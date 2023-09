Deutscher Pflegerat unterstützt die Forderung nach einem Krankenhausgipfel (Pressemitteilung).

Der Deutsche Pflegerat e.V. (DPR) unterstützt die Forderung eines breiten Bündnisses von Akteuren für einen Krankenhausgipfel. Hierzu äußerte sich der Präsident des Deutschen Pflegerats, Franz Wagner, heute in Berlin: Politik und Krankenkassen müssen sich ihrer Verantwortung für eine gute

Krankenhausversorgung, gute Arbeitsbedingungen und eine sichere

Patientenversorgung stellen. Der Vielzahl von gesetzgeberischen Einzelmaßnahmen

fehlt ein konzeptioneller Rahmen für die Zukunft des Krankenhaussektors. Das

wirkt sich mittelbar und unmittelbar auf die Arbeitssituation der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.

Im Mittelpunkt des Krankenhausgipfels muss der Dialog über die Zukunft der

Krankenhausversorgung in Deutschland stehen. Konstruktiv muss dabei nach vorne

geblickt werden, damit strukturierte Reformprozesse in Gang kommen. Mit auf die

Agenda muss dabei auch die Beantwortung der Frage der Zukunft einzelner

Krankenhäuser - von Umwandlung in Gesundheitszentren bis zu

Krankenhausschließungen. Die Ökonomisierung hat nicht den gewünschten Erfolg

gebracht – im Gegenteil.

Von einem gemeinsamen Krankenhausgipfel mit allen relevanten Akteuren kann ein

deutliches Aufbruchsignal ausgehen".

Zum Deutschen Pflegerat e.V. (DPR):

Der Deutsche Pflegerat e.V. wurde 1998 gegründet, um die Positionen der

Pflegeorganisationen einheitlich darzustellen und deren politische Arbeit zu

koordinieren. Darüber hinaus fördert der Zusammenschluss aus 15 Verbänden die

berufliche Selbstverwaltung. Als Bundesarbeitsgemeinschaft des Pflege- und

Hebammenwesens und Partner der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen vertritt

der Deutsche Pflegerat heute die insgesamt 1,2 Millionen Beschäftigten der

Pflege. Über die berufliche Interessensvertretung hinaus ist der Einsatz für

eine nachhaltige, qualitätsorientierte Versorgung der Bevölkerung oberstes

Anliegen des Deutschen Pflegerats.

Präsident des Deutschen Pflegerats ist Franz Wagner. Vize-Präsidentinnen sind

Irene Maier und Christine Vogler.

Mitgliedsverbände:

Arbeitsgemeinschaft christlicher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen

e.V. (ADS); AnbieterVerband qualitätsorientierter

Gesundheitspflegeeinrichtungen e.V. (AVG); Bundesverband Lehrende Gesundheits-

und Sozialberufe e.V. (BLGS); Bundesverband Geriatrie e.V. (BVG); Bundesverband

Pflegemanagement e.V.; Deutscher Hebammenverband e.V. (DHV); Berufsverband

Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. (BeKD); Bundesfachvereinigung Leitender

Krankenpflegepersonen der Psychiatrie e.V. (BFLK); Deutscher Berufsverband für

Pflegeberufe e.V. (DBfK); Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und

Funktionsdienste e.V. (DGF); Deutscher Pflegeverband e.V. (DPV); Katholischer

Pflegeverband e.V.; Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz

e.V. (VdS); Verband für Anthroposophische Pflege e.V. (VfAP) und Verband der

Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätsklinika e.V.

Deutschland (VPU).

Quelle: Pressemitteilung, 03.12.2019