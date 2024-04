DGINA-Blitzumfrage bei den Notfallkrankenhäusern zeigt eine massive Belastungssituation

DGINA-Blitzumfrage: Personalengpässe, Mangel an stationären Versorgungskapazitäten und Zuweisungen trotz Kapazitätserschöpfung bei den Notfallkrankenhäusern (Presseaussendung).

Auf Grund zunehmender Meldungen von überlasteten Notaufnahmen aus allen Landesteilen Deutschlands hat sich der Vorstand der Deutschen Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) entschlossen, eine Blitzumfrage zur aktuellen Belastung der Notfallkliniken durchzuführen. Bei dieser

Umfrage haben sich 362 von aktuell ca. 1064 Notfallkliniken beteiligt, sie versorgen jährlich fast 10 Millionen der 25 Millionen Notfallkontakte in deutschen Kliniken (39,3%). Damit gibt die Umfrage einen sehr realistischen

Eindruck von der aktuellen Versorgungssituation der Notfallpatienten in

Deutschland. Tag der Datenerhebung war der 05.07.2022. An diesem Tag lag die

Coronainzidenz bei 687,7. Im DIVI Intensivregister waren an diesem Tag 3032

freie Intensivbetten gemeldet.

Aus allen Stufen der Notfallversorgung gingen Rückmeldungen ein:

Basisnotfallversorgung 32,0%, Erweiterte Notfallversorgung 39,8%, Umfassende

Notfallversorgung 28,2%. Es wurden 12 Fragen zur aktuellen Lage der

Patientenversorgung in den Notaufnahmen gestellt.

Das Umfrageergebnis zeigt folgendes Szenario bei den Notfallkliniken:

A) Mangel an stationären Versorgungsmöglichkeiten

Die real belegbaren Betten lagen im Durchschnitt der Kliniken um ca. 18%

niedriger als die im Krankenhausplan angegeben Planbetten der Häuser im Jahr

2021. In 86% der Häuser wurde ein Mangel an normalstationären Betten, in 54 %

an Intensivbetten und in 48 % an intermediate care Betten berichtet.

B) Überfüllung der Notaufnahmen

66 % der Notfallkliniken berichteten über eine gefährliche Überbelegung

(Overcrowding) der Notaufnahme [HA1] am Umfragetag, die in Anlehnung an das

international anerkannten CEDOCS-System ermittelt und mit CEDOC Level 4 – 6

quantifiziert wurde [3]. Ursache des Overcrowdings war einerseits die fehlende

Möglichkeit die Patienten zur weiteren stationären Behandlung auf eine Station

abzuverlegen (84%), anderseits die anhaltende Zuweisung von Patienten über den

Rettungsdienst. 58,8% der Notfallkliniken hatten bei der integrierten

Leitstelle ihre Kapazitätserschöpfung angezeigt. Trotz Meldung der

Notfallklinik über erschöpfte Versorgungsmöglichkeiten mussten diese in fast

95% weiter durch den Rettungsdienst angefahren werden.

C) Personalmangel

98,6 % der Notaufnahmen litten unter Personalmangel, einerseits weil

pflegerische und/oder ärztliche Stellen nicht besetzt waren (82%) und

andererseits zusätzlich noch in 79% Krankheitsausfälle bzw. Quarantänefälle das

Personal zusätzlich dezimiert hatten.



Diese Ergebnisse bestätigen die seit 20 Monaten durchgeführten täglichen

freiwilligen Statusmeldungen von bis zu 80 Notaufnahmen der

DGINA-Notaufnahmeampel, die mit Beginn der Coronapandemie etabliert wurde und

als einziges Tool die Versorgungssituation von Notfallpatienten an den

teilnehmenden Notfallkliniken tagesgenau erfasst. Die DGINA-Ampel und die

Blitzumfrage zeigen, dass es nicht allein die Intensivbetten sind, die von der

Coronapandemie und dem Personalmangel betroffen sind, sondern noch in viel

größerem Ausmaß die Normalstationen und die Notaufnahmen selbst. Letztlich

können nur wenige der befragten Krankenhäuser die im Krankenhausplan

aufgeführten Planbetten zur Verfügung stellen. Die Bettenreduktion beträgt

annähernd 20 %, in den 362 teilnehmenden Kliniken waren zum Befragungszeitpunkt

mehr als 27 000 Betten nicht belegbar. Das führt zu krisenhaften

Überlastungssituationen in den Notaufnahmen. Annähernd 40 % der Kliniken haben

am Tag der Blitzumfrage Patienten wegen Bettenmangels an ein anderes

Krankenhaus verlegen müssen. Das bedeutet eine zusätzliche Belastung des

Rettungsdienstes, dessen Kapazitäten, die aktuell ebenfalls durch Infektionen

und Quarantäne des Personals ausgedünnt sind, für diese zusätzliche Aufgabe

nicht ausgelegt sind.

