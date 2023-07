Das Leitungsduo des Medizinischen Dienstes Bund ist komplett

Führungsduo des neu konstituierten Medizinischen Dienstes Bund berufen (MD-Bund).

Das Führungsduo des Medizinischen Dienstes Bund ist komplett: Der Verwaltungsrat hat nach der Wahl von Dr. Stefan Gronemeyer zum Vorstandsvorsitzenden nun Carola Engler zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden berufen. Gronemeyer und Engler werden die Geschicke des neu

konstituierten Medizinischen Dienstes Bund bis Juni 2028 lenken. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. Zusammen wollen wir die Rolle des

Medizinischen Dienstes Bund als unabhängiger, fachlich ausgerichteter Akteur im

Gesundheitswesen stärken und zukunftsorientiert weiterentwickeln“, sagen Dr.

Stefan Gronemeyer und Carola Engler. Im Zusammenspiel mit seinen Trägern, den

Medizinischen Diensten in den Ländern, leistet der Medizinische Dienst Bund

einen wichtigen Beitrag zu einer einheitlichen Begutachtung der Versicherten.

Darüber hinaus berät der Medizinische Dienst Bund die Kranken- und

Pflegeversicherung auf der Bundesebene mit seiner umfassenden medizinischen und

pflegefachlichen Expertise in vielen Versorgungsfragen. Damit unterstützt er

eine fachlich fundierte, qualitativ hochwertige und sichere medizinische und

pflegerische Versorgung der Versicherten.

Die Vorsitzenden des Verwaltungsrates des Medizinischen Dienstes Bund, Sandra

Goldschmidt und Detlef Stange, wünschen dem Team viel Erfolg. „Beide

Persönlichkeiten bringen vielfältige Erfahrungen aus dem Gesundheitswesen ein.

Der Medizinische Dienst Bund ist damit für die Wahrnehmung seiner erweiterten

Aufgaben und die Ausgestaltung seiner neuen Rolle sehr gut aufgestellt“,

erklären Goldschmidt und Stange.

Zu Dr. Stefan Gronemeyer

Dr. Stefan Gronemeyer (61) wurde vom Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes

Bund im Februar 2022 zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der Facharzt für Innere

Medizin und Kardiologie war zuvor als Geschäftsführer und Leitender Arzt bei

der Vorgängerorganisation des Medizinischen Dienstes Bund, MDS, seit 2010

beschäftigt.

Zu Carola Engler

Carola Engler (39) beginnt ihre Tätigkeit als stellvertretende

Vorstandsvorsitzende am 1. September. Engler ist seit 2017 als Justiziarin im

Stab des Vorstandes des BKK Dachverband e.V. tätig und war in dieser Funktion

bereits im Verwaltungsrat des MDS engagiert. Seit 2008 war sie in

unterschiedlicher Funktion und in verschiedenen Institutionen des

Gesundheitswesens wie dem Gemeinsamen Bundesausschuss tätig.

Quelle: MD-Bund, 14.07.2022