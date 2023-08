COVID-19-Gesetz läutet die Totenglocke für Kliniken (BDPK).

Der gegenwärtig vom Kabinett diskutierte Krankenhaus-Rettungsplan sieht laut Presseberichten Ausgleichszahlungen in Milliardenhöhe für die Krankenhäuser vor. Krankenhäuser, die wegen des Coronavirus planbare Operationen aussetzen oder verschieben, bekämen die Ausfallkosten pauschal erstattet und kompensiert.

Dazu erklärt Thomas Bublitz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher

Privatkliniken e.V., der über 1000 Krankenhäuser und Vorsorge- und

Rehabilitationskliniken in Deutschland vertritt, in denen im Jahr 8 Millionen

Patienten behandelt werden:

„Was generös klingt, ist in Wahrheit die Totenglocke für die deutschen

Krankenhäuser und Vorsorge- und Rehakliniken. Wenn das Gesetz Realität wird,

werden bereits ab April Kliniken massiv insolvent gehen. Betriebsbedingte

Kündigungen und Massenentlassungen von gerade jetzt dringend benötigtem

Krankenhauspersonal sind die Folge. Kanzlerin Merkel muss Gesundheitsminister

Spahn unmittelbar stoppen. Anderenfalls macht sie sich mitschuldig am Tod von

Tausenden von Patienten. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass in Deutschland

Menschen sterben, weil Krankenhäuser schließen. Wir sind eines der reichsten

Industrieländer der Welt mit einem international anerkannten Gesundheitssystem,

das gerade in den Ruin getrieben wird. Alle Mitglieder sind fassungslos, dass

der Moment der schwersten weltweiten Gesundheitskrise genutzt wird, um das

Sterben von Krankenhäusern und Vorsorge- und Rehakliniken zu beschleunigen.“

Das heißt konkret, alle diese Kliniken erbringen nicht mehr ihre bisherigen

Leistungen, sondern stellen diese ein, um andere Patienten versorgen zu können.

Damit fällt für alle Kliniken sofort die wirtschaftliche Grundlage weg. Laut

dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen Krankenhäuser mit einer pauschalen

Erstattung pro Belegungstag rechnen können, die bei Weitem nicht reicht, um die

Kosten zu decken. Für die Vorsorge- und Rehakliniken ist gar keine Finanzierung

vorgesehen. Die Umsatzeinbußen können von den Kliniken nicht aufgefangen

werden, ein wirtschaftlicher und kostendeckender Betrieb wird unmöglich

gemacht. Tausende von Arbeitsplätzen sind akut in Gefahr.

Die Krankenhäuser hatten bereits mit den AOKen eine sachgerechte Lösung

gefunden und ein entsprechendes Konzept vorgelegt. Statt eines unbürokratischen

Rettungsschirms hat das Bundesgesundheitsministerium nun ein Bürokratiemonster

aufgebaut.

Wir fordern die Bundesregierung dringend auf, die vorliegende Gesetzgebung

grundlegend abzuändern, um die Grundlage für die Bewältigung der Krise zu

schaffen. Unsere gute klinische Infrastruktur ist eine Chance, mit einem blauen

Auge aus der Krise zu kommen.

Quelle: BDPK, 21.03.2020