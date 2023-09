Eckpunkte zur Notfallversorgung: Ersatzkassen erwarten bundesweit einheitliche Notfallstrukturen (VdEK).

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) begrüßt, dass der Bundesgesundheitsminister Eckpunkte zur Notfallversorgung vorgelegt hat und damit gesetzgeberischen Handlungsbedarf signalisiert. Es ist geplant, Kassenärztliche Vereinigungen (KV) und Krankenhäuser

gemeinsam zu beauftragen, sogenannte Integrierte Notfallzentren (INZ) an deutschen Krankenhäusern als erste Anlaufstelle für alle gehfähigen Patienten zu etablieren. Von dort aus

sollen die Patienten dann in die richtige Versorgungsebene – stationär ins

Krankenhaus oder ambulant in die Vertragsarztpraxis - gesteuert werden. Die

Vorstandsvorsitzende des vdek, Ulrike Elsner, sagte: „Dieses Modell entspricht

grundsätzlich dem Konzept der Portalpraxen, das der vdek 2016 vorgelegt hat.

Mit den Integrierten Notfallzentren kann es gelingen, die Patienten schneller

und damit besser zu versorgen und zu verhindern, dass die Notfallaufnahmen der

Kliniken weiterhin mit vermeintlichen Notfällen überfüllt sind.“ Dringend

notwendig seien aber bundesweit einheitliche Notfallstrukturen, damit die

Patienten wissen, wohin sie sich im Notfall wenden können.

Positiv wertete die Vorstandsvorsitzende auch den Ansatz, gemeinsame

Notfallleitstellen von Rettungsdienst, vertragsärztlicher Praxis oder INZ zu

bilden, die über eine einheitliche Rufnummer 112 oder 116 117 von den Patienten

zu erreichen sind, um dort eine qualifizierte Ersteinschätzung (erste Triage)

vorzunehmen.

Quelle: VdEK, 20.12.2018