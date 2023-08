DGIV veröffentlicht Positionspapier zur Bundestagswahl 2021 (Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung, PDF, 222 kB).

Die Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung im Gesundheitswesen e.V. (DGIV) hat ihr Positionspapier zur Bundestagswahl 2021 vorgelegt. Zentrale Forderung ist die Etablierung eines eigenständigen Kapitels im Sozialgesetzbuch (SGB) V, das explizit die Versorgung

von Menschen mit intersektoralem, interdisziplinärem und interprofessionellem Behandlungsbedarf ins Zentrum rückt. “Wir stehen vor der großen Herausforderung, die Orientierung des

Gesundheitssystems am konkreten Versorgungsbedarf vor allem chronisch kranker

Patientinnen und Patienten neu auszurichten”, sagt der

DGIV-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. mult. Eckhard Nagel. Das aktuelle System

sei aus historischen Gründen stark an der Akutversorgung orientiert. „Wir

lassen dabei aber außer Acht, dass die Versorgung von Patienten mit dauerhaftem

Behandlungsbedarf über die Grenzen von Sektoren und Professionen hinweg heute

im Kern die Leistungs- und Kostenstruktur des Systems bestimmt.“ Die

Bundestagswahl müsse zum Wendepunkt für eine Versorgung der Zukunft werden,

fordert der DGIV-Vorsitzende. Ziel sei ein Modell der integrierten,

sektorenunabhängigen Versorgung, das auch komplexe Lagen der Akutversorgung

angemessen bewältigen könne.

Zur konkreten Umsetzung dieses Ansatzes spricht sich die DGIV für eine

drastische Vereinfachung des bisherigen Rechtsrahmens durch Formulierung eines

eigenständigen Kapitels für Menschen mit interdisziplinären, intersektoralen

und interprofessionellen Behandlungsbedarf aus. “Wir müssen die überkommene

Ausrichtung des SGB V an der Akutversorgung um Passagen erweitern, die

eindeutig, umfänglich und kompakt den heutigen Versorgungsbedarf adressieren“,

so Nagels Analyse. Erst wenn ein solcher Versorgungsansatz klar umrissen

verankert sei, würden auch die Gesundheitsprofis auf allen Ebenen wieder in die

Lage versetzt, bessere, am Patienten orientierte Medizin zu machen und nicht

mehr künstlich gewachsene Verwaltungsgrenzen zu bedienen. „Das ist aus unserer

Sicht auch eine zentrale Motivation für die nachfolgende Generation von

Gesundheitsprofis“, so Prof. Nagel.

Grundlage eines solchen Systemumbaus müsse ein einheitlicher

Finanzierungsrahmen und eine umfängliche Digitalisierung auf der Basis

geschützter interner Kommunikationswege sein: „Eine übergreifende Finanzierung

und eine interoperable digitale Infrastruktur sind die Voraussetzungen für ein

neues Versorgungsparadigma, das sich an den Bedürfnissen der Patientinnen und

Patienten einer alternden Gesellschaft orientiert“, so Nagel abschließend.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung, 21.05.2021