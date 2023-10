Diakonie warnt vor Scheitern der Pflegereform (Pressemitteilung).

Die Diakonie fordert von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, endlich seine Vorstellungen für eine Pflegereform vorzustellen. Das Zeitfenster schließt sich. Wenn der Gesundheitsminister nicht in den nächsten Tagen mit einem offiziellen Entwurf raus kommt, scheitert eines der wichtigsten Vorhaben der

Legislaturperiode, sagt Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland.

26.03.2021

Was bisher aus dem Gesundheitsministerium an die Öffentlichkeit gedrungen ist,

hat den Namen Pflegereform nicht verdient", sagt Loheide. "Dieses Papier ist

kein diskutabler Entwurf, sondern ein gescheiterter Versuchsballon." Wenn

Minister Spahn jetzt nicht schnell nachlege, laufe der Regierung die Zeit

davon. Die Diakonie erwartet eine nachhaltige Reform, die stabil finanziert ist.

"Kostensteigerungen dürfen nicht zu Lasten der Pflegebedürftigen und ihrer

Angehörigen gehen", sagt Loheide. "Die Pflege ist am Limit. Wir brauchen starke

Signale, um den Pflegeberuf attraktiv zu machen." Dazu gehöre auch eine

branchenweite bessere Bezahlung. "Wir bedauern, dass keine tarifliche Regelung

zustande gekommen ist", sagt Loheide. "Eine Lösung für bessere Gehälter in der

Pflege muss in die Pflegereform eingebettet sein."

"Mit ihrer Konzertierten Aktion Pflege haben Gesundheitsminister Spahn,

Familienministerin Giffey und Arbeitsminister Heil Wege aufgezeigt und hohe

Erwartungen geweckt. Jetzt darf die Politik nicht hinter ihre Zusagen

zurückfallen und muss handeln ‑ und zwar bald", sagt Maria Loheide. "Die

Koalition ist bis zum Ende der Legislaturperiode gewählt. Die Pflege taugt

nicht für taktische Überlegungen im Vorwahlkampf."

Quelle: Pressemitteilung, 26.03.2021