Deutscher Pflegerat fordert umgehende Einführung der PPR 2.0 (Pressemitteilung).

Studie der Hans-Böckler-Stiftung sieht Versorgung in den Krankenhäusern gefährdet. Auf deutschen Intensivstationen fehlen bis zu 50.000 Pflegekräfte in Vollzeit. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie des Gesundheitssystemforschers Prof. Dr. Michael Simon.

Hierzu unterstreicht Irene Maier, Vize-Präsidentin des Deutschen Pflegerats e.V. (DPR): Der Pflegenotstand auf Deutschlands Intensivstationen ist gewaltig und

gefährdet die medizinische und pflegerische Versorgung. Wie viel an Beweisen,

Studien und Analysen benötigt die Bundesregierung noch, um endlich umfassend

und vor allem schnell zu reagieren und den Worten Taten folgen zu lassen?

Wir brauchen eine bundeseinheitliche Personalbemessung für die Intensiv- und

Normalstationen unserer Krankenhäuser. Der Deutsche Pflegerat fordert daher

wiederholt die zügige Umsetzung der Pflegepersonalregelung PPR 2.0., die die

Kindermedizin und den Intensivbereich einschließt. Verantwortlich hierfür ist

die Politik.

Diese Maßnahme allein wird allerdings nicht ausreichen, um die prekäre

Personalsituation in unseren Krankenhäusern und deren Normal-, Kinder- und

Intensivstationen bewältigen zu können. Wir brauchen eine Analyse der komplexen

Ursachen für den massiven Personalmangel im Pflegebereich und darauf aufbauend

einen Gesamtplan, wie die pflegerische Versorgung der Bevölkerung in der

Zukunft unter dieser verheerenden Ausgangslage aufrechterhalten werden kann.

Auch hierzu liegen die Erkenntnisse bereits auf dem Tisch. Politisch muss jetzt

endlich schnell und richtig reagiert werden.“

Quelle: Pressemitteilung, 02.06.2022