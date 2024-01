DKG zur Verordnung zu Leistungen der GKV bei Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit SARS-COV-2 (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Es ist gut, dass die Ministerverordnung die asymptomatische Testung der Mitarbeiter der Kliniken einbezieht und deren Finanzierung sicherstellt, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Georg Baum. „Konsequente Testung im Krankenhaus ist ein zentraler Baustein zur Bekämpfung des Virus in der jetzigen Phase. Damit

wird zugleich ein höheres Maß an Sicherheit für die Patienten und die Mitarbeiter geschaffen“, so Baum.

Ebenfalls zu begrüßen ist, dass auch die Labore der Kliniken von den

Gesundheitsämtern beauftragt werden können, um Tests durchzuführen.

Hinsichtlich der Finanzierung ist nun klargestellt, dass die Kosten durch den

Gesundheitsfonds gedeckt werden. „Nicht nachvollziehbar ist allerdings die

Abrechnung über die Kassenärztlichen Vereinigungen. Diese Fehlkonstruktion kann

behoben werden, indem eine direkte Abrechnung mit den Krankenkassen in der

Verordnung verankert wird“, sagte der DKG-Hauptgeschäftsführer.

Allerdings ist der GKV-Spitzenverband gerade dabei, die Strategie der

Bundesregierung, durch mehr Tests die Epidemie zu bekämpfen, ad absurdum zu

führen. Bei den Verhandlungen über das nunmehr im Gesetz vorgesehene

Zusatzentgelt für die Testung von Krankenhauspatienten hat der

GKV-Spitzenverband acht Euro vorgeschlagen. Das Ministerium selbst benennt in

seiner Rechtsverordnung ca. 51 Euro nur für die Laborkosten. Die absolut

inakzeptablen acht Euro müssen als Hinweis gewertet werden, dass die Kassen die

Strategie zur Bekämpfung der Pandemie nicht mittragen. „Der GKV-Spitzenverband

sollte sich überlegen, ob er das Mandat des Parlaments an die

Selbstverwaltungspartner zur Bereitstellung der erforderlichen Mittel für die

Testung weiterhin verweigert. Die DKG ist grundsätzlich zu Vergütungsregelungen

bereit, die Preisdegressionseffekte in diesem Marktsegment fördern. Zum

Einstieg müssen den Kliniken aber die Kosten erstattet werden, die sie selbst

haben“, forderte Baum.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 28.05.2020