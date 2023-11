DKG zur Petition: Alarmstufe Rot

Anliegen erfolgreich: Mehr als 72.000 Menschen fordern sofortige Unterstützung der Krankenhäuser (Pressenachricht).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat ihre Petition für eine gute rankenhausversorgung und die sofortige wirtschaftliche Sicherung der Kliniken mit 72.629 Unterschriften erfolgreich beendet. Die Online-Petition der DKG forderte unter anderem einen umgehenden Inflationsausgleich. Mit der

Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Krankenhäuser mit acht

Milliarden Euro in der Inflation zu unterstützen, hat die Petition ihr Ziel

erreicht. Aus diesem Grund hat die DKG ihre formale Petition an den Bundestag,

die sie nach Abschluss der Online-Petition eingereicht hat, wieder

zurückgezogen.

„Wir freuen uns über den großen Zuspruch, den unsere Petition gefunden hat.

Viele Menschen, nicht nur Beschäftigte in den Krankenhäusern, haben zusätzlich

sogar Unterschriften auf Papierbögen gesammelt. Dieser große persönliche

Einsatz zeigt, wie wichtig den Menschen ihr Krankenhaus ist. Diese mehr als

72.000 Unterschriften sind damit ein eindeutiges Signal an die Bundesregierung,

insbesondere an den Finanz- und den Gesundheitsminister, die Krankenhäuser

verlässlich durch die Zeit der extremen Inflation und der Energiepreiskrise zu

bringen. Die Politik muss sich jetzt klar zu den Krankenhäusern bekennen,

kurzfristig mit einem Inflationsausgleich und finanzieller Unterstützung, die

den Kliniken nicht an anderer Stelle wieder weggenommen werden“, erklärt

DKG-Vorstand Dr. Gerald Gaß.

Die Vielzahl der geleisteten Unterschriften belegt die hohe Sensibilität der

Bevölkerung beim Thema Krankenhausversorgung. Auch in einer von der DKG

beauftragten repräsentativen Umfrage haben die Bürgerinnen und Bürger sehr

deutlich zum Ausdruck gebracht, wie wichtig Ihnen eine stabile und wohnortnahe

Krankenhausversorgung ist. „Die Petition und die aktuellen Umfrageergebnisse

sind eine starke Botschaft an die Politik, dem kalten Strukturwandel offensiv

entgegenzutreten und durch aktives politisches Handeln die

Krankenhausversorgung zu stabilisieren“, betont Gaß.

Die Online-Petition war Teil der Kampagne „Alarmstufe Rot“, mit der die

Krankenhäuser auf ihre prekäre Lage angesichts der Preissteigerungen aufmerksam

gemacht haben. Vielen Häusern droht im kommenden Jahr die Insolvenz, vermehrte

Klinikschließungen und Versorgungseinschränkungen sind damit vorprogrammiert.

Quelle: Pressenachricht, 08.11.2022