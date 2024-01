DKG zum BMG-Konzeptpapier: Öffnung ja, aber keine Überregulierung der Krankenhäuser

DKG zum BMG-Konzeptpapier "Neuer Klinikalltag": Öffnung ja, aber keine Überregulierung der Krankenhäuser (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß, begrüßt grundsätzlich das Konzeptpapier Neuer Klinikalltag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Es ist erfreulich, dass der Minister unsere Forderung, die wir schon Mitte April gestellt hatten, schrittweise und vorsichtig zu einer Regelversorgung zurückzukommen,

aufgreift. Damit wird den berechtigten Interessen der Patienten, die auf Behandlungen warten, Rechnung

getragen.“ In einigen Punkten ist das BMG auch dem Konzept der DKG „Für eine

Balance zwischen COVID-Bereitschaft und Regelversorgung“ gefolgt, so Gaß.

Einige Punkte im Konzept von Minister Spahn bewertet die DKG aber kritisch. So

ist ein für alle Krankenhäuser einheitlicher Stufenplan zur schrittweisen

Erhöhung der OP-Kapazitäten mit 14-tägiger Re-Evaluation nicht praktikabel.

Auch die vom BMG vorgeschlagene Anpassung der Intensivbetten-Reserve in

Fünf-Prozent-Schritten im Drei-Wochen-Rhythmus ist ein theoretisches

Rechenmodell, das die Kliniken nicht einheitlich umsetzen können. Die

Krankenhäuser haben in der ersten Phase der Pandemie gezeigt, dass sie sehr

verantwortlich und flexibel reagieren können und werden, wenn es die

Infektionslage erfordert. „Wir brauchen deshalb keine detailverliebte Regelung

der notwendigen Balance zwischen COVID-Bereitschaft und Regelversorgung. Die

Verantwortlichen in den Krankenhäusern wissen was zu tun ist, um allen

Patienten die notwendige Versorgung zukommen zu lassen“, betonte der

DKG-Präsident.

Besonders problematisch ist aus Sicht der DKG der Vorschlag im Konzept des BMG,

die Versorgungsaufträge der Kliniken kurzfristig neu zu ordnen. „Man kann jetzt

nicht einfach Klinikstandorte definieren, an denen Operationen konzentriert

werden und andere benennen, die sich vorrangig um COVID-Patienten kümmern“, so

Gaß. Die Krankenhäuser haben ihre fest etablierten Versorgungsaufgaben und

Fachgebiete. Dafür sind sie personell und medizintechnisch ausgestattet. Wer

das kurzfristig neu ordnen möchte, bringt die komplette Krankenhauslandschaft

in Unordnung. Das bringt weniger Versorgungssicherheit und Qualität für die

Patienten.

Vielfach ist die Berücksichtigung der regionalen Besonderheit gerade bei der

COVID-19-Versorgung ausschlaggebend. „Wir empfehlen den zuständigen

Länderministerien deshalb dringend, sich mit ihren nun anstehenden Verordnungen

für ein geordnetes Nebeneinander von COVID-Bereitschaft und Regelversorgung

auch an dem von der DKG formulierten Orientierungsrahmen auszurichten“, sagte

Dr. Gerald Gaß.

Wichtig ist uns zudem, dass die Finanzierung der Krankenhäuser mittelfristig

auf die abgestimmte Balance zwischen Bereitschaft und Versorgung angepasst

wird. Für die erste Phase der Pandemie bis zunächst Ende September 2020 hat der

Gesetzgeber einen finanziellen Rettungsschirm als Instrument zur

wirtschaftlichen Stabilität der Krankenhäuser implementiert. Dieser soll durch

einen Beirat aus Kassen und Krankenhausvertretern fortlaufend überprüft werden.

„Es braucht aber neben der kurzfristigen Überprüfung auch

Finanzierungsinstrumente, die mittelfristig angelegt sind. Klar ist, dass eine

rein leistungsbezogene Vergütung über DRGs und Pflegesätze aus der Zeit vor

Corona diesen Aufgaben nicht gerecht wird“, so der DKG-Präsident.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 28.04.2020