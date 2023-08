Das ist kein Schutzschirm, das ist ein fataler politischer Fehler des Ministers - DKG zum Gesetz zur Finanzierung der Krankenhäuser im Ausnahmezustand (Pressemitteilung).

Mit dem heute bekannt gewordenen Gesetzentwurf zum Ausgleich der finanziellen Belastungen für die Krankenhäusern bricht der Bundesgesundheitsminister das Versprechen der Kanzlerin zu einem umfassenden Schutzschirm für die Krankenhäuser. Damit werden die, die vor den größten Herausforderung stehen und am dringendsten in der Corona Krise

gebraucht werden, im Stich gelassen. „Der Gesetzentwurf von Herrn Minister Spahn schafft nicht das notwendige Vertrauen

in die Politik. Das Ministerium verlangt mit seinem Gesetzentwurf von den

Krankenhäusern, dass in einem klein-klein mit den Krankenkassen sogar die

Personalkosten für unsere Krankenschwestern und Pfleger ausgehandelt werden

sollen. Es wird kein einziger Euro für die hohen Mehrkosten für die persönliche

Schutzausrüstung der Mitarbeiter als Finanzierungspauschale bereitgestellt. Die

finanziellen Hilfen zur Schaffung der von der Politik so vehement geforderten

zusätzlichen Intensivplätze sind viel zu niedrig angesetzt. Wir sind

fassungslos, dass der Minister die Vorschläge der Krankenhäuser zur schnellen

und unbürokratischen Hilfe einfach vom Tisch gefegt hat“, so der Präsident der

Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) Dr. Gerald Gaß.

Mit diesem Gesetzentwurf kann kein Krankenhaus sicher sein, dass es die Krise

unbeschadet übersteht. Es gibt keine Budgetsicherheit, es gibt keine

Liquiditätssicherung und auch die ausufernde Dokumentations- und

Verhandlungsbürokratie zwischen Kassen und Kliniken wird weitgehend

beibehalten. „Derzeit rekrutiert jede Klinik Mann und Maus, um für die

Versorgung Schwerstkranker parat zu stehen. Wir haben in diesen Zeit viel

wichtigere Aufgaben, als Belege zu sammeln und uns auf die einzelne

Rechnungsstellung mit den Krankenkassen nach der Krise vorzubereiten“, so Gaß.

Die im Entwurf genannten angeblichen 4,5 Milliarden Euro Finanzhilfen, die sich

aus der Erhöhung des Pflegefinanzierung ergeben, sollen den Kliniken nur

geliehen werden, denn sie müssen im nächsten Jahr an die Kassen zurückgezahlt

werden. Im Gesetzentwurf fehlt auch ein Ausgleich für die hohen Mehrkosten für

Schutzausstattung der Mitarbeiter und ähnliches. Die Krankenhäuser hatten hier

einen pauschalen Mehraufwand von 160 Euro pro Patient beziffert. Die

Aufforderung an die Krankenhäuser, mehr Intensivplätze zu schaffen, wird nun

dadurch konterkariert, dass den Kliniken gerade einmal 30.000 Euro für jedes

bis zum 30. September aufgestellt oder vorgehaltene Bett bezahlt werden. Die

Kalkulationen der Krankenhäuser liegen bei 85.000 Euro. Die Differenz wäre nur

aufzufangen, wenn der Bundesminister im Gesetz klarstellt, dass die Güter

kostenlos von Bund und Länder bereitgestellt werden.

„Der gesamte Entwurf ist eine Katastrophe für die Krankenhäuser und ihre

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit diesem Gesetzentwurf laufen wir Gefahr,

dass in wenigen Monaten Krankenhäuser in Insolvenz gehen. Ich bin sicher, dass

die Menschen im Land keinerlei Verständnis für diese Art von Politik haben“, so

der Präsident der DKG.

Das von der DKG erarbeitete Finanzierungskonzept in der Krise sah folgende

Eckpunkte vor:

Alle Krankenhäuser erhalten die Gelder, die sie auch im letzten Jahr von den

Krankenkassen für ihre Arbeit erhalten haben. Dazu sollen ab April bis zunächst

Dezember 2020 monatliche Zahlungen als Gesamtbetrag aus dem Gesundheitsfonds

überwiesen werden. Damit kann für alle Krankenhäuser die Liquidität gesichert

werden. Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind sicher.

Alle Krankenhäuser erhalten von April bis Dezember für jeden Patienten, der

behandelt wird, einen Zuschlag von einmalig 160 Euro für den gesamten Zeitraum

des Krankenhausaufenthaltes. Dieser Zuschlag soll die hohen Mehrkosten für

Schutzausstattung, Medikamente usw. decken.

Die Krankenhäuser, die in der Krise besonders viele Patienten behandeln und

damit deutlich mehr Kosten haben, erhalten diese höheren Behandlungskosten von

den Krankenkassen dann zusätzlich erstattet, wenn sie die unter Punkt 1.

genannten monatlichen Abschlagzahlung auf das Budget des Vorjahres

überschreiten.

Für die zusätzlich geschaffenen Intensivbetten, bei denen die Krankenhäuser

hohe Kosten für die neu angeschaffte Medizintechnik etc. zu tragen haben,

erhalten sie einem Einmalbetrag von 85.000 Euro. Dieser vermindert sich, wenn

Beatmungsgeräte etc. von den Ländern oder dem Bund kostenfrei zur Verfügung

gestellt werden.

Aussetzen aller bürokratischen Hürden zur Entlastung des Personals.

„Wir haben Herrn Minister Spahn in den letzten Tagen mehrfach und dringend

gebeten diesen Vorschlag umzusetzen, der auch von einem großen Teil der

Krankenkassen unterstützt wird. Es geht darum, den Verantwortlichen in den

Krankenhäusern Sicherheit und Vertrauen zu geben. Niemand, der im Krankenhaus

arbeitet und sich in diesen Tagen mit voller Kraft für dieses Land und seine

Bevölkerung einsetzt, kann verstehen warum es nicht möglich ist diese fünf

Eckpunkte für die Zeit der Krise zu erfüllen“, so der Präsident der DKG Dr.

Gerald Gaß

Quelle: Pressemitteilung, 21.03.2020