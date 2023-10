Das Land Niedersachsen will einfach nicht entscheiden - Niels-Stensen-Kliniken und Paracelsus-Kliniken handeln (Pressemitteilung).

Der niedersächsische Krankenhausplanungsausschuss hat in seiner gestrigen Sitzung entgegen anderslautender Zusagen der Staatskanzlei in Hannover sowie weiterer politischer Vertreter erneut nicht über den Trägerwechsel der Paracelsus-Klinik Osnabrück (jetzt: Marienhospital Osnabrück – Standort Natruper Holz) zu den Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück

entschieden. Die Sachlage müsse, so die Begründung, noch weiter geprüft werden,

hieß es von Seiten des zuständigen Sozialministeriums. In diesem Jahr, so die

Behörde weiter, sei das allerdings wohl nicht mehr zu schaffen. Was die Behörde

allerdings bis heute überhaupt zur Sachverhaltsklärung vorgenommen hat, bleibt

im Nebel. Trotzdem bauen die Partner das medizinische Angebot am Standort

Natruper Holz nun erheblich aus. Um welche Entscheidung geht es konkret? Die

Niels-Stensen-Kliniken sowie der Träger der Paracelsus-Klinik Osnabrück (PKO)

hatten sich im November 2019 darauf geeinigt, die medizinische Versorgung in

der Gesundheitsregion Osnabrück künftig stärker gemeinsam zu gestalten. Diese

strategische Partnerschaft umfasste im Wesentlichen zwei Aspekte: Zum einen

eine intensive Zusammenarbeit bei sogenannten Digital-Health-Projekten, also

der Digitalisierung von Prozessen im Gesundheitswesen, und zum anderen die

Integration der PKO in den Verbund der Niels-Stensen-Kliniken. Einen

entsprechenden Vertrag unterzeichneten die Partner am 26. November 2019.

Wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages ist die Aufrechterhaltung der

bestehenden Versorgungsaufträge (insbesondere Neurologie, Neurochirurgie und

Urologie). Nur wenn diese Versorgungsaufträge auch im Verbund der

Niels-Stensen-Kliniken vorgehalten werden, kann das medizinische Konzept

umgesetzt werden. Genau über diese Zustimmung zum Trägerwechsel mit Übertragung

der beantragten Versorgungsaufträge entscheidet aber das Ministerium seit

Monaten nicht. Warum entscheidet der Planungsausschuss auch nach zehn Monaten

noch nicht? Der konkrete Sachverhalt bedürfe weiterer Prüfungen, begründete der

Ausschuss die erneute Nicht-Entscheidung. „Das Ergebnis dieser Sitzung war nach

Signalen aus der Staatskanzlei sowie nach Aussagen des Ministeriums im Frühjahr

dieses Jahres nicht zu erwarten; umso enttäuschender und unverständlicher ist

diese Verzögerungstaktik“, sagt Werner Lullmann, Geschäftsführer der

Niels-Stensen-Kliniken. Schließlich habe der Verbund gemeinsam mit den

Paracelsus-Kliniken den Trägerwechsel sowie den Kauf- und Überlassungsvertrag

bereits Anfang November 2019 mit Vertretern des Ministeriums sowie der

Krankenkassen und der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft besprochen.

