Die Hessische Krankenhausgesellschaft e.V. unterstützt Krankenhausreform ohne kalten Strukturwandel

Die Hessische Krankenhausgesellschaft e.V.: Umsetzbarkeit und Praktikabilität werden Erfolgsfaktoren bei der Krankenhausreform sein (Pressenachricht).

Seit der Vorstellung der Krankenhausreform durch Bundesgesundheitsminister Lauterbach wird unlängst von einer „Revolution des Systems“ gesprochen. Eine solche Revolution ist angesichts der chronischen Unterfinanzierung von Krankenhäusern längst überfällig, daher begrüßt die Hessische

Krankenhausgesellschaft e. V. (HKG) die Initiative der Regierungskommission. Die Vorschläge der Regierungskommission sollen in ihrer Zielsetzung unter

anderem die Veränderung und Verbesserung der Finanzierung, verbesserte Personalausstattung sowie die

Sicherung der flächendeckenden Versorgung in allen Regionen Deutschlands

enthalten. Neuerungen sind dies allerdings nicht, sondern

entsprechen im Grundsatz weitestgehend den seit Langem vorliegenden Vorschlägen

und Konzepten der Krankenhausgesellschaften.

Prof. Dr. Steffen Gramminger, Geschäftsführender Direktor der HKG, sagt: „Der

Reformvorschlag des Bundesministeriums verfolgt durchaus richtige Ansätze,

denn die Krankenhäuser in Hessen und bundesweit

benötigen jetzt wirtschaftliche Entlastung. Nun steht die praktische Umsetzung

dieser theoretischen Vorschläge an: Ihre Qualität wird auch maßgeblich von der

Einbeziehung der Länder sowie des Wissens und

der Erfahrung aus der Praxis abhängen. Beides ist bislang zu kurz gekommen. Auf

die Umsetzbarkeit und Praktikabilität wird es jedoch maßgeblich ankommen.“

Bisher mangele es jedenfalls an Vorschlägen für die Übergangszeit. Gramminger

warnt vor einem kalten Strukturwandel, der längst in Gang gesetzt ist: „Keinesfalls zu vernachlässigen

ist die Übergangsphase bis zur Umsetzung der Vorschläge. Erforderlich wäre primär eine unmittelbare

Stabilisierung der Finanzlage gewesen, um ein unstrukturiertes Krankenhaussterben zu vermeiden. Ein Wandel

ist nur möglich, solange

eine Basis vorhanden ist, auf der aufgebaut werden kann.“

Darüber hinaus fehlen bislang jegliche Details über die Finanzierung des

Vorhabens. „Zu sehen ist lediglich

eine Umverteilung der Gelder – und eine solche wird keineswegs zu der

gewünschten ‚Revolution‘ führen“, ergänzt Gramminger.

Letztlich bedeuten die Reformvorschläge massive Eingriffe in die Länderhoheit

mit Blick auf die Krankenhausplanung. Die Reform sieht bislang bundesweite

Vorgaben vor, an denen die Länder sich zu orientieren

und die Einhaltung von entsprechenden Maßnahmen zu überprüfen haben. Hier wird

sich der Bund kompromissbereit zeigen müssen, um schnellstmöglich

ländergerechte Konzepte für die regionale Versorgung

entwickeln und langfristig garantieren zu können.

PRESSEKONTAKT

Prof. Dr. Steffen Gramminger

Tel.: 06196 4099-57

hkggeschaeftsfuehrung@hkg-online.de

www.hkg-online.de

PRESSEMITTEILUNG

Über die HKG

Die Hessische Krankenhausgesellschaft e.V. (HKG) ist der Dachverband der

Krankenhausträger in Hessen. Sie ist Interessenvertretung der Krankenhäuser in der

gesundheitspolitischen Diskussion, nimmt gesetzlich übertragene Aufgaben im

Gesundheitswesen wahr und unterstützt ihre

Mitglieder durch individuelle Beratung. Des Weiteren nimmt sie die durch

Satzung oder Vertrag übernommenen Aufgaben wahr. Die Hessische Krankenhausgesellschaft unterstützt

ihre Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und pflegt und fördert den

Erfahrungsaustausch der Mitglieder untereinander.

Quelle: Pressenachricht, 12.12.2022