Exit Block durch fehlende stationäre Versorgungskapazitäten

Die Notaufnahmen können Patienten, die stationär aufgenommen werden müssen,

nicht mehr zeitnah abverlegen. Dieser Exit Block bedingt einen Patientenstau,

führt zu verzögerter Diagnostik und Behandlungsabläufen und gefährdet so die

Patientensicherheit. Zudem müssen die Notfallmediziner Behandlungen

priorisieren und können die gesetzliche Anforderung, für jeden Patienten eine

angemessene und zeitnahe Behandlung zu veranlassen, nicht mehr garantieren. In

der aktuellen Situation der Bettenschließungen in Häusern der Notfallversorgung

ist eine geordnete Bettendisposition so nicht mehr möglich und wird sich auch

auf die Patienten, die dringlicher Behandlung bedürfen, aber nicht als Notfall

in das Krankenhaus aufgenommen werden, auswirken (wie zum Beispiel dringlich

OP-bedürftige Tumorpatienten). Das Ausmaß des Exit Blocks in der Notaufnahme

ist somit als wichtiger Surrogat-Parameter für die ressourcenabhängige

Leistungsfähigkeit des Krankenhauses anzusehen.

Notaufnahmen / Notfallkliniken sind ein Indikator für die Belastung des

Gesundheitssystems

Die Umfrage zeigt auch, dass die Betrachtung der Situation der Notaufnahmen

sehr sensitiv erfassen lässt, unter welcher Belastung das gesamte

Gesundheitssystem aktuell arbeitet. Dadurch, dass der Zufluss der Patienten

sich nicht mehr nennenswert reduziert, der Abfluss aber massiv behindert ist,

sind die Notaufnahmen von dem Bettenmangel in besonderem Maße betroffen und das

ohnehin belastete Personal wird stark überfordert.

Aus Sicht der DGINA zeigt die Studie eindeutig, dass sich die Belastung der

Häuser nicht allein auf den Intensivstationen messen lässt, sondern eine

Gesamtbetrachtung der Krankenhäuser erforderlich ist. Die Erfassung der

Situation in der Notaufnahme spiegelt diese Gesamtsituation besonders klar

wider. Für eine ressourcenbasierte Steuerung der Gesundheitsversorgung müssen

die Belastungen der Notfallkliniken spezifisch und kontinuierlich erfasst und

berichtet werden, um eine bessere Ressourcensteuerung zu erreichen. Die von der

DGINA etablierte Notaufnahmeampel kann diesbezüglich als ein gelungener

Modellversuch angesehen werden. Mit begrenztem Aufwand wird ein klares Bild

über die Versorgungssituation von Notfallpatienten gewährleistet.

Maßnahmen sind zeitnah dringend erforderlich

Die gesetzliche Anforderung, dass die Akutversorgung von Notfallpatienten immer

gewährleistet sein muss, muss durch Zuordnung ausreichender Ressourcen für die

Notfallversorgung durch den Gesetzgeber erreicht werden. Auf Basis ihrer

Blitzumfrage sieht es die DGINA als vordringlich an, Bettenkontingente für

Notfallpatienten auf Intensiv, IMC- und Normalstationen zu garantieren. Eine

Kapazitätserschöpfungsmeldung von der Mehrheit der

Notfallversorgungskrankenhäuser ist mit dem gesetzlichen Auftrag der

Notfallversorgung nicht vereinbar. Bei Erschöpfung der Bettenkapazität müssen

Rettungsdienst und Krankenhäuser Pläne erstellen, die die Notfallversorgung

aufrechterhalten und Exit Blocks in den Notaufnahmen vermeiden helfen.

Besonderer Wert muss dabei auf die ausreichende Personalausstattung für die

Notfallversorgung gelegt werden, die auch Personalausfallkonzepte in

Pandemiesituationen mit einberechnet. Die aktuellen Überlastungssituationen in

der Notfallversorgung der Krankenhäuser demonstriert die Notwendigkeit einer

koordinierten vorausschauenden Planung der gesamten

Notfallversorgungskette.



Geforderte Maßnahmen

Verpflichtende Erstellung von Notfallplänen zur Vermeidung der Überlastung der

Notfallversorgung.

Festlegung ausreichender ärztlicher und pflegerischer Personalausstattung, die

auch Personalausfallkonzepte in Pandemiesituationen berücksichtigt.

Planung von stets verfügbaren Bettenkontingenten für Notfallpatienten auf

Intensiv-, IMC- und Normalstationen.

Kontinuierliche Erhebung der Auslastungsparameter in den Notaufnahmen /

Notfallkliniken und Abgleich mit weiteren Daten (z.B Intensivregister) zum

Monitoring des Gesundheitssystems.

Initialisierung von Maßnahmenplänen vor Eintreten patientengefährdender

Überlastungssituationen.

Autor: Vorstand

Abteilung: Vorstand

Veröffentlicht: 04.08.2022

Quelle: Presseaussendung, 04.08.2022