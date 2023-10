Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft hat den Vorstand neu gewählt (Pressemitteilung).

Dr. Hans-Heinrich Aldag bleibt Vorsitzender der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft. Hannover. Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) hat im Rahmen einer Mitgliederversammlung in Hannover ihren Vorstand neu gewählt. Demnach bleibt Dr. Hans-Heinrich Aldag, Geschäftsführer der Waldklinik-Jesteburg, für

weitere vier Jahre Vorsitzender der NKG.

Dem Vorstand gehören Personen der Mitgliedsverbände an, die die Vielfalt der

Krankenhauslandschaft in Niedersachsen repräsentieren. So sind Kommunen

(Städtetag und Landkreistag) ebenso vertreten wie die Privatkliniken und die

freigemeinnützigen Träger (Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz,

Paritätischer Niedersachsen, Caritas und Diakonie). Diese besondere

Konstellation ermöglicht es, einen trägergruppenübergreifenden Konsens und ein

zielorientiertes Miteinander zu erreichen.

Der neu gewählte Vorstand der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft möchte

die Krankenhauspolitik auch in Zukunft aktiv mitgestalten und die Interessen

der Krankenhäuser weiterhin öffentlichkeitswirksam vertreten.

Dem Vorstand steht ein Beirat zur Seite. Dieser unterstützt ihn in allen

fachlichen Fragen. Das ist insbesondere in Zeiten ständigen Wandels im

Krankenhausbereich notwendig. Im Beirat sind unter anderem Geschäftsführer und

Krankenhausdirektoren vertreten. Auf diese Weise werden die Belange der

Krankenhausträger und der Krankenhäuser unmittelbar in der Arbeit der

Krankenhausgesellschaft wirksam.

Der Vorsitzende Dr. Hans-Heinrich Aldag studierte bis 1984

Betriebswirtschaftslehre an der Universität Göttingen und hat dort anschließend

zu einem Thema aus der Krankenhausbetriebswirtschaft promoviert.

Seit 1990 ist er in dritter Generation Geschäftsführender Gesellschafter des

Familienunternehmens „Waldklinik Jesteburg Aldag GmbH & Co. KG“ in Jesteburg.

Die Klinik für Neurologie und Orthopädie, rund 25 km südlich von Hamburg am

Nordrand der Lüneburger Heide gelegen, ist ein integriertes „Zentrum für

Rehabilitation“ mit ca. 400 Mitarbeitern für knapp 200 Patienten. Von der

Krankenhausbehandlung der Neurologischen Frührehabilitation der Phase B über

verschiedene Phasen der weiterführenden neurologischen und orthopädischen

Rehabilitation bis zu ambulanten Therapien wird das gesamte Spektrum der

Rehabilitation im Rahmen eines komplexen, phasenangepassten therapeutischen

Konzepts angeboten.

Dr. Aldag ist seit nunmehr 12 Jahren Mitglied des Vorstandes der

Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft. Daneben ist Dr. Aldag unter anderem

Vorsitzender des Verbandes der Privatkliniken Niedersachsens und Mitglied des

Vorstandes des Bundesverbandes der Privatkliniken in Berlin. Dr. Aldag ist 62

Jahre alt, verheiratet und Vater von 2 erwachsenen Kindern.

Quelle: Pressemitteilung, 06.10.2020