DKG zu verzerrender Berichterstattung um Intensivbetten: Fakten widerlegen Vorwürfe zur Intensivbettenfrage (Pressemitteilung).

Angesichts verzerrender Berichterstattung nimmt die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) zur Frage um angeblich nicht vorhandene Intensivbetten und ungerechtfertigter Ausgleichszahlungen mit folgendem Faktencheck Stellung.

Behauptung:

Krankenhäuser haben bewusst eine zu hohe Auslastung ihrer Intensivkapazitäten

gemeldet, um von den Ausgleichszahlungen zu profitieren.

Fakt:

Das ist falsch. Es gibt weder konkrete Hinweise noch belegbare Vorwürfe gegen

ein Krankenhaus. Auch der Bundesrechnungshof hat keinen Verdacht geäußert.

Behauptung:

Die Krankenhäuser konnten sehr leicht Ausgleichszahlungen kassieren, indem sie

durch Bettenabmeldungen dafür sorgten, dass nie mehr als 25 Prozent der

Intensivbetten frei sind.

Fakt:

Das erlaubt die gesetzliche Lage nicht. Um Ausgleichszahlungen auszuzahlen,

müssen aktuell mehrere Bedingungen erfüllt sein:

1. Nur Krankenhäuser, die eine Notfallversorgung der Stufen 2 und 3

anbieten, können Ausgleichszahlungen erhalten.

2. Im gesamten Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt muss die Inzidenz bei

mindestens 50 Fällen/100.000 Einwohner liegen.

3. Im gesamten Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt müssen weniger als 25

Prozent der Intensivbehandlungsplätze frei sein.

Davon abweichend sind weitere Varianten möglich. So können auch Krankenhäuser

der Notfallversorgungsstufe 1 einbezogen werden, sofern weniger als 15 Prozent

der Intensivkapazitäten frei sind. Bei der Hotspot-Regel spielt die

Intensivauslastung keine Rolle mehr, sobald die Inzidenz 150 übersteigt.

Wollten Krankenhäuser also ungerechtfertigt Leistungen beziehen, müssten sie

sich über Trägergrenzen hinweg im Landkreis abstimmen und konzertiert falsche

Zahlen melden. Das ist ausgeschlossen. Außerdem gab es Ausgleichszahlungen nur

während der jeweiligen Wellen.

Behauptung:

Niemand weiß, wie viele Intensivbetten es in Deutschland tatsächlich gibt. Die

Krankenhäuser haben zwar die Fördergelder für neue Intensivbetten kassiert,

aber keine Betten aufgebaut.

Fakt:

Durch das DIVI-Intensivregister ist transparent und tagesaktuell einsehbar, wie

viele Intensivbetten deutsche Krankenhäuser vorhalten. Am 10. Juni gab es

beispielsweise 26.176 betreibbare Intensivbetten, davon waren 4.351 nicht

belegt. Eine Reserve von 10.522 Behandlungsplätzen kann innerhalb einer Woche

vor allem durch Personalverschiebungen aktiviert werden. Es stehen also 36.698

Intensivbehandlungsplätze zur Verfügung.

Allerdings zählt das Register nur die betreibbaren Intensivbetten. Daher können

durch Personalausfall durch Krankheit, Urlaub, Quarantäne oder immensen

Personalaufwand für Covid-Patient*innen, durch die Wiedereinsetzung der

Pflegepersonaluntergrenzen oder andere Faktoren die Zahlen der Intensivbetten

stark schwanken. Unter einem Intensivbett verstehen wir immer einen ganzen

Behandlungsplatz, der auch ausreichend Personal benötigt. Die Zahl der

Intensivplätze schwankt also über das Jahr.

Behauptung:

Die Krankenhäuser haben Fördergelder für den Aufbau von Intensivbetten

kassiert, diese dann aber abgemeldet und dadurch zusätzlich noch

Ausgleichszahlungen erhalten.

Fakt:

Das ist nicht möglich. Die Höhe der Ausgleichszahlungen berechnet sich nach dem

Belegungsdurchschnitt des Jahres 2019. Im Jahr 2020 neu aufgebaute Betten

werden bei der Ermittlung der Ausgleichszahlungen nicht berücksichtigt.

Behauptung:

Die Krankenhäuser haben während der Pandemie finanziell immens profitiert.

Fakt:

Für das Jahr 2020 hat ein Gutachten des Leibniz-Instituts für

Wirtschaftsforschung bestätigt, dass die Krankenhäuser nicht überzahlt aus der

Pandemie herausgehen. Die Ausgleichszahlungen haben vielmehr dafür gesorgt,

dass Krankenhäuser in der Pandemie nicht schließen oder ihre Beschäftigten in

Kurzarbeit schicken mussten. Hintergrund ist das Finanzierungssystem. Ein

großer Teil der Krankenhaus-Einnahmen stammt aus leistungsbezogenen Vergütungen

(Fallpauschalen) für durchgeführte Behandlungen. Brechen diese Behandlungen

weg, weil das Krankenhaus für hohe Belastungen Betten freihalten muss, kann das

Krankenhaus in finanzielle Schwierigkeiten kommen, da weiterhin anfallende

laufende Kosten nicht mehr finanziert werden können.

Für das Jahr 2021 erfolgt immer ein Ganzjahresausgleich, der am Ende des Jahres

die Erlöse und Ausgleichszahlungen 2021 mit den Erlösen des Jahres 2019

gegenrechnet. Das bedeutet konkret, dass für die Krankenhäuser kein

finanzieller Anreiz existiert, ungerechtfertigt Freiheithaltepauschalen zu

erzielen, die am Jahresende ohnehin zurückgezahlt werden müssten.



Behauptung:

Die Pandemie ist schlimmer gerechnet worden, als sie eigentlich war.

Fakt:

Die Beschäftigten in den meisten Krankenhäusern haben die vergangenen Monate

als extreme Belastung erlebt. Sie haben über Monate keinen Urlaub gehabt und

Wochenenden durchgearbeitet. Zeitweise mussten Patient*innen in von der

Pandemie besonders betroffenen Regionen sogar über weitere Entfernungen verlegt

werden. Das liegt auch daran, dass der personelle Aufwand für die Behandlung

von Corona-Patient*innen weitaus höher ist als bei durchschnittlichen

Krankenhausfällen. Dass in Deutschland anders als in vielen Ländern alle

Corona-Patient*innen gut in Krankenhäusern behandelt werden konnten, liegt vor

allem an den besonders hohen Intensivkapazitäten in den Kliniken und dem

unermüdlichen Einsatz des hochmotivierten Personals. Der Blick in andere Länder

zeigt, welche katastrophalen Zustände das Virus auslösen kann.

Quelle: Pressemitteilung, 11.06.2021