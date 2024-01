DKG fordert abgestimmtes Miteinander von CoVID-19-Bereitschaftsdienst und Regelversorgung BMG Konzept

Konzept zur Regelversorgung während der Corona-Krise - DKG fordert abgestimmtes Miteinander von CoVID-19-Bereitschaftsdienst und Regelversorgung (Pressemitteilung).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat ein Konzept zur Gewährleistung des Miteinanders von COVID-19-Bereitschaftsdienst und Regelversorgung in den Krankenhäusern vorgelegt. Mit diesem bundesweiten Orientierungsrahmen soll den Ländern die Möglichkeit gegeben werden, unter Beachtung regionaler Besonderheiten eine schrittweise Rückkehr in die

Regelversorgung zu ermöglichen. „Die Krankenhäuser haben in den vergangenen Wochen und Monaten

eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie sich schnell auf die besondere

Situation der Pandemie einstellen können. Sie haben sich mit absoluter

Priorität auf die Versorgung von möglicherweise vielen COVID-19-Patienten

konzentriert. Dieses beispiellose Engagement hat einen großen Anteil daran,

dass Deutschland insbesondere im Hinblick auf die Mortalität eine bessere

Entwicklung hatte, als die meisten europäischen Länder. Nun ist aber der

Wiedereinstieg in die Regelversorgung dringend erforderlich. Dabei müssen wir

eine gesunde Balance mit der COVID-19-Versorgung finden“, erklärte

DKG-Präsident Dr. Gerald Gaß.

Nach Ansicht der Kliniken muss in diesem Orientierungsrahmen auf der

Bundesebene zum einen der Umfang der für COVID-19-Patienten freizuhaltenden

Allgemein- und Intensivbetten und zum anderen die Priorisierung für stationär

aufzunehmende Patienten außerhalb des COVID-19-Geschehens festgelegt werden.

„Es ist wichtig, dass das Personal zum Betreiben der für COVID-19-Patienten

freigehaltenen Betten kurzfristig einsatzbereit sein muss. Und wir benötigen

hausindividuell ein Maximum an Infektionsprävention, wenn wir wieder in die

Regelversorgung einsteigen. Das beinhaltet auch, Behandlungsbereiche räumlich

zu trennen“, so Gaß.

Selbstverständlich haben die Krankenhäuser die Behandlung für die Patientinnen

und Patienten mit dringendem medizinischen Behandlungsbedarf in der ersten

Phase der Pandemie sichergestellt und werden es auch weiterhin tun. Vorrangig

muss nun die Versorgung für drei Gruppen ins Auge gefasst werden:

Patienten, bei denen eine Verschiebung der Behandlung die Lebenserwartung

verkürzen würde, auch im Verdachtsfall

Patienten, bei denen eine Verschiebung der Behandlung zu einer dauerhaften und

unverhältnismäßigen Funktionseinschränkung führen würde, auch im Verdachtsfall

Patienten mit deutlich lebensqualitätseinschränkenden Symptomen.

Das Konzept der DKG findet sich in einem 10-Punkte-Plan wieder:

1. Sofort erforderliche Behandlungsmöglichkeiten müssen jederzeit freigehalten

werden

Das absehbare Infektionsgeschehen führt auch bei stabilem Verlauf mittelfristig

dazu, dass ein stationärer Versorgungsbedarf besteht. Für diese Situation

halten die Krankenhäuser einen Teil ihrer Behandlungsbetten für

COVID-19-Patienten frei. Diese Vorgabe zur Freihaltung gilt insbesondere für

Intensivbehandlungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit. Für alle Krankenhäuser, die

über entsprechende Behandlungsmöglichkeiten verfügen und im DIVI-Register

gelistet sind, gilt die Vorgabe, 20 Prozent ihrer Intensivbehandlungsbetten mit

Beatmungsmöglichkeit freizuhalten.

