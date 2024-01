Der Klinikverbund Hessen hält Nachbesserung bei den Regelungen zur Entlastung der Krankenhäuser für erforderlich (Pressemitteilung).

Bisher erscheint die Anzahl der in den Krankenhäusern des Klinikverbunds Hessen behandelten Patienten noch übersichtlich und gut zu versorgen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Krankenhausbehandlungen und auch die Intensiv- und Beatmungspatienten mit COVID-19 deutlich zunehmen werden, meint Clemens Maurer, Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds

Hessen e. V. Die Infektion dringe erst jetzt in die Risikogruppen der älteren und mit Vorerkrankungen

belasteten Menschen vor. Insbesondere sei die Ausbreitung in Betreuungs- und

Pflegeeinrichtungen sowie in den Krankenhäusern selbst höchst bedenklich. Der

Mangel an Schutzkleidung begünstige die Ausbreitung in den Einrichtungen.

Dadurch bestehe die Gefahr, dass die Infektion auch über die Mitarbeiter von

Bewohner zu Bewohner oder von Patient zu Patient getragen werde. Zudem seien

die Mitarbeiter selbst gefährdet, wie die zunehmende Zahl der Infektionen bei

medizinischem Personal zeige. „Dieser gefährliche Kreislauf lässt sich nur mit

ausreichend Schutzausrüstung durchbrechen. Die entsprechende Beschaffung stellt

für Krankenhäuser und Einrichtungen in der aktuellen Lage eine große

Herausforderung dar, vor allem finanziell“, stellt Maurer fest.

Der Klinikverbund Hessen bedanke sich ausdrücklich für die Unterstützung der

Krankenhäuser durch das hessische Ministerium für Soziales und Integration und

Minister Klose. Das Land habe schnell und unbürokratisch die Krankenhäuser mit

der notwendigen Liquidität ausgestattet. Das Krankenhausentlastungsgesetz auf

Bundesebene sei ebenfalls eine erste Hilfe, um die Erlösausfälle und

gestiegenen Kosten zu kompensieren. „Wir müssen aber an einigen Stellen bei den

finanziellen Ausgleichen für die Krankenhäuser noch nachsteuern, sonst kommt es

zu erheblichen Verwerfungen und Fehlallokationen“, erläutert Achim Neyer,

stellvertretender Vorsitzender des Klinikverbundes Hessen. Der finanzielle

Ausgleich für die zur Vorbereitung auf die Versorgung von COVID-19 Patienten

verschobenen Behandlungen könne als erste Maßnahme akzeptiert werden, es sei

jedoch dringend eine Anpassung erforderlich. Denn zum einen seien Kliniken

benachteiligt, die im Vorjahr beispielsweise wegen Umbaumaßnahmen oder

Personalwechsel weniger Patienten als sonst im Jahresdurchschnitt oder

odergeplante Steigerungen ihrer Fälle in Bereichen hätten, die trotz der

Coronavorbereitungen zu versorgen seien. Andererseits kämen die Mittel auch den

Kliniken zugute, die wegen Abteilungsschließungen oder aus sonstigen Gründen in

diesem Jahr Fallzahlminderungen unabhängig vom Coronavirus hätten. Im Hinblick

darauf, dass die Maßnahme die Kliniken bei der Bewältigung der Coronakrise

unterstützen solle, sei dies eine Fehlallokation. „Vor allem aber ist der

Ansatz einer Tagespauschale falsch, denn die ausgefallenen Erlöse der

verschobenen Fälle sind nicht in allen Kliniken vergleichbar“, so Neyer. Damit

seien die Kliniken benachteiligt, die vor allem aufwändige Fälle behandelten

und verschoben hätten. Deshalb müsse dies dringend für die Zukunft in einen

aufwandsbezogenen Ansatz über die Case-Mix-Punkte geändert werden.

Noch einfacher und besser sei die von der Deutschen Krankenhausgesellschaft

(DKG) vorgeschlagene Betrachtung auf der Budgetebene. „Ich kann nicht

verstehen, warum diesem konstruktiven und bürokratiearmen Ansatz nicht gefolgt

wurde“, sagt Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen.

Gesundheitsminister Spahn habe dies gegenüber den Krankenhäusern damit

begründet, dass auch bei diesem Modell Nachweise und Kontrollen erforderlich

wären. Diese seien jedoch nach Ansicht des Klinikverbundes auf Budgetebene

deutlich weniger aufwändig als auf Einzelfallebene. Zudem könnten die für die

Tagespauschale angeführten Verwerfungen relativ einfach in der Budgetanpassung

berücksichtigt werden.

Durch die Weiterführung der fallbezogenen Abrechnung seien bisher die

Krankenhäuser in diesem Bereich noch nicht entlastet worden. „Ich bin wirklich

erstaunt darüber, dass bei einigen Mitarbeitern von Krankenkassen und

Medizinischem Dienst der Ernst der Lage noch nicht angekommen zu sein scheint

und gedacht wird, es könne mit ‚business as usual‘ einfach weitergehen“, meint

Schaffert. Nach wie vor gebe es Rechnungsabweisungen durch Krankenkassen und

weiterhin fordere der Medizinische Dienst unvermindert Unterlagen an. Die

Fristverlängerungen durch die Vereinbarung der Selbstverwaltung sowie die

gesetzliche Reduzierung der Prüfquote seien zwar hilfreich, allerdings bedeute

dies neuen Aufwand durch die Stornierung bereits beim Krankenhaus eingegangener

und bearbeiteter Anfragen Mit der Beibehaltung der Einzelfallabrechnung nach

DRG und der Rechnungsprüfung seien weiterhin ärztlich und pflegerisch

qualifizierte Mitarbeiter durch Kodierung, Abrechnung und Bearbeitung der

Anfragen abseits der Patientenversorgung gebunden. Angesichts der noch

zunehmenden Patientenzahlen sowie der steigenden Infektionen beim medizinischen

Personal sei dies aus Sicht des Klinikverbundes Hessen völlig unverständlich.

Einerseits rekrutiere man Medizinstudierende und ehemalige Mitarbeiter, um sie

in der Versorgung einzusetzen. Andererseits belaste man qualifizierte und

erfahrene Mitarbeiter mit Abrechnung und Prüfungsanfragen.

Quelle: Pressemitteilung, 07.04.2020