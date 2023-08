Die AKG zum Ärzte-Appell im Stern (Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Großkrankenhäuser).

Aufruf prangert offensichtliche Missstände an Diskussion über die Mangelsituation und die Folgen für die Versorgung ist notwendig Allerdings werden falsche Gegensätze aufgebaut Schlussfolgerungen reichen nicht aus Die Arbeitsgemeinschaft kommunaler Großkrankenhäuser (AKG) begrüßt alle konstruktiven Beiträge zu einer nachhaltigen Weiterentwicklung des deutschen

Gesundheits- und insbesondere des Krankenhaussystems. Als solchen darf man auch

den aktuellen Ärzte-Appell verstehen, bei dem Mediziner zusammen mit dem

Magazin Stern versuchen, die komplexen Zusammenhänge der Patientenversorgung

einem breiteren Publikum nahe zu bringen, um so eine politische Wirkung zu

erzielen.

Investitionsfinanzierung

Ein ganz wesentlicher Punkt, der auch in vielen kommunalen Großkrankenhäusern

zu einer Mangelsituation führt und regelmäßig von der AKG adressiert wird, ist

die bei weitem nicht ausreichende Investitionsfinanzierung durch die Länder.

Dies zwingt die Krankenhäuser dazu, Überschüsse aus der Krankenversorgung zu

generieren, um dadurch notwendige Investitionen selbst finanzieren zu können.

Im derzeitigen System sind es allein die Bundesländer, die an dieser Stelle zu

einer Entspannung des wirtschaftlichen Drucks in der Medizin beitragen können.

Ungeplante Entwicklung

Wie auch die Unterzeichner des Appells, kommen immer mehr Akteure im

Gesundheitswesen zu dem Ergebnis, dass die die Politik der vergangenen

Jahrzehnte auf eine Marktbereinigung und Schließung von Krankenhäusern setzt.

Hierbei mangelt es aber auf Bundes- und auch auf Landesebene, an einem echten

Planungsprozess. Am Ende muss im politischen und gesellschaftlichen Diskurs

definiert werden, welche Versorgung wo vorgehalten werden soll. Dies wird

derzeit allein dem Markt überlassen. Gerade die jüngsten Gesetze und Regelungen

zu den Pflegepersonaluntergrenzen erhöhen den Druck noch einmal enorm. Hier

besteht die akute Gefahr, dass wirklich versorgungsrelevante Einheiten vom Netz

gehen müssen. Auf diese Zusammenhänge weist der aktuelle Appell leider nicht

hin.

Apell Übersieht die nicht ausreichende ambulante Struktur

Mit der Fokussierung auf das System der Krankenhausvergütung verkennt der

Appell die übergreifenden Zusammenhänge in der Gesundheitsversorgung. Es gibt

strukturelle Mängel in der medizinischen Versorgung in Deutschland, die derzeit

auf dem Rücken der Krankenhäuser ausgetragen werden. Viele Eingriffe sollen

nach der geltenden Vergütungssystematik vorzugsweise in der ambulanten

Versorgung erbracht werden. Für spezielle Eingriffe oder bestimmte Diagnostik

finden Patienten aber immer häufiger keine entsprechenden Angebote in den

niedergelassenen Praxen. Hierbei haben fehlende Betreuungsmöglichkeiten oder

ungenügende Überwachungskapazitäten eine entscheidende Bedeutung. Dadurch

werden diese Leistungen immer wieder von Krankenhäusern zur Zufriedenheit der

Patienten erbracht, anschließend aber von den Kostenträgern nicht vergütet. Das

gleiche gilt für die Überleitung nach einem stationären Krankenhausaufenthalt.

Es fehlt häufig an Kapazitäten in Pflegeheimen und bei Pflegediensten oder den

formalen Höherstufungen des Pflegegrades. In diesen Fällen liegen die Patienten

länger stationär. Auch diese Tage oder Wochen leisten die Krankenhäuser die

Versorgung, die anschließend von den Kostenträgern nicht bezahlt wird.

Gegensätze bestehen so nicht

Leider wird in der aktuellen Stern-Berichterstattung ein künstlicher

Widerspruch aus guter medizinischer Versorgung und Ökonomie hergestellt. Dieser

besteht nicht. Im Gegenteil. Die Häuser der AKG und deren Leitungen fühlen sich

im höchsten Maße der möglichst hochwertigen Patientenversorgung verpflichtet.

Und ökonomisches Handeln kann nicht mit einem Profitstreben gleichgesetzt

werden. Das gemeinsame Ziel muss es sein, die begrenzten Ressourcen

verantwortlich einzusetzen, um eine gute Versorgung für alle zu sichern. Der

Vorwurf des Profitstrebens läuft bezogen auf die kommunalen Krankenhäuser ins

Leere: Sie verfolgen weder das Ziel einer Gewinnmaximierung, noch entziehen sie

dem solidarisch finanziertem Gesundheitssystem Mittel.

DRG-System

Das pauschalierte Entgeltsystem ist sicher nicht der Grund für alle

Fehlentwicklungen. Vielmehr hat es der Gesetzgeber versäumt, notwendige

Anpassungen und Ergänzungen des Systems voranzutreiben, um Fehlentwicklungen

entgegen zu wirken. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung in der Pflege.

Systembedingt führt die jährliche Neukalkulation der DRG Bewertungen dazu, dass

immer neue und zusätzliche Wirtschaftlichkeitsreserven gehoben werden müssen.

Die nachweislich erfolgreiche Produktivitätssteigerung der Krankenhäuser wurde

mit sinkenden Preisen bestraft. Das DRG System hat aber zu einer notwendigen

Transparenz des Leistungsgeschehens gerade in Bezug auf die unterschiedliche

Komplexität und Ressourcenbindung geführt.

Ziel der Strukturentwicklung ist richtig

Die zentrale Frage bei der Gestaltung der Gesundheitsversorgung in Deutschland

ist nicht, wie viele Krankenhäuser wir brauchen, sondern, wie wir die

Strukturen so weiterentwickeln können, dass jeder Bürger versteht, wo er für

seinen konkreten Bedarf die bestmögliche Versorgung erhält. Dazu brauchen wir

einen öffentlichen Diskurs und endlich eine Krankenhausplanung, die diese

Bezeichnung auch verdient. Dafür benötigen wir bundesweit einheitliche

Anforderungen, anreizgerechte Vergütungsstrukturen, eine solide

Investitionsfinanzierung und eine nachhaltige Patientensteuerung.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Großkrankenhäuser, 12.09.2019