2. Das jeweils aktuelle Infektionsgeschehen erfordert eine dynamische Steuerung

der Belegung in den Kliniken

Über die grundsätzlichen Freihaltevorgaben hinaus sollen die Krankenhäuser in

der Lage sein, innerhalb von 72 Stunden weitere Behandlungskapazitäten für

COVID-19-Patienten zu organisieren, wenn es der Anstieg der Reproduktionsrate

bei den Infektionen erfordert.

3. Rehakliniken nehmen ihren regulären Betrieb wieder auf

Im Zuge der ersten Infektionswelle hat sich gezeigt, dass die

Behandlungskapazitäten in den Akutkrankenhäusern ausreichend sind, um die aus

dem zurückliegenden Infektionsgeschehen entstehende Krankheitslast zu

versorgen.

4. Stationäre Pflegeeinrichtungen brauchen Unterstützung im Umgang mit

Corona-positiven Bewohner und Verdachtsfällen

Die Pflegeheime müssen auch mittelfristig mit der besonderen Herausforderung

zurechtkommen, die Isolierung von Verdachtsfällen und Corona-positiven

Bewohnern ohne starke Symptome zu organisieren. Konkrete Unterstützung können

am ehesten die regionalen Netzwerkstrukturen gewähren, an denen sich die

Kliniken aktiv beteiligen werden.

5. Ambulante Behandlungen flächendeckend wieder aufnehmen

Patienten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stationär aufgenommen werden

müssen, können wieder in vollem Umfang behandelt werden.

6. Europäische Solidarität und Unterstützung soll weiterhin möglich sein

Eine Aufnahme von COVID-19-Patienten aus EU-Ländern mit überforderten

Gesundheitssystemen ist politisch und humanitär grundsätzlich zu begrüßen.

Allerdings muss dabei auch beachtet werden, dass im Rahmen der Daseinsvorsorge

für die eigene Bevölkerung ausreichend viele Intensivbetten vorgehalten

werden.

7. Alle Kliniken leisten ein Maximum an Infektionsprävention gemäß den Vorgaben

des RKI

Die Krankenhäuser organisieren ihr Versorgungsgeschehen unter der Prämisse

einer maximalen Infektionsprävention zum Schutz der Patientinnen und Patienten

und ihrer eigenen Beschäftigten.

8. Besondere Teststrategien müssen die Arbeit der Krankenhäuser unterstützen

und dienen dem Schutz von Patienten und Mitarbeitern

Zur Vermeidung der Ausbreitung der Infektionen innerhalb der Krankenhäuser

brauchen die Kliniken eine besondere Teststrategie, um positive Patienten und

Mitarbeiter sehr frühzeitig zu erkennen und die geeigneten Maßnahmen zu

ergreifen. Diese sollte das RKI entwickeln und bundesweit einheitlich vorgeben,

und sie müssen refinanziert werden.

9. Die Finanzierung der Krankenhäuser muss auf die abgestimmte Balance zwischen

Bereitschaft und Versorgung angepasst werden

Für die erste Phase der Pandemie bis zunächst Ende September 2020 hat der

Gesetzgeber einen finanziellen Rettungsschirm als Instrument zur

wirtschaftlichen Stabilität der Krankenhäuser implementiert. Es braucht aber

neben der kurzfristigen Überprüfung auch Finanzierungsinstrumente, die

mittelfristig angelegt sind. Klar ist, dass eine rein leistungsbezogene

Vergütung über DRGs und Pflegesätze diesen Aufgaben nicht gerecht wird.

10. In den einzelnen Ländern sind diese Eckpunkte konkret auszugestalten und

bei besonderen Versorgungslagen anzupassen

Das Versorgungsgeschehen und die Verfügbarkeit der Ressourcen sind in den

einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Dies erfordert auch regionale Konzepte

und Reaktionen. Die vorgenannten Positionen dienen deshalb der Orientierung,

sind aber am konkreten Bedarf auszurichten.

Quelle: Pressemitteilung, 28.04.2020