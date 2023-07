DKG zum Interview des TK-Vorstandsvorsitzenden im Spiegel: Potpourri populistischer Vorwürfe (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Zum SPIEGEL-Interview des TK-Vorstandsvorsitzenden Baas erklärt Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG): „Krankenkassen, wie die Techniker Krankenkasse und ihr Vorsitzender, die nach Einsparmöglichkeiten im Gesundheitswesen suchen, sollten zu allererst die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) selbst in ihre Überlegungen einbeziehen, denn von der Unwirtschaftlichkeit, die dort gehoben werden können, haben sie

Ahnung. Noch ist der Konsolidierungsprozess bei den Krankenkassen nicht so weit

fortgeschritten, wie vor über zehn Jahren von der damaligen

Bundesgesundheitsministerin vorgesehen. 30 bis 40 Krankenkassen waren damals

das Ziel und wären sowohl unter wirtschaftlichkeits-, als auch unter

Wettbewerbsaspekten absolut ausreichend. Die dadurch eingesparten Gehälter für

Vorstände, Verwaltungskosten- und Marketingausgaben sind gute und einfache

Möglichkeiten Gelder der Versicherten einzusparen, die dann für die Versorgung

zur Verfügung stünden.

Aber mit solchen Themen beschäftigt sich Jens Baas in seinem Interview mit dem

Spiegel leider nicht. Vielmehr fordert er das jeder zweite Krankenhausstandort

geschlossen werden soll. Denn nur so könnte er das Drittel der Betten

reduzieren, von dem er spricht. Ich kann hier nur die TK-Versicherten

auffordern bei ihrer Geschäftsstelle und bei ihrem Vorstandsvorsitzenden

nachzufragen, ob er denn auch das Krankenhaus bei ihnen vor Ort schließen

möchte. Die Menschen in Deutschland haben in den vergangenen zwei Jahren sehr

deutlich gemerkt, dass sie sich auf ihre Krankenhäuser immer verlassen konnten.

In diesen zwei Jahren haben niedergelassenen Ärzte und Krankenhäuser dafür

gesorgt, dass wir gut durch die Pandemie gekommen sind. Ob die Krankenkassen

ihrerseits ihre Aufgaben in der Pandemie tatsächlich erfüllt haben, mag Herr

Baas in einem gesonderten Interview einmal beantworten.

Was wir brauchen sind keine platten Rasenmäher-Methoden, sondern eine

Strukturreform, die tatsächlich die Versorgung in den Blick nimmt. Teilweise

sind seine Aussagen nur noch zynisch zu nennen. Wenn er davon spricht, dass es

manchmal gut gewesen sei, dass Patienten während der Corona-Pandemie nicht ins

Krankenhaus gekommen sind. Das ist ein Schlag ins Gesicht jedes

Herzinfarktpatienten, dessen Herzinfarkt nicht diagnostiziert wurde, jedes

Schlaganfallpatienten, der nicht ausreichend versorgt wurde oder jedes

Krebspatienten, der auf seine Operation länger warten musste und mit dem

psychischen Folgen zu kämpfen hatte. Es wäre gut, wenn Herr Baas sich wieder

mehr um den Risikostrukturausgleich und Kosteneinsparungen bei den

Verwaltungskosten der Kassen kümmern würde.“

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 23.05.2022