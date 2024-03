Corona-Rettungsschirm für Krankenhäuser reicht nicht aus

Mit dem Auslaufen der Ausgleichszahlungen verlieren Berliner Krankenhäuser jeden Monat rund 30 Millionen Euro an Liquidität (Berliner Krankenhausgesellschaft).

Die aktuellen Regelungen zum Krankenhaus-Rettungsschirm reichen nicht aus. Um die Krankenhäuser finanziell zu stabilisieren, fordert die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) wirtschaftliche Planungssicherheit über den 18. April 2022 hinaus. Am 18. März 2022 hat der Bundestag der Änderung des

Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Damit ließ das Bundesministerium für Gesundheit auch den Rettungsschirm für die Krankenhäuser auslaufen und erklärte mit diesem Zeichen

die pandemisch bedingten Belastungen in den Krankenhäusern für beendet. Erst

zum 22. März 2022 legte man eine Rechtsverordnung vor, in der die

Ausgleichszahlungen bis zum 18. April 2022 verlängert werden. Mit dem Auslaufen

dieser Ausgleichszahlungen verlieren Berliner Krankenhäuser jeden Monat rund 30

Millionen Euro an Liquidität.

„Die Zeit bis Ostern wurde politisch nicht genutzt, um für Krankenhäuser eine

dringend nötige Fortsetzung oder Alternative zum Rettungsschirm auf den Weg zu

bringen. Nach wie vor gibt es viele Corona-Patienten/-innen im Krankenhaus und

eine hohe Anzahl an Personalausfällen. Von Entspannung oder Regelbetrieb sind

wir im Krankenhaus weit entfernt. Im Gegenteil, viele Häuser haben aufgrund

hoher Personalausfälle ihr Versorgungsangebot eingeschränkt. Erneut gibt es

keine Verlässlichkeit der politischen Entscheidungsträger.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach nimmt in Kauf, dass die Krankenhäuser mit

dem Auslaufen der Ausgleichszahlungen zu Ostern erheblichen wirtschaftlichen

Risiken ausgesetzt sind. Dabei hatte die Bundesregierung zu Beginn der Krise

versprochen, kein Krankenhaus werde wegen der Corona-Pandemie in

Wirtschaftsnöte geraten. Auf diese Zusage haben sich die Krankenhäuser

verlassen. Der Bundesgesundheitsminister muss ein alternatives Hilfesystem

errichten oder per Rechtsverordnung die bestehenden Hilfen verlängern. Hierzu

gehört zwingend die Rücknahme des Abzugs von zwei Prozent beim

Ganzjahreserlösausgleich. ‚Streichen Sie endlich den Abzug. Das ist die

dringend benötigte Hilfe‘“, so Marc Schreiner, Geschäftsführer der BKG.

Der Ganzjahresausgleich 2021 und 2022, bei dem die liquiditätssichernden

Ausgleichszahlungen angerechnet werden, ist auf 98 Prozent der Umsätze

begrenzt. Eine 2-prozentige Selbstbeteiligung wird für pandemiebedingte

Leistungsrückgänge vorgegeben. Dadurch entstehen erhebliche Verluste, die nicht

kompensiert werden. Auch angesichts der enorm gestiegenen Energie- und

Sachkosten, die nach den geltenden Regelungen nicht durch die Krankenkassen

refinanziert werden, ist eine Streichung des 2-prozentigen Selbstbeteiligung

dringend geboten.

Quelle: Berliner Krankenhausgesellschaft, 14.04.2022