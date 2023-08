COVID 19-Krankenhausentlastungsgesetz: Der Gesundheitsminister fällt den Krankenhäusern in den Rücken! (VLK-Online).

Während Ärzte und Pflegepersonal an der Belastungsgrenze arbeiten und sich die Krankenhäuser intensiv auf die Schaffung zusätzlicher Intensivkapazitäten und Infektionsbetten vorbereiten fällt uns der Gesundheitsminister und sein Ministerium in den Rücken. Dies ist kein finanzieller Schutzschirm, auf den

sich DKG und GVK SV im Kern bereits verständigt hatten. Das vom BMG geschnürte

Paket mutet vielmehr wie ein makabrer Scherz an. Hat man die Bilder aus Italien

wirklich nicht gesehen, die wir hier unbedingt vermeiden wollen?! Wie soll der

bevorstehende Kraftakt mit einem unzureichenden Budget und unzureichender

Unterstützung gelingen? Die ausgelobte Summe ist in keinster Weise ausreichend.

Während unsere Mitarbeiter unzählige Sonderschichten, extreme Belastungen und

ein bedrohliches Infektionsrisiko vergegenwärtigen um Leben zu retten, versucht

man hier wieder nur eins: Geld zu sparen. Das ist gegenüber den Ausführungen

der letzten Tage ein Wortbruch. Nach einer aktuellen Umfrage des VLK bei seinen

Mitgliedern haben bereits mehr als drei Viertel der Kliniken ihre

Intensivkapazität nennenswert gesteigert, Betten für kommende Aufnahmen

gesperrt und sind im Vertrauen auf das Versprechen des Gesundheitsministers

„Whatever ist takes“ massiv in Vorleistung für die Versorgung unserer

Bevölkerung gegangen. Jetzt sollen sämtliche Vorhaltekosten allein auf die

Krankenhäuser abgewälzt werden. Ist das der Dank?! Dieser Gesetzesentwurf muss

massiv nachgebessert werden!

Quelle: VLK-Online, 22.03.2020