DKG zu den geplanten Krankenhaus-Hilfen: Kliniken benötigen Klarheit und Planungssicherheit

Bundesgesundheitsminister möge keine Schaufenstermilliarden ankündigen, sondern echte Finanzhilfen auszahlen (Pressemitteilung).

Zu den Informationen aus dem Bundesgesundheitsministerium über die geplanten Hilfen für die Krankenhäuser erklärt die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) Prof. Dr. Henriette Neumeyer: „Wir begrüßen, dass es endlich ein Signal aus dem Bundesgesundheitsministerium gibt,

die Krankenhäuser finanziell zu unterstützen. Das ist auch Ergebnis der

vielbeachteten DKG-Kampagne „Alarmstufe ROT“, hinter die sich mehr als 70.000

Bürgerinnen und Bürger per Online-Petition gestellt haben. Allerdings gibt es

zu den Hilfen bislang nur vage Ankündigungen aus einem

Pressehintergrundgespräch. Das ist angesichts der dramatischen Lage der

Krankenhäuser nicht ausreichend. Wir benötigen nach vielen Monaten, in denen

aus dem Ministerium kaum mehr als nichts zu hören war, jetzt endlich klare und

verlässliche Angaben. Krankenhäuser sind das Rückgrat der

Gesundheitsversorgung. Wir können uns auch angesichts des kommenden

Corona-Winters diese andauernde Unsicherheit nicht mehr leisten. Der

Gesundheitsminister muss jetzt klarstellen, dass die angekündigten Gelder nicht

nur garantiert sind, sondern auch tatsächlich bei den Krankenhäusern ankommen.

Inakzeptabel wäre, wenn an einer Stelle Unterstützung fließt, die an einer

anderen wieder abgezogen wird. Schaufenstermilliarden nützen den Kliniken

nichts. Für einen Großteil der Krankenhäuser bleibt die Lage extrem prekär. Die

im Raum stehenden vier Milliarden Euro betreffen nur den Zeitraum bis März

2023. Krankenhäuser können aber nicht nur in Halbjahresschritten planen. Die

Beschäftigten benötigen eine sichere Berufsperspektive, und Investitionen

müssen getätigt werden. Kliniken benötigen langfristige Planungssicherheit.

Schon jetzt drohen im ganzen Land regelrechte Insolvenzwellen, die zahlreiche

Klinikschließungen zur Folge haben können.“

Quelle: Pressemitteilung, 21.10.2022