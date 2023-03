Der Bund muss die Krankenhausplanungskompetenz der Länder achten

Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein lassen Krankenhaus-Reformpläne des Bundes auf Verfassungsmäßigkeit prüfen (Pressemeldung).

Die Gesundheitsminister von Bayern und Nordrhein-Westfalen und die Gesundheitsministerin von Schleswig-Holstein lassen die Pläne der Bundesregierung für eine Reform der Krankenhausvergütung auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen. Die drei Ministerien gaben hierfür jetzt ein Rechtsgutachten bei Prof. Wollenschläger, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Europarecht und Öffentliches Wirtschaftsrecht an der Universität Augsburg, in Auftrag.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek erklärte am Sonntag in München:

„Wir sind nach wie vor zur konstruktiven Mitwirkung an einer von Bund und

Ländern gemeinsam erarbeiteten Krankenhausreform bereit. Aber das erfordert

eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, bei der die verfassungsrechtlich festgelegte

Kompetenzverteilung beachtet wird. In dem Gutachten soll beleuchtet werden, ob

der Bund durch zwingende Strukturvoraussetzungen für Versorgungsstufen und

Leistungsgruppen noch im Rahmen seiner Kompetenz für die wirtschaftliche

Sicherung der Kliniken handelt oder stattdessen in die Krankenhausplanung der

Länder hineinregiert.“

Die Regierungskommission schlägt vor, dass die Zahlung der neu eingeführten

Vorhaltevergütung für Kliniken nur für Leistungen erfolgt, zu deren Erbringung

das jeweilige Krankenhaus durch Zuweisung eines entsprechenden „Levels“ sowie

der erforderlichen „Leistungsgruppe“ bestimmt ist. Zudem muss das Krankenhaus

die mit Level und Leistungsgruppe jeweils verbundenen Mindestvoraussetzungen

erfüllen.

Holetschek betonte: „Krankenhausplanung ist Ländersache. Natürlich gibt es eine

Verzahnung zwischen Planung und Vergütung. Wir wollen wissen, wo die rote Linie

ist, ab der der Bund die verfassungsrechtlichen Kompetenzen der Länder

verletzt. Wir haben die Vermutung, dass die Empfehlung der Regierungskommission

weit über das verfassungsrechtlich zulässige Maß hinausgeschossen ist.“

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann betonte: „Unsere

Hand bleibt ausgestreckt. Wir haben großes Interesse an dem Gelingen der

Krankenhausfinanzierungsreform. Aber der Bundesgesundheitsminister muss sich

schon entscheiden: Bei den Bund-Länder-Verhandlungen in Berlin hat er

versprochen, dass man auf Augenhöhe verhandelt und gemeinsam beschließt. Und

wir können keiner Krankenhausreform zustimmen, die den Ländern die Beinfreiheit

zum Gestalten nimmt. Das Gutachten soll Klarheit darüber bringen, wo dem Bund

Grenzen bei der Umsetzung seiner Krankenhausfinanzierungsreform gesetzt sind.“

Laumann fügte hinzu: „Die Länder dürfen im Krankenhausbereich nicht zur reinen

Umsetzungsbehörde des Bundesgesundheitsministers werden. Und in diesem

Zusammenhang sollte sich Lauterbach auch entscheiden: Will er eine

Krankenhausreform umsetzen, die quasi alleine unter wissenschaftlichen

Laborbedingungen entworfen worden ist, oder will er die Expertise der Praktiker

mit einbeziehen und aus den Erfahrungen anderer lernen – zum Beispiel

derjenigen, die in Nordrhein-Westfalen seit drei Jahren eine Krankenhausreform

umsetzen.“

Schleswig-Holsteins Gesundheits- und Justizministerin Kerstin von der Decken

unterstrich: „Bund und Länder sind sich einig, dass wir eine Klinikreform

brauchen, um bei begrenzten Ressourcen und steigenden Bedarfen die Versorgung

dauerhaft zu sichern. Zur Qualität und Intensität der Zusammenarbeit mit dem

Bund gibt es bisher jedoch weiterhin deutlich unterschiedliche Vorstellungen.

Zudem muss die Reform zwingend auf rechtssicheren Füßen stehen. Wir haben – aus

gutem Grund – in Deutschland kein staatliches Gesundheitssystem, bei dem

Kliniken einfach per politischem Beschluss eröffnet, verschoben oder

geschlossen werden können. Die vom Bund geplanten Strukturveränderungen greifen

massiv in die Krankenhausplanung der Länder ein und haben erhebliche

Kostenfolgen.“

Von der Decken erläuterte: „Das Gutachten soll auch dazu beitragen, für alle

Beteiligten Klarheit zur Kompetenzverteilung sowie der Kostenverantwortung zu

schaffen. Damit wollen wir auch dazu beitragen, Perspektiven für eine

rechtsichere Basis der notwendigen Reform zu eröffnen. Bundesseitig kommt

dieser Aspekt zu kurz.“

Mit den Ergebnissen des Gutachtens wird noch in diesem Frühjahr gerechnet.

Quelle: Pressemeldung, 12.03.2023