Datentransparenz: Krankenhäuser veröffentlichen Corona-Hospitalisierungsdaten (Pressemitteilung).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) veröffentlicht ab sofort werktäglich auf ihrer Website https://www.dkgev.de/belegungsmonitoring die Zahlen der Corona-positiv getesteten Krankenhauspatienten, aufgeteilt nach Normal- und Intensivstationen und nach Bundesländern. In den Daten wird nicht

differenziert, ob Patienten wegen einer COVID-Infektion ins Krankenhaus kommen oder die festgestellte COVID-Infektion nicht ursächlich für die Behandlung ist.

„Auch nach zwei Jahren Pandemie ist die Datenlage in Deutschland sehr

unbefriedigend. Gleichzeitig erheben die Krankenhäuser genaueste Daten über

ihre Corona-Patientinnen und -Patienten. Nur leider werden diese Daten nicht so

aufbereitet und publiziert, dass sie bei der Einschätzung und Bewältigung der

Pandemie gut helfen könnten. Mit der neuen Datenveröffentlichung tragen wir

dazu bei, die Pandemielage transparenter zu machen und eventuell notwendige

politische Maßnahmen gegen die Pandemie besser auf der Grundlage von Daten

kommunizieren zu können. Mit der Omikron-Welle werden die Daten von den

Normalstationen immer wichtiger, denn mit den extrem hohen Infektionszahlen hat

die Inzidenz stark an Aussagekraft verloren, und auch die Situation auf den

Intensivstationen ist derzeit weniger angespannt als in den vergangenen

Wellen“, erklärt Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG.

Insgesamt ist die Datentransparenz verbesserungswürdig, wie auch die bisher

genutzten Meldewege. Nicht umsonst hat der ExpertInnenrat der Bundesregierung

zur COVID-Situation die dürftige Datenlage bei der Pandemiebeobachtung

kritisiert und dringende Maßnahmen für eine verbesserte Datenerhebung und

Digitalisierung angemahnt.

Dabei ist festzustellen, dass eine Vielzahl an Daten erhoben wird, diese aber

nicht zusammengeführt und genutzt werden. Daten zum Leistungsangebot der

Krankenhäuser wie medizinische Infrastruktur, Personalausstattung und relevante

Qualitätsdaten, z.B. Häufigkeit bestimmter Operationen, sind über das Deutsche

Krankenhausverzeichnis abrufbar

(http://www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de). Freie und belegte Ressourcen

zur Akutbehandlung von insbesondere Notfällen liefern die Krankenhäuser in den

meisten Bundesländern an Systeme wie IVENA, die mit dem Rettungsdienst

verknüpft sind, tagesaktuell. Gleiches gilt für die Daten zu Neuaufnahmen aller

Patienten mit Aufnahmediagnosen, die alle Krankenhäuser tagesaktuell an alle

gesetzlichen Krankenkassen weitergeben. Ist die Behandlung abgeschlossen,

liefern die Kliniken den Kassen vollständige Abrechnungsdaten mit

aktualisierten Angaben zur Behandlung. Zudem gehen alle Leistungsdaten aller

Krankenhäuser an das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK),

ebenso wie die detaillierten Kostendaten von über 200 repräsentativen

Kliniken.

„Trotz der Fülle fehlt uns ein einfacher Meldeweg und eine zentrale

Aufbereitung der Daten. Derzeit müssen die Beschäftigten in den Krankenhäusern

für die Meldungen nach Infektionsschutzgesetz noch manuell Bögen ausfüllen, die

sie dann per Fax oder per E-Mail an die Gesundheitsämter schicken. Die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter übertragen sie dann

wiederum manuell in neue Meldeformulare und geben diese an das Robert

Koch-Institut weiter. Verzögerungen und Fehler sind somit vorprogrammiert. Wir

fordern deshalb die Bundesregierung auf, das angekündigte

Gesundheitsdatennutzungsgesetz so zu gestalten, dass die schon vorhandenen

relevanten Daten ohne zusätzlichen Aufwand für die Krankenhäuser an eine

Datenagentur der DKG ausgeleitet werden. Diese Daten können dann auch nach der

Pandemie im Interesse der Bürgerinnen und Bürger für wichtige politische

Entscheidungen, wissenschaftliche Forschung und für die Information der

Öffentlichkeit genutzt werden“, so Gaß.

Quelle: Pressemitteilung, 10.02.2022