Ferner seien zu diesem Zeitpunkt alle krankenhausplanerischen Vorklärungen auf

den Weg gebracht worden, berichtet Lullmann. Zehn Tage später hätten sie zudem

ihren Antrag ausführlich schriftlich begründet und die anschließend vom

Ministerium durchgeführte Anhörung fristgemäß und vollständig beantwortet. In

der Folge habe sich der Verbund auf Wunsch des Ministeriums mit dem Klinikum

Osnabrück auf die wesentlichen Eckpunkte eines Kooperationspapieres

verständigt. Diesen widerrief das Klinikum dann allerdings drei Monate später,

ohne gegenüber den Niels-Stensen-Kliniken Gründe dafür zu nennen. „Inzwischen

haben wir über Umwege erfahren, dass eine krankenhausplanerische Einigung daran

scheitert, dass das Klinikum einen neurologischen Versorgungsauftrag für das

Marienhospital ablehnt“, sagt Lullmann. Dieser sei aber ebenso Teil des mit den

Paracelsus-Kliniken geschlossenen Vertrages wie die Versorgungsaufträge für die

Urologie und die Neurochirurgie. Der seit Jahrzehnten bestehende

Versorgungsauftrag für die Neurologie, daran lässt Lullmann keinen Zweifel, sei

bedarfsgerecht, wirtschaftlich und leistungsfähig. „Und er ließe sich sogar

noch deutlich zugunsten der Patientinnen und Patienten in der Region ausbauen,

wenn wir den Standort Natruper Holz in unseren Verbund einbinden und

weiterentwickeln würden.“ Dafür allerdings bedarf es der Zustimmung des

Ministeriums. Auf einen weiteren negativen Effekt der ausbleibenden

Entscheidung weist Lullmann auch noch hin: „Wir haben uns dazu verpflichtet,

neben dem Kauf des Grundstückes, der Immobilie und des Krankenhausbetriebes

auch sämtliches Personal zu übernehmen. Diese monatelange Hängepartie

verunsichert und belastet die Mitarbeitenden. Aus unserer Sicht werden sachlich

gebotene Entscheidungen auf dem Rücken der Mitarbeitenden ausgesessen. Das ist

der eigentliche Skandal.“ Was sind die Perspektiven für den Standort? Um den

Mitarbeitenden trotz der nach wie vor ausbleibenden Entscheidung die dringend

benötigte Sicherheit und den Patienten die bestmögliche Versorgung bieten zu

können, haben sich die Niels-Stensen-Kliniken und die Paracelsus-Kliniken

Deutschland darauf verständigt, ihr medizinisch-pflegerisches Konzept für den

Standort Natruper Holz trotz fehlender Unterstützung der Politik umzusetzen.

Bis zur endgültigen Zustimmung zum Trägerwechsel betreiben die

Niels-Stensen-Kliniken und die Paracelsus-Kliniken den Standort gemeinsam

weiter. Leuchtturm dieser Zusammenarbeit wird das zukünftige „Niels Stensen

Neurozentrum“ sein. Dieses wird die Kompetenzen in allen neuromedizinischen

Fachbereichen vereinen, um die Patienten umfassend und mit höchstem

Qualitätsstandard zu versorgen. Offiziell besiegelt wird dieser Schritt am 1.

Januar 2021. Der Standort Natruper Holz erhält damit in Stadt und Landkreis

Osnabrück ein Alleinstellungsmerkmal: Nur an diesem Standort können

neurochirurgische und neuromedizinische Leistungen gebündelt und vor dem

Hintergrund bestehender Krankenhausplanungen angeboten werden. Bereits heute

arbeiten die Fachleute der Neurochirurgie aus dem Marienhospital Osnabrück und

die der Neurologie vom Standort Natruper Holz eng verzahnt im Sinne des

Zentrumsgedankens. So ist ein für die Region einmaliges Netzwerk von

Expertenwissen und langjähriger Erfahrung in allen Bereichen der Neuromedizin

entstanden. Gleichzeitig eröffnet die Kooperation den Mitarbeitenden neue

Betätigungsfelder und schafft weitere spannende Arbeitsplätze in einer auf

Qualität, Exzellenz und Wachstum angelegten neuen Struktur. Letzteres gilt im

Übrigen für sämtliche medizinische Abteilungen am Standort Natruper Holz: Die

Niels-Stensen-Kliniken und die Paracelsus-Kliniken werden die jeweiligen

Schwerpunkte erhalten, zukunftssicher gestalten und gleichzeitig in den

Standort investieren. Das schafft Perspektiven für die Mitarbeitenden genauso

wie für die Patienten und bereichert ganz nebenbei die Gesundheitsregion

Osnabrück. Über die Niels-Stensen-Kliniken In den Niels-Stensen-Kliniken

versorgen etwa 6.000 Beschäftigte jedes Jahr mehr als 275.000 Patienten.

Insgesamt gehören 14 Einrichtungen zum Unternehmen. Damit ist es der größte

Gesundheitsverbund in der Region Osnabrück/Emsland.

Quelle: Pressemitteilung, 01.10.2020