicht mehr aufgefangen werden können. Allein im Januar 2021

mussten die Kliniken ein Einnahmedefizit von mehr als 370 Millionen Euro

hinnehmen. Gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichneten sie im stationären

Bereich durchschnittliche 21,5 Prozent Erlösausfälle, wie eine Umfrage der

Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) ergeben hat. Damit verbunden

war ein Belegungsrückgang von 21,9 Prozent. Zu dem daraus resultierenden

Verlust von rund 307 Millionen Euro allein im ersten Monat des Jahres kommen

weitere 63,8 Millionen Euro Einnahmeausfälle im Bereich der ambulanten

Leistungen und Wahlleistungen. An der Umfrage haben sich 174 von 345

Krankenhäusern in NRW beteiligt, sie kann deshalb als repräsentativ bewertet

werden. „Trotz aller Warnungen verweigert der Bund den Krankenhäusern immer

noch eine verlässliche Absicherung für die pandemiebedingten Erlösausfälle. Die

vielen Kliniken, die sich unermüdlich als verlässliche Säule im Kampf gegen

Corona erweisen, werden mit den wirtschaftlichen Folgen alleine gelassen“,

kritisiert Jochen Brink, Präsident der Krankenhausgesellschaft

Nordrhein-Westfalen.

In dieser kritischen Lage hat das Bundesgesundheitsministerium nur eine

kurzfristige Verlängerung der Corona-Ausgleichszahlungen bis zum 11. April

angekündigt. „Diese in einem Verordnungsentwurf enthaltene Regelung führt die

meisten Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen aber in eine wirtschaftliche

Notlage, statt ihnen über die Pandemie hinweg zu helfen“, betont Brink. Denn

die Absicherung helfe angesichts der

– erfreulicherweise – gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz nur noch einer immer

kleineren Zahl von Krankenhäusern in Regionen mit einem Inzidenzwert von über

70 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner: Aktuell trifft dies für 16 der 53

Kreise und kreisfreien Städte in NRW zu. Das bedeute, dass die Verluste, die

bisher noch in wesentlichen Teilen durch Ausgleichszahlungen kompensiert werden

konnten, künftig voll auf die einzelnen Häuser durchschlagen.

„Krankenhäuser brauchen jetzt schnell eine verlässliche Zusage“

„Mit immer nur kurzfristigen Ausgleichszahlungen, die ohnehin nur einen Teil

der Häuser erreichen, ist die Existenzkrise für viele Kliniken nicht mehr

abzuwenden. Die in der Pandemie so entscheidende Daseinsvorsorge gerät sonst

selbst durch Corona ins Wanken“, warnt KGNW-Präsident Brink. „Die Krankenhäuser

brauchen jetzt schnell eine verlässliche Zusage für einen echten Rettungsschirm

für das gesamte Jahr 2021. Denn die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werden

uns noch sehr lange beschäftigen, eine Normalisierung lässt noch lange auf sich

warten.“ Verschobene planbare Eingriffe, die Zurückhaltung von Patientinnen und

Patienten, die Erkrankung oder notwendige Quarantäne von Beschäftigten sowie

die erhöhten Hygieneauflagen für die Belegung der Krankenzimmer lassen auch für

die kommenden Monate enorme Erlöseinbußen erwarten. Dabei solle ein

Ganzjahresausgleich sicherstellen, dass nur reale Verluste ausgeglichen

werden.

Gesunkene Belegungszahlen – deutlich höherer Personalaufwand

Brink erinnert daran, dass seit Beginn der COVID-19-Pandemie vor allem die

wohnortnahen Krankenhäuser fast 90 Prozent aller stationären Fälle behandelt

haben. Ohnehin aber seien alle Kliniken im Land von den wirtschaftlichen Folgen

der Pandemie betroffen. Denn zu den gesunkenen Belegungszahlen komme der

deutlich höhere Personalaufwand auf den Isolierstationen, in der Intensivpflege

und darüber hinaus für erweiterte Hygieneschulungen und Hygienemaßnahmen. Das

könne kein Haus aus eigener Kraft stemmen. „Wenn es für die nicht mehr zu

übersehenden Erlöseinbußen keinen Ausgleich gibt, wird ausgerechnet Corona in

Nordrhein-Westfalen schon in naher Zukunft einen gewaltigen Strukturbruch für

die medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten auslösen“, stellt

Brink klar. Schon jetzt blickten viele Häuser in den Abgrund. „Wir erwarten

spätestens von der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz eine fundierte Lösung,

die einen Ausgleich für die tatsächlich erlittenen Erlösausfälle schafft.“

Quelle: Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, 22.02.2021