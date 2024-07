DGVS fordert mehr Patientenorientierung bei der geplanten Ambulantisierung von Eingriffen (Pressemitteilung, PDF, 846 kB).

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern werden in Deutschland sehr viele Fälle stationär im Krankenhaus behandelt. Für das Gesundheitssystem bedeutet das einen hohen finanziellen Aufwand, der in den folgenden Jahren aufgrund des demografischen Wandels weiter

steigen wird. Deswegen sollen mehr Eingriffe ambulant in einer Praxis oder einem Krankenhaus durchgeführt werden. Dies unterstützt die DGVS ausdrücklich.

Verpasst die Politik jedoch die Möglichkeit, vorher kostendeckende Modelle zur Vergütung zu

schaffen, drohen Engpässe und Qualitätseinbußen bei der Versorgung. Das zeigt ein aktuelles

Gutachten, das die Arbeitsgemeinschaft leitender gastroenterologischer Krankenhausärzte (ALGK),

der Berufsverband Gastroenterologie Deutschland (BVGD) und der Berufsverband niedergelassener

Gastroenterologen Deutschlands (bng) beim Institute for Health Care Business

GmbH (hcb) beauftragt hat, um anhand vorliegender Leistungs-und Abrechnungsdaten neue

Modelle für eine effiziente, qualitätsgetriebene Ambulantisierung und eine dafür geeignete

Vergütung herauszuarbeiten.

Versorgungsengpässe sind in deutschen Krankenhäusern längst Realität. Plan-oder

verschiebbare Operationen müssen abgesagt werden. Es fehlt das Personal, um Patienteninnen

und Patienten zu betreuen. Die nächsten Jahre werden diese Situation noch verschärfen, wenn

Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegende aus den geburtenstarken Jahrgängen das Renteneintrittsalter

erreichen. Für das Gesundheitssystem bringt das steigende Belastungen mit sich. Hinzu kommt, dass

sich die finanzielle Lage vieler Krankenhäuser verschlechtert hat.

Gleichzeitig werden in kaum einem anderen Land so viele Eingriffe stationär und

damit ressourcenintensivdurchgeführt wie in Deutschland1. „Hier sehen wir großes Potenzial, das

Gesundheitssystem zu entlasten, indem auch speziellere Eingriffe ambulant

durchgeführt werden, ohne die Versorgungsqualität zu mindern“, erklärt Professor Dr. med. Thomas

Frieling, Kongresspräsident der Viszeralmedizin 2022 und Chefarzt der Medizinischen

Klinik II, Helios Klinikum Krefeld. „Eingriffe, bei denen eine Patientin oder ein Patient früher

kategorisch stationär aufgenommen werden musste, sind aufgrund des medizinischen Fortschritts nun

ambulant durchführbar. Doch der weiteren Ambulantisierung von Eingriffen steht die

Sektorengrenze, also die künstliche Trennung von Ambulanz und Krankenhaus im Wege“, erläutert Prof. Dr.

med. Heiner Wedemeyer, Mediensprecher der DGVS und Direktor der Klinik für

Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie der medizinischen Hochschule Hannover.

Die Sektorengrenze, also die künstliche Trennung zwischen stationärer und

ambulanter Versorgung, stellt nicht nur für die Krankenhäuser einen enormen Kosten- und

Verwaltungsaufwand dar, sondern bringt auch Hürden für die Patientinnen und Patienten mit sich. Wird

festgestellt, dass eine Patientin oder ein Patient bei einem Ambulanzbesuch in einem Krankenhaus doch stationär

aufgenommen werden muss, dürfen die Ärzte auf der Station im Krankenhaus nicht ohne

Weiteres auf die in der Ambulanz erhobenen Daten zugreifen. „Für Patientinnen und Patienten ist diese

künstliche Trennung oft nicht nachvollziehbar und bedeutet für alle Beteiligten einen unnötigen

Zeit-und Ressourcenaufwand. Das führt beispielsweise dazu, dass Untersuchungen doppelt

durchgeführt werden müssen, was das Gesundheitswesen unnötig belastet“, kritisiert Prof. Dr.

med. Ludger Leifeld, Vorsitzender der Kommission Qualität der DGVS und Chefarzt der Klinik

für Innere Medizin und Gastroenterologie, Sankt Bernward Krankenhaus Hildesheim.

Bei der geplanten Aufhebung der Sektorengrenzen kommt es jedoch darauf an, dass

sich für Patientinnen und Patienten keine Nachteile, etwa durch Qualitäts-und

Sicherheitseinbußen verlängerte Wartezeiten ergeben. Dazu müssen zunächst die erforderlichen

Strukturen aufgebaut werden. „Es ist wichtig, dass die Ambulantisierung schrittweise erfolgt. Von

jetzt auf gleich alle Eingriffe, die ambulant zu realisieren sind, nur noch ambulant durchzuführen,

würde im Systemversagen enden: Die Praxen würden überschwemmt, Wartezeiten verlängerten

sich und die Patientensicherheit wäre aufgrund fehlender Ausstattung gefährdet“, so

Frieling. „Durch die Ambulantisierung kann eine dringend benötigte Entlastung des Gesundheitssystems

gelingen – aber nur wenn es Kliniken und Praxen möglich ist, in Patientensicherheit zu

investieren und gleichzeitig kostendeckend zu arbeiten“, ergänzt Leifeld.

Link zum Gutachten:

• Vergütungssystematik von ambulant zu erbringenden stationären gastroenterologischen

Krankenhausleistungen

Die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs-und

Stoffwechselkrankheiten (DGVS) wurde 1913 als wissenschaftliche Fachgesellschaft zur Erforschung der

Verdauungsorgane gegründet. Heute vereint sie mehr als 6500 in Klinik und Forschung tätige Ärztinnen und

Ärzte unter einem Dach. Die DGVS fördert sehr erfolgreich wissenschaftliche Projekte und Studien,

veranstaltet Kongresse und Fortbildungen und unterstützt aktiv den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein

besonderes Anliegen ist der DGVS die Entwicklung von Standards und Behandlungsleitlinien für die

Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Verdauungsorgane – zum Wohle der Patientinnen und Patienten

Quelle: Pressemitteilung, 10.02.2022