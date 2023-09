Die DGINA begrüßt die Initiative des Bundesgesundheitsministers zur Neuordnung der Notfallversorgung (Pressemitteilung).

Die DGINA begrüßt die Initiative des Bundesgesundheitsministers zur Neuordnung der Notfallversorgung. Der Aufbau von Gemeinsamen Notfallleitstellen, die Einrichtung von Integrierten Notfallzentren durch die Länder an durch den G-BA als Notfallstandort ausgewiesenen

Krankenhäusern und die Überführung des Rettungsdienstes als medizinischen Leistungsbereich in das SGB V sind richtige und wichtige Maßnahmen. Die Steuerung der Notfallpatienten zu verbessern und für jeden Notfallpatienten ein abgestimmtes Behandlungsangebot

anzubieten, ist ein wesentlicher Aspekt der Neustrukturierung und Zentralisierung der Notfallversorgung.

1. Integrierte Leitstellen und Patientensteuerung

Ein wichtiger Aspekt in der Neuordnung der Notfallversorgung ist die

Patientensteuerung über Gemeinsame Notfallleitstellen. Patienten, die sich an

die Leitstelle wenden und nicht in einer Notfalleinrichtung behandelt werden

müssen, benötigen verbindliche, zeitnah verfügbare vertragsärztliche

Versorgungsstrukturen. Das bedeutet verlängerte Praxisöffnungszeiten und

Vergabe garantierter Termine am gleichen Tag. Aktuell ist diese notwendige

Verfügbarkeit nicht flächendeckend gegeben. Das zeigt sich gerade um die

Weihnachtsfeiertage herum, an denen die Notaufnahmen aus den Nähten platzen,

weil viele niedergelassene Ärzte ihre Praxen schließen.

2. Integrierte Notfallzentren

Die Etablierung von Notfallzentren ist ein zentraler Punkt in den Plänen des

Bundesministeriums für Gesundheit, der grundsätzlich auch von der DGINA

unterstützt wird. Bei der Umsetzung müssen aber grundlegende Prinzipien der

Notfallmedizin beachtet und festgeschrieben werden. Patienten, die sich in

einer medizinischen Notfallsituation befinden, haben jederzeit das Recht auf

eine rasche, angemessene und gründliche Behandlung. Notfallversorgung muss an

allen Tagen der Woche zu jeder Stunde die gleiche Qualität aufweisen.

Damit die Patienten die richtige Behandlung erhalten, muss jeder Notfallpatient

eine validierte Ersteinschätzung erhalten, die strikt darauf ausgerichtet ist,

die bedrohlichen Erkrankungen unmittelbar zu erkennen. Erst danach kann der

weitere Behandlungsprozess in einem entsprechend der Ersteinschätzung

abgestuften Versorgungsablauf festgelegt werden.

Patienten müssen die Gewähr haben, dass speziell in notfallmedizinischen

Fragestellungen ausgebildete Ärzte die Behandlung steuern. Das sind bei

Patienten ohne hohes Gesundheitsrisiko Allgemeinmediziner oder hausärztliche

Internisten mit notfallmedizinischer Erfahrung. Diese Ärzte müssen eine

Notfallsonographie durchführen können und auch die Versorgung von kleinen

Verletzungen beherrschen, die keinen weiteren Krankenhausaufenthalt erfordern.

Wichtige Laboruntersuchungen müssen zeitnah am gleichen Tag zur Verfügung

stehen.

Die Versorgung von Notfallpatienten mit hohem Gesundheitsrisiko im Krankenhaus

liegt in der Verantwortung speziell ausgebildeter Fachärzte mit der

Zusatzweiterbildung für Klinische Notfall- und Akutmedizin.

Integrierte Notfallzentren an Krankenhäusern können diese Anforderungen an die

Notfallversorgung erfüllen, wenn die dort arbeitenden Vertragsärzte der

kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenhausärzte nach den oben genannten

Anforderungen an die Notfallversorgung Hand in Hand arbeiten. Die Leitung

dieser Notfallzentren muss aus Sicht der DGINA in die Hände

notfallmedizinischer Spezialisten gelegt werden, die derzeit nur in den

Notfallzentren der Krankenhäuser ausgebildet werden und vorhanden sind.

In dem Reformprozess müssen zudem Qualitätskriterien festgelegt werden, die die

notfallmedizinische Versorgungsqualität objektivieren. Finanzielle Fehlanreize

und datenschutzrechtliche Hürden, die eine Notfallversorgung aus einem Guss

behindern, müssen beseitigt werden.

Die DGINA begrüßt die Pläne des Bundesministeriums für Gesundheit ausdrücklich

als einen weiteren Schritt in die Richtung einer hochprofessionellen

notfallmedizinischen Versorgung in Deutschland.

Quelle: Pressemitteilung, 21.12.2018