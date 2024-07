Ein künftig tragfähiges Gesundheitssystem setzt die Reform der Schnittstelle ambulant-stationär voraus (SpiFa).

Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa) drängt auf eine Lösung der Versorgungsprobleme an der Schnittstelle ambulant-stationär und bietet der Bundesregierung sein Konzept als gemeinsame Gesprächsgrundlage für eine Reform an. Die Probleme an der

Sektorengrenze ambulant-stationär sind schon lange auf der politischen Agenda des SpiFa. Durch sie ist ein rechtssicheres Arbeiten für die

Fachärztinnen und Fachärzte über die Sektorengrenze hinweg kaum möglich, obwohl

für eine gute Patientenversorgung notwendig. Auch werden beispielsweise

innovative Versorgungskonzepte nicht in die Regelversorgung überführt.

Dem entsprechend begrüßt der SpiFa den Vorstoß der Bundesregierung, eine

sektorengleiche Vergütung mittels einer neu zu bildenden DRG-Hybridform

einzuführen.

Hierzu der 2. stellvertretende SpiFa-Vorsitzende Dr. Helmut Weinhart:

„Patienten bedürfen einer optimalen Gesundheitsversorgung, und zwar unabhängig

von Fragen des Leistungsrechts, des Leistungskataloges oder der Vergütung. Die

durch diese Fragen getriebene Abschottung der Sektorengrenzen muss durch

sektorenverbindende Versorgungsstrukturen endlich überwunden werden. Die von

der Bundesregierung angestrebte Einführung einer neuen DRG-Hybridform könnte

ein adäquates Mittel dafür sein.“

Der SpiFa weist in diesem Zusammenhang auf sein bereits bestehendes „Konzept

zur Struktur und Vergütung ärztlich intersektoraler Leistungen“ hin. Dieses

Konzept wurde bereits vor einiger Zeit in den Reihen der SpiFa

Mitgliedsverbände diskutiert und einstimmig verabschiedet. Hierzu

Vorstandsmitglied Jörg Karst: „Wer zügig und zeitnah eine gute

Patientenversorgung an der Schnittstelle ambulant-stationär umsetzen möchte,

hat mit diesem Konzept alle notwendigen Bausteine zur Hand. Jegliches Zögern

der Bundesregierung wird allerdings wie bisher eine Reform verhindern und damit

auch weitere Reformvorhaben wie beispielsweise eine Reform der stationären

Behandlungsebene oder die Schaffung einer sektorenübergreifenden

Versorgungsplanung ausbremsen.“

Auch SpiFa-Hauptgeschäftsführer Robert Schneider betont den Reformwillen der

deutschen Fachärzteschaft: „Der SpiFa vertritt über 160.000 Fachärztinnen und

Fachärzte in Deutschland. Diese wünschen sich schon lange eine Lösung der

Versorgungsprobleme an der Schnittstelle ambulant-stationär. Entsprechend

begrüßen wir das Bestreben der Bundesregierung, hier eine Lösung

herbeizuführen. Der SpiFa ist bereit zum Gespräch und zum Mitwirken bei der

Ausgestaltung.“

Quelle: SpiFa, 11.02.2022