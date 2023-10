DKG zum Entwurf des GVWG: Regeln zur Notfallversorgung sind Affront gegen Krankenhäuser (Pressemitteilung).

Der vom Bundesministerium für Gesundheit vorgelegte Referentenentwurf für ein

Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung enthält Festlegungen zu

den ambulanten Notfallleistungen der Krankenhäuser, die für die Krankenhäuser

in Deutschland eine Provokation darstellen. Vorgesehen ist ein gesetzlicher

Auftrag an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, den Krankenhäusern Vorgaben

zur Bewertung der Dringlichkeit von Behandlungsnotwendigkeiten und Vorgaben zu

den Qualitätsanforderungen an das Personal zu machen. „Damit wird der

Organisation der niedergelassenen Ärzte die Kompetenz den unter medizinisch

fachlicher Leitung stehende Notfallambulanzen der Krankenhäuser Vorgaben zu

machen. Diese Kompetenz ist im KV-System schlichtweg nicht vorhanden“ erklärte

Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

Dies ist nach dem gescheiterten Referentenentwurf zur Reform der

Notfallversorgung ein erneuter Versuch, dem KV-System medizinisch fachliche

Zuständigkeiten im Kernbereich der medizinischen Versorgung der Krankenhäuser

zuzuordnen. „Wir hatten dieses Ansinnen, das seinerzeit über die integrierten

Notfallzentren formuliert wurde, als Affront zurückgewiesen und tun dies jetzt

auch wieder“, so Baum. Die Provokation wirkt umso schwerer, als gerade in

diesen Tagen mehr als deutlich wird, dass die unter fachmedizinischer

Verantwortung der Krankenhäuser zu erbringenden Notfallleistungen in immer

größerem Umfang erbracht werden müssen, weil das KV-System nicht in der Lage

ist, dies über niedergelassene Ärzte abzusichern. Die Tatsache, dass die

geplanten gesetzlichen Vorgaben nur für die medizinisch geleiteten Ambulanzen

der Krankenhäuser und nicht einmal für die der Vertragsärzte gelten sollen,

macht diese Initiative aus dem BMG in besonderer Weise unverständlich.

Quelle: Pressemitteilung, 29.10.2020