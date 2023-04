Die Augenheilkunde ist Vorreiterin der Ambulantisierung

Augenheilkunde und Ambulantisierung: Absenkung des stationären Patientenanteils ist ausgereizt (Pressenachricht).

Ambulantisierung ist ein wichtiger Eckpunkt der großen Krankenhausreform, die derzeit von der Krankenhauskommission der Bundesregierung erarbeitet wird. Auf dem skizzierten Weg sieht die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) ihr eigenes Fach bereits weit fortgeschritten: Einer aktuellen

Umfrage zufolge finden in Augenkliniken heute bereits 80 Prozent der Behandlungen ambulant statt. Im Hinblick auf die Ambulantisierung nehme die Ophthalmologie daher eine

Vorreiterrolle ein, so die DOG. Die Fachgesellschaft warnt

zugleich davor, den stationären Anteil noch wesentlich

abzusenken – ein weiterer radikaler Schritt in der

Augenheilkunde ginge auf Kosten der Patientinnen und

Patienten.

Knapp über 84 Prozent – so hoch ist bereits jetzt der Anteil der

ambulanten Leistungen an Deutschlands Augenkliniken. Das ist das

Ergebnis einer Online-Umfrage, die die DOG gemeinsam mit der

Vereinigung der Ophthalmologischen Lehrstuhlinhaber (VOL) und der

Vereinigung Deutscher Ophthalmologischer Chefärzte (DOCH)

durchgeführt hat. „Entsprechend werden nur knapp 16 Prozent der

Patienten stationär behandelt“, sagt Professor Dr. med. Claus

Cursiefen, Generalsekretär der DOG, der die Umfrage mit initiiert hat.

Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2019 und markieren den

vorläufigen Endpunkt einer jahrelangen Entwicklung hin zu mehr

ambulanten und weniger stationären Behandlungen. „Mit dieser

Entwicklung hat unser Fach die aktuelle Forderung nach

Ambulantisierung quasi bereits vorweggenommen“, so Cursiefen.

Hauptursache für den Trend hin zur ambulanten Augenheilkunde sei

die beeindruckende Entwicklung minimalinvasiver

Operationstechniken in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.

Hierdurch habe sich zum einen das Behandlungsspektrum vergrößert,

zum anderen liefen die Eingriffe deutlich schonender ab und machten

so eine ambulante Versorgung überhaupt erst möglich. „Das lässt sich

sehr gut an einer der häufigsten Augenoperationen überhaupt, der

Operation des Grauen Stars, demonstrieren“, erklärt Cursiefen.

Während jährlich mindestens 700.000 Kataraktoperationen in

Deutschland erfolgen, wurden davon im Jahr 2021 laut Statistischem

Bundesamt nur 93.922 im stationären Bereich erbracht – das

entspricht etwa 13 Prozent. „Der Eingriff findet nur noch relativ selten

stationär statt“, so Cursiefen.

An der Umfrage nahmen 56 der insgesamt 102 deutschen

Augenkliniken teil, in die Auswertung konnten 51 davon einbezogen

werden. „Damit stand uns – mit Ausnahme der Versorgung in

Belegabteilungen – eine große, repräsentative Stichprobe zur

Verfügung“, sagt Dr. Philip Gass, Geschäftsführer der DOG. In den

einzelnen Kliniken seien im Index-Jahr 2019 zwischen 813 und 70.000

Behandlungen dokumentiert worden – durchschnittlich rund 21.400 pro

Klinik –, die sich rechnerisch zu einer Gesamtzahl von knapp 1,1

Millionen addierten. „Bei 915.836 ambulanten Behandlungen ergibt sich

die erwähnte Quote von 84,1 Prozent“, erläutert Gass. Augenkliniken

erbringen somit nicht nur die gesamte stationäre ophthalmologische

Versorgung, sondern auch einen erheblichen Teil der ambulanten.

Die stationäre zugunsten einer ambulanten Behandlung zu reduzieren,

wie es die Reformpläne vorsehen, ist für die Augenheilkunde damit kein

Neuland. „Wir begrüßen diese Tendenz prinzipiell“, sagt Cursiefen. Eine

leichte Erhöhung der ambulanten Versorgungsquote sei vermutlich

auch im Bereich der Ophthalmologie noch möglich. „Allerdings ist das

Potenzial in unserem Fach weitgehend ausgeschöpft“, merkt der DOG-Generalsekretär an.

Die DOG drängt daher darauf, bei der konkreten Ausgestaltung der

Reform Augenmaß walten zu lassen und zumindest in Hinblick auf die

Augenheilkunde zu differenzieren. „Patientinnen und Patienten mit

stationärem Behandlungsbedarf müssen auch weiterhin stationäre

Leistungen in Anspruch nehmen können“, betont Cursiefen. Dazu

zählten unter anderem Kinder und Personen mit dementiellen

Erkrankungen, aber auch Menschen mit schweren

Allgemeinerkrankungen oder Komplikationen. „Eine weitere deutliche

Absenkung des stationären Anteils ginge letztlich zulasten dieser

besonders vulnerablen Gruppen“, warnt der DOG-Generalsekretär.

