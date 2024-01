Diakonisches Werk Württemberg mit neuer Vorstandsvorsitzenden (Pressemitteilung).

Stuttgart, 27. Mai 2020. Prof. Dr. Annette Noller ist heute zur Vorstandsvorsitzenden des Diakonischen Werks Württemberg gewählt worden. Die 58-jährige Pfarrerin der württembergischen Landeskirche ist seit 2002 Professorin für Theologie und Ethik in sozialen Handlungsfeldern/Diakoniewissenschaft an der Evangelischen Hochschule

Ludwigsburg. Noller tritt ihr Amt zum 1. Dezember 2020 an. Sie folgt

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann nach, der zum 30. November 2020 in den Ruhestand

geht. Als Vorstandsvorsitzende wird Annette Noller nach Zustimmung der

landeskirchlichen Gremien gleichzeitig Mitglied im Kollegium des Evangelischen

Oberkirchenrats, dem Leitungsgremium der Evangelischen Landeskirche in

Württemberg. Im Diakonischen Werk bildet sie zusammen mit Kirchenrätin

Eva-Maria Armbruster und Dr. Robert Bachert den hauptamtlichen Vorstand.

Gewählt wurde die Ludwigsburger Professorin vom Verbandsrat, dem kleinen

Parlament der württembergischen Diakonie.

Staatssekretärin i. e. R. Dr. Gisela Meister-Scheufelen, Vorsitzende des

Verbandsrats: „Ich freue mich, dass wir mit Frau Prof. Dr. Noller eine sehr

qualifizierte Bewerberin haben. Damit ist die Diakonie Württemberg für ihre

Zukunftsaufgaben gut gerüstet. Es ist notwendiger denn je, für benachteiligte

Menschen einzutreten und sie fachlich kompetent zu unterstützen.“

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Gerne arbeite ich daran mit, dass

Menschen in Notsituationen fachlich gut und zugewandt unterstützt werden“, so

die künftige Vorstandsvorsitzende. In den diakonischen Angeboten soll die

Menschenfreundlichkeit Gottes erfahrbahr werden, von der in der Bibel erzählt

wird. Gerade in der Coronazeit rücke es ins Bewusstsein, wie wichtig

gesellschaftlicher Zusammenhalt ist. „Die Diakonie Württemberg steht dafür,

Menschen zu helfen und darüber zu reden, was dem Leben Sinn gibt und es

trägt.“

Annette Noller ist 1962 in Reutlingen geboren. Nach dem Theologiestudium war

sie Wissenschaftliche Assistentin an der Kirchlichen Hochschule Berlin/West und

promovierte zur Dr. theol. an der theologischen Fakultät der

Humboldt-Universität in Praktischer Theologie. Nach dem Vikariat in

Stuttgart-Bad Cannstatt war sie Pfarrerin in Mägerkingen/Trochtelfingen und

wurde 1999 zur Pfarrerin ordiniert. Danach arbeitete sie im Bundesverband der

Diakonie als Referentin für „Theologie in diakonischen Handlungsfeldern“. 2002

kam Noller als Professorin an die Evangelische Hochschule Ludwigsburg, 2015

habilitierte sie sich an der Universität Heidelberg mit dem Thema „Diakonat und

Kirchenreform“. An der Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg machte sie

eine Ausbildung zum Business Coach für Wirtschaft und Verwaltung.

An der Evangelischen Hochschule ist Noller Studiengangsleitung für den

Masterstudiengang „Management, Ethik und Innovation im Nonprofit-Bereich“ in

Kooperation mit dem Diakoniewissenschaftlichen Institut der Universität

Heidelberg und den Evangelischen Hochschulen in Darmstadt und Freiburg. Auch

ist sie Vorsitzende der Ethikkommission.

Im diakonischen Bereich ist Prof. Dr. Noller Mitglied in der Konferenz für

Diakonie und Entwicklung des Bundesverbands der Diakonie. Von 2008 bis 2017 war

sie im Aufsichtsrat der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart (eva).

Quelle: Pressemitteilung, 27.05.2020