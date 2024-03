Deutscher Pflegerat fordert direkte Beteiligung an den Entscheidungen des G-BA

Die Profession Pflege ist nach wie vor nicht stimmberechtigt im Gemeinsamen Bundesausschuss sowie im Innovationsausschuss vertreten (Medienmitteilung).

Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) stellt im Rahmen des Innovationsfonds Fördergelder zum Forschungsthema Neue Versorgungsformen zur Entlastung von Pflegefachkräften zur Verfügung und entscheidet darüber – wieder einmal ohne die Profession Pflege. Die Profession Pflege ist

nach wie vor nicht stimmberechtigt im Gemeinsamen Bundesausschuss sowie in dessen Innovationsausschuss vertreten“, weist Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats e.V. (DPR), hin. „Jetzt

soll wieder einmal über unsere Köpfe hinweg entschieden werden, wie Pflege

künftig pflegen soll. Das ist nicht akzeptabel.

Der Deutsche Pflegerat fordert ein sofortiges volles Stimmrecht und einen

handlungsfähigen vollwertigen Sitz im G-BA und dessen Innovationsausschuss. Es

muss aufhören, dass die Pflege ständig von anderen Berufsgruppen und der

Politik weggelobt wird von den Dingen und Themen, die sie direkt betreffen.

Benötigt wird eine unabhängige, legislaturungebundene finanzielle und

personelle Stärkung des Deutschen Pflegerats noch in diesem Jahr!

Die Vorgaben des Koalitionsvertrags ´Mehr Fortschritt wagen´ der

Ampel-Koalition auf Bundesebene zu einer direkten Beteiligung und mehr

Mitsprachemöglichkeiten des Deutschen Pflegerats im G-BA als Stimme der Pflege

müssen sofort umgesetzt werden.“

Im konkreten Fall gehe es um ein „durch und durch pflegebezogenes Thema“,

betont Vogler weiter. Doch nicht nur dies „stört uns vehement. Im Kern soll es

bei den neuen Versorgungsformen zur Entlastung von Pflegefachkräften auch um

das Thema Delegation von Leistungen gehen. Die Profession Pflege will aber

keine Delegation. Sie kann und will selbst entscheiden wie Pflege vor Ort

sachgerecht erbracht werden muss. Das ist im Übrigen eine vom Gesetzgeber

selbst definierte Verpflichtung nach dem § 4 Pflegeberufegesetz“, macht die

Präsidentin des Deutschen Pflegerats deutlich.

„Im Ergebnis fällt der Innovationsausschuss des G-BA ohne die

Mitbestimmungsmöglichkeit der Profession Pflege eine Entscheidung zu einem

Pflegethema, welches die Profession gar nicht will. Das ist abstrus.“ Dagegen

sollte es besser um die Steigerung und Stärkung der Attraktivität des

Pflegeberufs, dessen Professionalisierung und eine gezielte Aufgaben- und

Kompetenzzuweisung aller Berufe des Gesundheitswesens gehen.

Im Rahmen des Innovationsfonds reicht es nicht aus, nur die Versorgung im

Rahmen des SGB V im Blick zu haben! Der SGB XI-Bereich und explizit die

pflegerische Versorgung mit neuen Versorgungsformen müssen einbezogen werden.

Die Mittelbereitstellung muss angemessen und ausreichend sein.

„Es ist deutlich, dass in den Entscheidungen des G-BA die pflegefachliche

Perspektive dringender als je nötig ist. Anders als dies bisher geschehen ist,

müssen die Geldern für Forschung und Akademisierung im Gesundheitswesen stärker

in die Bereiche der Pflege gelenkt werden. Hier besteht das größte Potential an

Innovationen und an Möglichkeiten zur Verbesserung des Gesundheitswesens.“

Quelle: Medienmitteilung, 06.04.2022