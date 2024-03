DKG vor der Bund-Länder-Konferenz: Konsequente Unterstützung der Krankenhäuser notwendig (Pressemitteilung).

Vor der morgigen Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder erklärt der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Georg Baum:

„Die Wucht der Pandemie erfordert sehr einschneidende Maßnahmen. Die Mutation

des Virus führt zur Sorge über eine mögliche noch höhere Belastung der

Krankenhäuser und zu Überlegungen zur Verlängerung und Verschärfungen des

Lockdowns.

Im absoluten Widerspruch zu dieser Lage stehen die im Vergleich zur ersten

Welle stark zurückgefahrenen Unterstützungsmaßnahmen für die Krankenhäuser.

Anders als im Frühjahr erhält nur ein begrenzter Kreis von Krankenhäusern

Ausgleichszahlungen für Pandemie-bedingte Erlösausfälle, die zudem in 14 Tagen

auslaufen. Die Krankenhäuser brauchen endlich eine verlässliche wirtschaftliche

Perspektive bis zum Jahresende. Während im Frühjahr wöchentlich ca. 315 Mio. €

Ausgleichszahlungen an alle Krankenhäuser, die ihre Leistungen begrenzen

mussten, gezahlt wurden, sind es derzeit nur 126 Mio. €. Insbesondere wird die

Begrenzung der elektiven Leistungen aus Infektionspräventionsgründen und zur

Schaffung von Personalreserven nicht ausreichend unterstützt. Es ist dringend

erforderlich, dass nicht nur die Krankenhäuser, die hoch belastete

Intensivstationen haben, sondern alle Krankenhäuser, die keine ausreichende

Refinanzierung aus dem Regelsystem erhalten, durch Ausgleichszahlungen

unterstützt werden. Die mit der BMG Verordnung heute angekündigte vorgesehene

Beibehaltung der unzureichenden Unterstützung bis zum 28.02. reicht bei weitem

nicht aus. Auch müssen alle Krankenhäuser die Sicherheit haben, dass

Corona-bedingte Erlösausfälle in einen Ganzjahresausgleich eingebracht werden

können. Deshalb müssen jetzt die Eckpunkte für den Jahresausgleich gesetzlich

festgelegt werden.

Ergänzend zu den erforderlichen Maßnahmen zur Stabilisierung der finanziellen

Basis ist es dringend erforderlich, die bisherige Halbherzigkeit beim Abbau von

bürokratischen Belastungen und administrativen Vorgaben aufzugeben und eine

konsequente Entlastungsstrategie der Krankenhäuser umzusetzen. Wie schon im

vergangenen Jahr muss angesichts der verstärkten Pandemie auch in diesem Jahr

die MDK-Prüfquote wieder auf 5 % begrenzt werden. Aus vielen Krankenhäusern

werden bereits wieder hohe Belastungen infolge der Rechtfertigungen gegenüber

den Prüfungen der Medizinischen Dienste berichtet. Ebenfalls wie im letzten

Jahr müssen die Vorgaben zur Mindestbesetzung im Pflegebereich ausgesetzt

werden. Vor allem dürfen nicht wie vorgesehen in den großen medizinischen

Versorgungsbereichen der Inneren und der Chirurgie ab 01.02.2021 erstmalig neue

Vorgaben eingeführt werden. Bekanntlich wird durch die rein statistische

Methode zur Ermittlung der Vorgaben per Gesetz festgelegt, dass ein Viertel

aller Inneren und Chirurgischen Abteilungen ab 01.02.2021 als unterbesetzt

gelten. Damit entsteht ein künstlicher Bedarf von 10.000 Pflegekräften.

Angesicht der gewaltigen Herausforderungen durch die Pandemie ist für die

Installierung einer solchen Vorgabe, die es nirgendwo in der Welt in dieser

Form gibt, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt kein Verständnis aufzubringen.

Die Vermeidung einer Überbelastung der Krankenhäuser ist richtigerweise

zentraler Maßstab der Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie. Dann muss es aber

auch selbstverständlich sein, dass alle Möglichkeiten zur Entlastung der

Krankenhäuser und deren Möglichkeiten zur Konzentration auf diese Aufgaben

ausgeschöpft werden. Davon sind die bisherigen Regelungen, die eher

halbherzigen Charakter und hinsichtlich Pflegeuntergrenzen und MDK-Prüfungen

immer noch von Misstrauen gegen die Krankenhäuser geprägt sind, noch weit

entfernt. Eine bessere Unterstützung der Krankenhäuser würde die Möglichkeiten

zur Begrenzung und schnellen Beendigung des Lockdowns deutlich erweitern.“

Quelle: Pressemitteilung, 18.01.2021