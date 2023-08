DEKV warnt vor voreiligen Schlussfolgerungen aus der Pandemie für die Krankenhaus-Strukturplanung (Pressemitteilung).

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass das deutsche Gesundheitssystem auch unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie funktioniert und arbeitsfähig ist. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Diskussion über die Krankenhausstruktur in Deutschland an Bedeutung. Die Konzepte: Zentralisierung und Spezialisierung auf der einen Seite, bedarfsgerechte Versorgung mit Blick auf die Besonderheiten

der Region auf der anderen.

Dazu Christoph Radbruch, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Evangelischen

Krankenhausverbandes (DEKV): „Ich warne davor, bereits jetzt schon Lehren aus

der Corona-Krise zu ziehen. Um Schlussfolgerungen für eine zukünftige

Krankenhausstruktur abzuleiten, die unser Gesundheitswesen auf Dauer

mitbestimmt, benötigen wir belastbare Daten. Subjektive Einschätzungen und

Meinungsumfragen sind keine Basis für eine langfristige Planung, mit der wir zu

einer systemischen Antwort kommen.“

Das 2. Bevölkerungsschutzgesetz bei einer epidemischen Lage nationaler

Tragweite verpflichtet die Krankenhäuser zum 15. Juni und 15. Oktober

zusätzliche fallbezogene Daten an das Institut für das Entgeltsystem im

Krankenhaus (InEK) zu liefern. Ihre Auswertung wird zeigen, welches

Leistungsgeschehen im Krankenhaus unter Pandemiebedingungen stattgefunden hat.

„Diese Daten müssen unter verschiedenen Aspekten ausgewertet werden, damit die

langfristige Planung auf einem Gesamtbild der aktuellen Versorgungslage basiert

und das Ergebnis gut ausbalanciert ist. Planungsrelevant sind zudem die

Ergebnisse der aktuellen Beratungen im G-BA zu den Qualitätsanforderungen für

Zentren und Schwerpunkte. Daraus werden sich strukturelle, personelle und

fachliche Kriterien ergeben. Für uns als evangelische Krankenhäuser ist es

wichtig, die Patientinnen und Patienten mit ihren Bedürfnissen in den

Mittelpunkt zu stellen. Unser Ziel ist es, sie bedarfsgerecht und qualifiziert

zu versorgen. Das ist nicht automatisch an die Größe eines Krankenhauses

gebunden. Daher ist die Anzahl der Betten für mich kein aussagekräftiger

Parameter, um die qualifizierte Versorgung zu beurteilen. Ein wichtiger Aspekt

der Patientensicherheit ist für uns dabei die Versorgungssicherheit“, betont

Radbruch.

Pflege braucht unterschiedliche Qualifikationen

Für eine sichere und qualifizierte Patientenversorgung sind gut ausgebildete

und motivierte Pflegekräfte eine wichtige Voraussetzung. Aufgrund der Pandemie

waren die Pflegepersonaluntergrenzen ausgesetzt. Seit 1. August gelten sie für

die Intensivmedizin und die Geriatrie wieder. „Um die Patientensicherheit zu

gewährleisten, ist eine Mindestanzahl an Pflegepersonal unerlässlich. Die

Kritik an den aktuellen Regeln zu den Pflegepersonaluntergrenzen richtet sich

gegen ihre starre, bürokratische Ausgestaltung und die pflegefachlich nicht

begründete Berechnung einer statistischen Durchschnittsgröße.

Der DEKV fordert, dass jede Pflegebemessungsregelung einen Mix an

Qualifikationen ermöglicht, wie er in den Krankenhäusern bereits täglich gelebt

wird. Dies bedeutet vor allem eine moderne, arbeitsteilige Gestaltung, die

darauf abzielt, die examinierten Pflegefachkräfte zu entlasten und zu

unterstützen. Passend zum Bedarf auf den Stationen sind dazu zum Beispiel

Medizinische Fachangestellte, Anästhesietechnische Assistenzen,

Notfallsanitäterinnen und -sanitäter oder Heilerziehungspfleger und

Heilerziehungspflegerinnen eingesetzt. Dieser Mix an Qualifikationen trägt

maßgeblich dazu bei, alle Patientengruppen qualifiziert und bedarfsgerecht zu

versorgen. Und nur so kann die Sicherheit der Patienten durch ausreichend

Personal sichergestellt werden. Vor diesem Hintergrund sind wir auf die

Ergebnisse der ersten Zwischenbilanz zu den Pflegepersonaluntergrenzen, die

Krankenhäuser, Krankenkassen, Pflegeverbände, ver.di, InEK und das

Bundesgesundheitsministerium am 5. August 2020 gemeinsam ziehen, gespannt“, so

Radbruch.

Quelle: Pressemitteilung, 05.08.2020