DDG warnt vor weiterem Abbau der stationären Versorgung von Diabetikern

Jeder fünfte Krankenhauspatient hat Diabetes - DDG warnt vor weiterem Abbau der stationären Versorgung (Deutsche Diabetes Gesellschaft).

Dank des medizinischen Fortschritts lassen sich immer mehr Krankheiten ambulant behandeln. Das darf jedoch nicht dazu führen, dass unverzichtbare Kompetenzen im stationären Sektor abgebaut werden. Davor warnt die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) angesichts der Diskussionen um einen Umbau der

Kliniklandschaft unter der nächsten Bundesregierung. In Krankenhäusern findet

in weiten Teilen die Aus- und Weiterbildung junger Ärztinnen und Ärzte sowie

die Behandlung komplexer diabetologischer Fälle statt. Hinzu kommt, dass

mittlerweile jeder fünfte Patient, der im Krankenhaus aufgenommen wird, an

Diabetes leidet.

Die chronische Stoffwechselerkrankung ist bei einer

stationären Behandlung ein Risikofaktor für Komplikationen und eine erhöhte

Sterblichkeit. Jedes Krankenhaus muss daher eine qualifizierte Betreuung der

Menschen mit Diabetes sicherstellen. Das Gegenteil ist derzeit der Fall:

Diabetologische Schwerpunkte an Kliniken und diabetologische Fachabteilungen

geraten zunehmend unter Druck, weil sie für Krankenhäuser oft nicht lukrativ

sind.

Über acht Millionen Bundesbürgerinnen und -bürger leiden derzeit an Diabetes –

Tendenz stark steigend. Die chronische Krankheit kann heute überwiegend

ambulant erfolgreich versorgt werden. Trotzdem gibt es bei Menschen mit

Diabetes immer wieder Situationen, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig

machen: Trotz guter Therapieoptionen kommt es insbesondere bei Diabetes Typ 1

zu bedrohlichen Stoffwechselentgleisungen, die nur stationär versorgt werden

können.

Bei Menschen mit Diabetes Typ 2 sind es häufig Begleit- und

Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Niereninsuffizienz oder

diabetisches Fußsyndrom, die eine spezialisierte und aufwändige Betreuung im

Krankenhaus erfordern. Doch auch jede andere stationär zu behandelnde Krankheit

führt bei Menschen mit der Nebendiagnose Diabetes häufiger zu Komplikationen,

längeren Krankenhausaufenthalten und einer erhöhten Sterblichkeit – unabhängig

davon, ob die Hauptdiagnose eine Hüft-Operation oder COVID-19 ist.

Im Jahr 2019 kamen 18 Prozent der rund 19 Millionen stationär aufgenommenen

Fälle mit oder wegen ihrer Diabetes-Erkrankung ins Krankenhaus. Die Sicherheit

des zu Behandelnden muss bei jeder stationären Behandlung im Mittelpunkt

stehen. Auch wenn der Grund für den Krankenhausaufenthalt nicht unmittelbar die

Stoffwechselerkrankung ist, muss bei Menschen mit Diabetes immer die gesamte

Stoffwechselsituation sorgfältig beobachtet und mitbehandelt werden.

„Krankenhäuser haben daher die Pflicht, die häufig multimorbiden

Diabetes-Patienten interdisziplinär und leitlinienorientiert zu betreuen“,

betont Professor Dr. med. Andreas Neu, Präsident der DDG.

Die DDG hat daher vor Jahren ein Zertifikat etabliert, über das sich Kliniken

qualifizieren und als für Diabetes-Patienten besonders geeignet ausweisen

können. Voraussetzung dafür ist, dass sie Prozesse, Strukturen und Expertisen

vorweisen, die nachweislich eine qualitätsgesicherte Diabetes-Versorgung

ermöglichen.

Rund 100 Einrichtungen haben bislang dieses Zertifikat erworben.

Angesichts der hohen Patientenzahlen müssten jedoch alle Akutkrankenhäuser

diese Qualitätsindikatoren zur Versorgung von Menschen mit Diabetes vorhalten.

„Um die Sicherheit der Diabetes-Patienten im Krankenhaus zu erhöhen, sollten

die Einrichtungen, die diese nicht vorweisen können, entsprechende Abschläge im

Vergütungssystem erhalten“, fordert der DDG-Pressesprecher Professor Dr. med.

Baptist Gallwitz.

Derzeit werden jedoch die diabetologischen Fachabteilungen in den

Krankenhäusern durch das Vergütungssystem der Diagnosis Related Groups (DRG)

benachteiligt. Die Fallpauschalen für aufwändige Eingriffe sind für Kliniken

deutlich attraktiver als für diabetologische Maßnahmen, die überwiegend

konservativ sind.

„Es ist nicht länger hinnehmbar, dass das

DRG-Vergütungssystem wichtige, leitlinienbasierte Versorgungsaspekte der

Volkskrankheit Diabetes unzureichend abbildet und damit für Kliniken

wirtschaftlich unattraktiv macht“, kritisiert Gallwitz. Hier ist die Politik in

Bund und Ländern gefordert. Der Bedarf an stationärer Diabetes-Versorgung muss

vor allem auch bei der Erstellung länderweiter Krankenhaus-Bettenpläne

mitberücksichtigt werden – für Patienten mit Diabetes als Haupt-, aber auch als

Nebendiagnose.

Wird die Diabetologie weiter aus dem Krankenhausbereich verdrängt, hat das auch

für den ambulanten Sektor weitreichende Folgen: Fehlt die stationäre

Diabetologie als Ausbildungsplatz für alle Diabetesberufe, fehlt auch der

Nachwuchs für die Zukunft. Während die Zahl der Patienten kontinuierlich

steigt, sinkt schon jetzt die Zahl der Diabetologinnen und Diabetologen – in

der Klinik, aber auch im niedergelassenen Bereich, wo immer mehr

Praxisinhaberinnen und -inhaber an die Altersgrenze kommen und keine Nachfolger

finden „Wenn sich das nicht ändert, wird in der Folge auch die ambulante

Versorgung schwer getroffen. Versorgungsdefizite sind dann unvermeidbar“, warnt

Dr. med. Dorothea Reichert, stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes

niedergelassener Diabetologen (BVND).

Die DDG als medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft leistet schon seit

vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zur optimalen Versorgung der Menschen mit

Diabetes: Mit ihren Weiterbildungs-, Fortbildungs- und Zertifizierungsangeboten

setzt sie sich für Früherkennung und eine leitliniengerechte Therapie der

Diabetes-Patientinnen und -Patienten in Klinik und Praxis ein. Ein besonderes

Anliegen ist ihr hierbei auch, die transsektoralen Versorgungsstrukturen weiter

auszubauen. Doch ohne den politischen Willen, die wachsende Zahl der Menschen

mit Diabetes sektorenübergreifend und leitliniengerecht zu versorgen, wird

diese Patientengruppe in Zukunft trotz guter medizinischer Therapieoptionen

nicht mehr gut behandelt werden können.

Quelle: Deutsche Diabetes Gesellschaft, 23.11.2021