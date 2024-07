Den Krankenhäusern läuft die Zeit davon und die Bürger zahlen den Preis

Strukturreform verträgt keinen Aufschub: Ungesteuerte Strukturwandel nimmt jetzt Fahrt auf (Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Großkrankenhäuser e.V.).

Schulterschluss zwischen Bund und Ländern notwendig. Stufenmodell ermöglicht schrittweise Umsetzung. Die deutschen Krankenhäuser stehen aufgrund des Fachkräftemangels, rückläufiger

Fallzahlen und den allgemeinen Preissteigerungen unter massivem wirtschaftlichem Druck. Mit ersten politischen Ergebnissen aus der Arbeit der

Regierungskommission zur Weiterentwicklung der Krankenhausstrukturen ist

frühestens Ende des Jahres zu rechnen. Der ungesteuerte Strukturwandel nimmt

also Fahrt auf, während die Regierungskoalition noch nach dem richtigen Weg

sucht. Die Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser e.V. (AKG-Kliniken) appelliert

an die Bundesregierung so schnell wie möglich den Schulterschluss mit den

Bundesländern zu suchen und schrittweise in die Reformagenda einzusteigen.

„Uns läuft die Zeit davon: Wir brauchen sehr schnell einen zwischen Bund und

Ländern abgestimmten und gesteuerten Prozess zur Weiterentwicklung unserer

Versorgungsstrukturen. Ohne weitere Kompensationszahlungen wird sonst der

ungesteuerte Strukturwandel sehr schnell zu Versorgungsdefiziten führen. So

oder so zahlen die Bürgerinnen und Bürger den Preis dafür: Entweder als

Steuerzahler durch weitere Rettungsschirme oder als Patienten durch eine

sinkende Versorgungsqualität“ bringt Dr. Matthias Bracht, Vorstandsvorsitzender

der AKG-Kliniken, die aktuelle Gemengelage auf den Punkt. Während zahlreiche

Bundesländer mit Reformen der eigenen Krankenhausgesetze vorangehen, plant die

Bundesregierung auf Basis der Ergebnisse aus der Regierungskommission zunächst

einen Bund-Länder-Pakt und eine schrittweise Einbindung der

Selbstverwaltungspartner. „Wir sehen derzeit in Niedersachsen,

Nordrhein-Westfalen und Sachsen gute Ansätze für eine Neuordnung der

Krankenhauslandschaft. Leider fehlen eine systematische Abstimmung und

Koordination der Reformprozesse. Eine Strukturreform in einzelnen Bundesländern

ohne eine Finanzierungsreform auf der Bundesebene ist in jedem Falle zum

Scheitern verurteilt“, zeigt sich Nils Dehne, AKG-Geschäftsführer, besorgt.

Die wirtschaftliche Lage vieler Krankenhäuser verschlechtert sich in der

Zwischenzeit deutlich. Auch wenn größere Verwerfungen durch die Rettungsschirme

in der Pandemie verhindert werden konnten, lässt sich zeigen, dass insbesondere

Großkrankenhäuser mit einer starken Rolle in der Notfallversorgung und einem

komplexen Leistungsspektrum in den vergangenen Jahren besonders belastet waren.

„Die große Gefahr einer verschleppten Strukturreform in der

Krankenhauslandschaft sind willkürliche Lücken und Verschiebungen in der

Versorgung, die einer qualitätsorientierten Strukturentwicklung

entgegenstehen“, betont Bracht den Handlungsdruck.

Vor gut einem Jahr haben die AKG-Kliniken ihr Stufenmodell vorgestellt. Die

Vorschläge zu bundeseinheitlichen Versorgungsstufen und einer fallunabhängigen

Strukturvergütung haben den Einzug in den Koalitionsvertrag der amtierenden

Ampel-Koalition geschafft. Eine kurzfristige Einleitung der Reformagenda durch

Festlegung von Versorgungsstufen und der Verankerung von fallunabhängigen

Pauschalen in der Krankenhausvergütung erfordert nur den politischen Willen und

etwas Mut. Mit der Botschaft „Gemeinsam Gesund Versorgen“ stellen die

AKG-Kliniken nun konkrete Umsetzungsschritte für eine zukunftsfähige und

nachhaltige Krankenhauslandschaft vor. Hierfür wendet sich der Verband mit

einem Video an die verantwortlichen PolitikerInnen:

https://www.akg-kliniken.de/das-akg-stufenmodell/

„Eine wirkungsvolle Strukturreform gelingt nur im gemeinsamen Schulterschluss

von Bund und Ländern“, appelliert Dehne an die beteiligten Akteure und nennt

folgende zentralen Umsetzungsschritte für eine erfolgreiche Reformagenda:

Beauftragung des G-BA zur Entwicklung eines Systems aus drei aufeinander

aufbauenden Versorgungsstufen für die Einteilung der Krankenhäuser anhand der

Anzahl von Fachabteilungen, der Rolle in der Notfallversorgung sowie der

Erreichbarkeit z.B. in §136c SGB V.

Konkretisierung des Arbeitsauftrages an den G-BA zur Verankerung einer

Kooperationsverpflichtung zwischen Krankenhäusern verschiedener

Versorgungsstufen im Rahmen der Notfallversorgung, der Qualitätssicherung und

ggf. weiterer Aufgabenbereiche.

Vergabe eines Auftrages zur Entwicklung eines wissenschaftlichen Modells für

eine bundeseinheitliche Bedarfsermittlung je Versorgungsstufe anhand von

Bevölkerungszahlen, Krankheitslast und Erreichbarkeit.

Verankerung einer nach Versorgungsstufen differenzierten

Investitionszuschussquote aus dem Bundeshaushalt im KHG oder Aufstockung und

Verlängerung des Krankenhausstrukturfonds (§12 KHG) zur Finanzierung von

Anpassungsmaßnahmen an die Versorgungsstufen gemäß G-BA im Rahmen der

ermittelten Bedarfe.

Einberufung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Festlegung gemeinsamer

Planungsgrundsätze auf Basis von Leistungsgruppen und Leistungsbereichen und im

Rahmen der neuen Versorgungsstufen und Bedarfsermittlung.

Vergabe eines Entwicklungsauftrages für ein wissenschaftliches Modells zur

Kalkulation von Strukturpauschalen anhand der drei Versorgungsstufen.

Erweiterung des bestehenden Auftrages nach § 137k SGB V (Personalbemessung in

der Pflege im Krankenhaus) um eine Methode zur aufwandsgerechten Vergütung von

pflegerischen Leistungen entsprechend der ermittelten Bedarfe.

Verankerung von fallunabhängigen Strukturpauschalen im KHEntgG (i.V.m. §17b

KHG) je nach Versorgungsstufe unter Absenkung der entsprechenden Fallvergütung

im DRG-System.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Großkrankenhäuser e.V., 20.06.2022