DKG vor der Bund-Länder-Konferenz: Kliniken wirtschaftlich absichern (Pressemitteilung).

Vor der morgigen Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder appelliert die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) an die Entscheidungsträger auch im Jahr 2021 die Kliniken mit einem Ganzjahreskostenbudget abzusichern. Der Belegungseinbruch in der

Regelversorgung, bei gleichzeitiger hoher Belastung der Krankenhäuser im Infektionsgeschehen, führt zu Erlöseinbußen von durchschnittlich 20 Prozent. „Der Lockdown wirkt und die Inzidenzwerte sinken. Die Lage in den Kliniken ist

aber weiterhin sehr angespannt. Noch immer brauchen ca. 25.000 Patienten die

Hilfe der Krankenhäuser, rund 4.000 davon auf den Intensivstationen. Dass die

Krankenhäuser in dieser hoch belasteten Phase eine absolut unsichere

wirtschaftliche Lage und Perspektive haben, muss schnellstmöglich beendet

werden“, erklärte der Hauptgeschäftsführer der DKG, Georg Baum.

Dank der Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser und insbesondere der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken, ist die medizinische

Versorgung der erkrankten Infizierten immer gesichert gewesen. Das war nur

möglich, weil die Krankenhäuser alle verfügbaren Ressourcen für die

Pandemiebewältigung eingesetzt haben und dies auch weiterhin tun. Allerdings

müssen die Krankenhäuser wie im ersten Jahr der Pandemie auch in diesem noch

härteren zweiten Jahr wirtschaftlich abgesichert werden. Das ist mit Beginn des

Jahres aber nicht mehr der Fall. „Pandemiebedingte Belegungsrückgänge und

Erlösausfälle werden nur noch wenigen Kliniken erstattet. Die Abhängigkeit der

Ausgleichszahlungen vom Inzidenzwert 70 und einem 75%igen

Mindestauslastungsgrad der Intensivstationen führt dazu, dass immer weniger

Kliniken Unterstützungen erhalten. Fakt aber ist, dass nahezu alle Kliniken

pandemiebedingte Erlösausfälle haben, weil die Belegungsdichte zur

Infektionsprävention zurückgefahren werden muss und weil Mitarbeiter erkranken

und quarantänebedingt ausfallen. Dies und natürlich auch die Freihaltung von

Kapazitäten führen dazu, dass die unabwendbaren jährlichen Gesamtkosten eines

Krankenhauses über das bestehende gesetzliche Budgetrecht nicht gedeckt werden

können und die Kliniken in Defizite kommen“, erklärte Georg Baum.

Die DKG appelliert an die Bundesregierung und die Bundesländer auch für das

Jahr 2021 einen Ganzjahresausgleich einzuführen. Dies muss zeitnah erfolgen.

Viele Krankenhäuser brauchen wegen der Erlösausfälle und der akuten

Liquiditätsprobleme die Ausgleichszusage des Gesetzgebers. Alle Krankenhäuser

brauchen Planungssicherheit über die wirtschaftliche Absicherung der

Ganzjahreskosten.

„Die Pandemie ist eine Jahrhundertbelastung. Deren Bewältigung ist über

bestehende Regelmechanismen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes nicht möglich.

Jedes weitere Zögern beim Absichern der Krankenhäuser schwächt die, auf die es

weiterhin besonders ankommt und deren zentrale Rolle in der Daseinsvorsorge für

uns alle“, so der Hauptgeschäftsführer.

Quelle: Pressemitteilung, 09.02.2021