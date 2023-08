Coronavirus: Zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzausstattung der Krankenhäuser (Pressemitteilung).

Die Landesregierung hatte eine finanzielle Stärkung der Kliniken im Kampf gegen das Coronavirus auf Bundesebene mitangestoßen. Schleswig-Holstein setzt sich nun für Verbesserungen des Referentenentwurfs der Bundesregierung zu einem entsprechenden Gesetz ein. Auf Basis eines ersten Entwurfes – der offenbar auch

Kliniken zur Beurteilung vorliegt – hatten die Gesundheitsministerinnen und

-minister bereits gestern gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister Spahn

zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzausstattung der

Krankenhäuser sowie notwendige Anpassungen erörtert.

"In dieser Situation muss für alle Kliniken klar sein, dass sie nicht

finanziell bestraft werden für ihren großen Einsatz gegen das Coronavirus. Wir

wollen den Kliniken jetzt Verlässlichkeit geben, dafür setzt sich die

Landesregierung ein", so Gesundheitsminister Heiner Garg.

Schleswig-Holstein will daher folgende Verbesserungen erreichen:

es muss sichergestellt werden, dass die die Krankenhäuser einen einfach zu

handhabenden Ausgleich für die hohen Sachkosten erhalten, die derzeit für das

gesamte medizinische Verbrauchsmaterial zu zahlen sind. Es sollte daher auch

eine rückwirkende Lösung vorgesehen werden und die Zeitspanne deutlich länger

gewählt werden.

die Prüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) in Kliniken,

die Covid19-Patienten behandeln, soll vorübergehend ganz ausgesetzt werden,

also auf 0 % gesetzt werden. Alle Ressourcen werden für die Versorgung benötigt

werden. Für alle anderen Krankenhäuser könnte die im Gesetzentwurf reduzierte

Prüfquote von 5% gelten.

dass Tageskliniken ebenfalls in die zusätzlichen Maßnahmen zur Stabilisierung

der Finanzausstattung der Krankenhäuser aufgenommen werden. Dies ist wichtig,

da Tageskliniken geschlossen worden sind, damit die personellen und räumlichen

Ressourcen für die Versorgung von COVID-19 Patienten verfügbar gemacht werden.

Daher muss die vorgesehene Regelung zur Vergütung "freier Betten" ergänzt

werden und diese ebenfalls rückwirkend für jeden im Verhältnis zum Vorjahr

freien Platz in einer teil-stationären Versorgung (Tagesklinik) eine Vergütung

erhalten.

Das Land Schleswig-Holstein sichert den Kliniken zudem zu, die notwendigen

Investitionskosten an den Krankenhäusern zu übernehmen, die im Zusammen mit der

Behandlung von COVID-19 Patienten entstehen und nicht ausreichend durch das

Krankenhausentlastungsgesetz, bzw. Bundesgesetz gedeckt werden. Dazu gehören

sowohl Investitionen zur Beschaffung von Geräten (z. B. Beatmungsgeräte,

Dialysegeräte; Perfusoren etc.) aber auch bauliche Maßnahmen (z. B. Aufstellung

von Containern für Belange der stationären Versorgung, kurzfristige Herrichtung

von (nicht-genutzten) Gebäudestrukturen). Dieses gilt auch für Übergangs- und

provisorische Maßnahmen.

Wie mitgeteilt hatten die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder

bereits gestern gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister Spahn zusätzliche

Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzausstattung der Krankenhäuser sowie

notwendige Anpassungen auf Basis eines ersten Referentenentwurfes erörtert.

Zu den Anpassungsplänen gehören unter anderem, Stand 22.3.:

Die Höhe der tagesbezogenen Pauschale zur Refinanzierung von Kosten aufgrund

der Verschiebung nicht medizinisch notwendiger elektiver Leistungen wird nicht

mehr nach unterschiedlichen Bettengrößenklassen differenziert. Rückwirkend zum

16.3.2020 erhalten die Krankenhäuser für jedes im Verhältnis zum Vorjahr „freie

Bett“ eine Tagespauschale in Höhe von 560 €.

Die Krankenhäuser erhalten für jede neu geschaffene intensivmedizinische

Behandlungs-einheit mit Beatmungsmöglichkeit einen Bonus in Höhe von 50.000 €

aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds.

Das Pflegeentgelt in Höhe von zukünftig 175 € verbleibt vollständig beim

Krankenhaus. Eine Spitzabrechnung am Ende des Jahres 2020 findet nicht statt.

Der Fixkostendegressionsabschlagwird für das Jahr 2020 ausgesetzt.

Die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung wird rückwirkend zum 1. März 2020 für

sechs Monate ganz ausgesetzt.

Rehabilitationseinrichtungen können auch Nicht-Corona Patientinnen und

Patienten zur akutstationären Krankenhausversorgung aufnehmen und abrechnen.

Die Bundesregierung wird zu dem Gesetz und den final beschlossenen Änderungen

informieren.

Quelle: Pressemitteilung, 22.03.2020