DKG: Krankenhäuser fordern Soforthilfe

DKG zur finanziellen Lage der Kliniken in Deutschland: Krankenhäuser fordern Soforthilfe (Pressenachricht).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warnt vor schmerzhaften Einschränkungen bei der Patientenversorgung aufgrund der sich weiter zuspitzenden wirtschaftlichen Lage vieler Kliniken. Krankenhäuser könnten nicht wie andere Wirtschaftsunternehmen, die teils massiven Kostensteigerungen über

Preisanpassungen weitergeben. Die finanziellen Rahmenbedingungen der Krankenhäuser müssten schnell der Realität angepasst werden. „Ohne ein sofortiges Handeln der Bundesregierung laufen wir Gefahr, dass die

Krankenhäuser diesem Kostendruck nur durch Personalabbau, Outsourcing sowie

Reduktion von Versorgungsangeboten bis hin zu Standortschließungen begegnen

können“, erklärte Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen

Krankenhausgesellschaft (DKG).

Auch nach über zwei Jahren Pandemie sind die Krankenhäuser von einem

Regelbetrieb weit entfernt. Gleichzeitig schreiben immer mehr Kliniken rote

Zahlen. Rund 60 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland rechnen für das

vergangene Jahr mit wirtschaftlichen Verlusten und nur noch jedes zehnte

Krankenhaus schätzt seine wirtschaftliche Situation überhaupt noch als gut ein.

„Die Lage ist dramatisch. Das liegt vor allem daran, dass nach wie vor Kosten

und Erlöse nicht zusammenkommen“, so Gaß.

Maßgebliche Gründe für die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme der

Kliniken sind die Einschränkungen des Regelbetriebs infolge der Corona-Pandemie

und ständig steigenden Personalanforderungen trotz des allgemeinen

Fachkräftemangels. Die gesunkenen Fallzahlen führen unmittelbar zu

Erlösverlusten, die der zum Jahresende auslaufende Ganzjahresausgleich nur

teilweise ausgleicht. „Kliniken werden durch einen zweiprozentigen Selbstbehalt

Jahr für Jahr belastet. Dieser Selbstbehalt muss endlich weg – auch

rückwirkend. Wir erinnern an das Versprechen der alten Regierung, dass kein

Krankenhaus durch die Pandemie wirtschaftliche Probleme bekommen soll. Dieses

Versprechen wurde auch vom heutigen Bundesgesundheitsminister unterstützt. Und

wir erinnern daran, dass eigentlich dieser Selbstbehalt mit der Erwartung

eingeführt wurde, die Kliniken könnten die verschobenen Fälle aufholen und

somit die Verluste kompensieren. Dies war aber 2021 tatsächlich nicht möglich

und wird auch dieses Jahr nicht eintreten. Diese Fehleinschätzung muss

korrigiert werden“, sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende. Das sei aber nur ein

Teil der aktuellen Misere. Hinzukommen aktuell massive Preissteigerungen bei

Energie, Medizinprodukten, Medikamenten, IT Produkten und Dienstleistungen

sowie Lebensmitteln. „Diese werden im bestehenden

Krankenhaus-Finanzierungssystem nicht berücksichtigt. Für die Kliniken gilt die

Deckelung der Steigerungsrate, die sich durch das Zusammenspiel von

Grundlohnrate und Orientierungswert ergibt. Für das Jahr 2022 ergibt sich

daraus ein maximaler Preisanstieg um 2,32 Prozent. 2,32 Prozent sind noch nicht

einmal der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein, um die wirtschaftliche Lage

der Krankenhäuser zu stabilisieren“, machte Gaß deutlich.

Wenn Kliniken aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen, spielen zudem die

ausbleibenden Investitionskosten immer eine maßgebliche Rolle. „Dieser kalte

Strukturwandel durch Unterfinanzierung war schon vor dem Ausbruch der

Corona-Pandemie ein Trauerspiel für die stationäre Versorgung. Dass es so nicht

weitergeht, haben die vergangenen zwei Jahre noch einmal untermauert“, so Gaß

weiter. Damit setzt sich das seit drei Jahrzehnten anhaltende Problem der

chronischen Unterfinanzierung der Kliniken im Investitionsbereich fort. Mit den

Mitteln der Länder müssen Krankenhäuser ihre notwendigen Investitionen, zum

Beispiel im Gebäude, Medizintechnik und Digitalisierung finanzieren. Nach wie

vor klafft eine Milliardenlücke zwischen dem notwendigen Bedarf in diesem

Bereich und der von den Ländern tatsächlich getragenen Finanzierung. So betrug

der ermittelte Investitionsbedarf der Kliniken 2020 mehr als sechs Milliarden

Euro. Dem stehen nur rund drei Milliarden Euro gegenüber, die die Länder für

Klinik-Investitionen getragen haben. Inflationsbereinigt hat sich die

Fördersumme seit 1991 damit beinahe halbiert.

Weitere zentrale Probleme seien ungedeckte Vorfinanzierungen der Krankenhäuser

bei der hausindividuellen Pflegefinanzierung in Milliardenhöhe. Diese zwängen

die Krankenhäuser zu Budgetabschlüssen ohne vollständige Refinanzierung der

Kosten. Darüber hinaus sollte das Instrument der Entlastungstarifverträge dem

Fachkräftemangel entgegenwirken. Auch seien deren finanzielle Folgen jedoch

nicht abgedeckt.

„Die Krankenhäuser können nicht darauf warten, dass die Regierungskommission

Vorschläge entwickelt, die zunächst noch zwischen Bund und Länder abgestimmt

werden müssen, bevor sie dann vielleicht umgesetzt werden. Wenn überhaupt,

wirkten diese Reformen nur mittelfristig und lösen die aktuellen Probleme der

Krankenhäuser nicht. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zusammen mit den

wirtschaftlichen Verwerfungen führen zu einem massiven kalten Strukturwandel in

der deutschen Krankenhauslandschaft. Personalabbau in den Kliniken,

Krankenhausschließungen, lange Wege für die Patienten und eine mögliche

Wartelisten-Medizin werden die Folge sein und hochwertige Versorgung der

Bürginnen und Bürger in Deutschland gefährden. Die DKG fordert die

Bundesregierung auf, die Krankenhausstrukturen schnell und nachhaltig zu

sichern. Nach der Pandemie darf es kein Kliniksterben geben“, so Gaß.

Quelle: Pressenachricht, 30.05.2022